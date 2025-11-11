Вембаньяма ярко вписал своё имя в историю НБА. Он сделал то, что не удавалось никому

День в НБА выдался богатым на яркие эпизоды, но один из них требует отдельного акцента. Виктор Вембаньяма сыграл так, что его выступление мгновенно вошло в хроники — достижение, которому раньше в лиге не было аналога. Об этом чуть позже – начнём же в хронологическом порядке.

«Сан-Антонио» стартовал собранно и уверенно. Пространство, создаваемое Вембаньямой, освобождало партнёрам пути к кольцу. ДеАарон Фокс и Харрисон Барнс подряд реализовали открытые броски, а сам Виктор с первых минут взял на себя роль главного дирижёра. Семь очков за три минуты задали тон стартовой четверти, оставшейся за гостями.

Во второй четверти картина изменилась. Когда лидеры присели, атаке «Спёрс» не хватило темпа и точности, и «Буллз» за счёт скорости и движения мяча перехватили управление. Серия из 10 промахов техасцев из-за дуги позволила хозяевам выйти вперёд к большому перерыву — 64:63.

После паузы «Спёрс» попробовали «двойную вышку» с Вембаньямой и Люком Корнетом. Проходы под кольцо для «Чикаго» закрылись, но трёхочковые распахнулись. Хозяева тут же наказали: несколько точных дальних подряд и двузначный разрыв. Игра рассыпа́лась на эпизоды, гости на время потеряли структуру — 98:89 в пользу «Буллз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В заключительном отрезке баланс вернулся. «Сан-Антонио» переключился на базовые принципы: движение без мяча, акцент на передачах через Вембаньяму, постепенное наращивание преимущества. Француз выдал ключевую серию из 10 очков подряд, а затем забрал концовку под себя. Два точных изоляционных броска через Николу Вучевича за минуту до сирены фактически сняли все вопросы.

Итоговая линия Вембаньямы поражает даже на фоне сегодняшней статистической эпохи: 38 очков, 12 подборов, пять передач, пять блоков, шесть из девяти издали и 10 из 10 с линии. Он стал первым в истории НБА, кто в одном матче собрал минимум 35 очков, 10 подборов, пять передач, пять трёхочковых и пять блоков . Плюс обошёл Тима Данкана и поднялся на пятое место в лиге по количеству игр с показателем 30+10+5+5.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фокс завершил встречу с 21 очком и пятью передачами, стабильно выполняя роль второго номера в атаке, а Стефон Касл в третьем матче подряд выдал минимум 10 ассистов при единственной потере. Корнет добавил команде устойчивости в защите и стал дополнительной опцией у кольца, когда оборона «Буллз» смещалась на Вембаньяму.

Решения штаба «Сан-Антонио» местами вызывали вопросы: ранний неудачный челлендж и затянувшаяся пауза для Виктора во второй четверти могли дорого обойтись. Однако команда сохранила фокус и в концовке вернулась к эффективной модели. «Спёрс» одержали третью подряд победу, обыграв «Чикаго» со счётом 121:117.