Зачем Леброну тренировки с игроками низшей лиги?

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, что Леброн Джеймс приступит к занятиям с «Саут-Бэй Лейкерс», фарм-клубом команды в G-лиге. Этот шаг — часть плана реабилитации после ишиаса, выявленного в начале октября. По последним данным, форвард уже получил допуск к контактной работе, а подключение к аффилированной команде обозначает финальную фазу подготовки к возвращению.

Джеймс пропустил весь тренировочный лагерь и старт сезона, а медицинский штаб выбрал поэтапный, щадящий темп, чтобы минимизировать риски. Тренировки в Эль-Сегундо, где базируются обе команды организации, позволяют проводить полноценные игровые занятия без перелётов, пока основная команда находится в выездной серии. Редик отметил, что среда G-лиги идеально подходит для набора формы в контролируемых условиях.

Для ветерана такой формат выглядит непривычно, но закономерно. В своём 23-м — рекордном для НБА — сезоне Джеймс максимально рационально использует инфраструктуру клуба: G-лига даёт возможность отрабатывать игровые сценарии с молодыми партнёрами, воспроизводя темп лиги без изнуряющей нагрузки официального матча. Отмечается, что участие в играх Лиги развития не планируется — речь лишь о тренировках с контактными упражнениями, разбором комбинаций и тестированием реакции после травмы.

Джей Джей Редик и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Allen J. Schaben/Getty Images

Ключевой фактор — медицинский. Возвращение после ишиаса требует ступенчатого прогресса: от пассивной терапии к ограниченным контактам, затем — к полноценным игровым действиям. Переход к работе против оппонента считается маркером готовности к полной нагрузке, и в случае Джеймса это совпадает с обозначенными сроками — ориентиром на середину ноября.

Картина становится шире. G-лига давно утратила ярлык «второстепенной» — это полноценный элемент экосистемы НБА для развития и реабилитации. Ею пользуются не только новички, но и опытные игроки после травм. Кейсы Демаркуса Казинса, Айзеи Томаса, Бена Симмонса лишь подтверждают эффективность подхода. Разница сейчас в масштабе: участие Леброна подчёркивает, насколько прочно этот инструмент встроен в современную структуру лиги.

В «Лейкерс» настроены сдержанно-оптимистично. Редик добавил, что «Джеймс идёт по плану и чувствует себя хорошо», однако конкретные сроки возвращения не назвал. С учётом возраста и нагрузки стратегия прагматична: приоритет — полное восстановление без риска рецидива.

С точки зрения спорта тренировки в G-лиге позволяют точнее калибровать форму: молодые партнёры обеспечивают нужную интенсивность, при этом давление ниже, чем в официальных встречах. Это даёт возможность подправить механику движений, ритм и координацию без форсирования. На текущем этапе Джеймс завершает реабилитацию и готовится вернуться в основную команду в скором времени.