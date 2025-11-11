Хотел спасти клуб, но продолжает гробить его. Кто является худшим владельцем в НБА?

НБА — это лига, построенная на индивидуализме. Игроки являются самым ценным ресурсом, что подтверждают цифры по зарплатам, противостояния один на один зачастую решают исход целых серий, и даже немалая часть болельщиков поддерживает отдельно взятых личностей, нежели команды в целом. Ответственность за взлёты и падения также принято возлагать на плечи тех или иных причастных — в иерархическом порядке. Сначала это баскетболист, который не оправдал ожиданий в плей-офф, потом — тренер, который не сработался с ним. Но чем дольше для франшизы затягивается чёрная полоса, тем выше устремляются полные гнева и разочарования взгляды — к президенту, к генеральному менеджеру и, в конце концов, к владельцу. Ведь если функционер профан, то никакие кадровые перестановки внутри команды не принесут желаемых результатов. И в нынешней НБА есть тому подтверждение.

Конечно, легче всего привести в пример владельцев команд, которые много лет подряд болтаются где-то на дне таблицы и исторически не имели никаких оснований на то, чтобы оттуда выбраться. Но там фронт-офис работает с тем, что имеет, и превратить подобную франшизу в контендер — задача не то что не из лёгких, а ближе к разряду невыполнимых. Куда печальнее наблюдать за тем, как при наличии хоть сколько-нибудь достаточных средств и возможностей коллективы год за годом не оправдывают ожиданий и продолжают тонуть в собственной посредственности. На ум сразу приходит имя Вивека Ранадива, который с 2013 года является мажоритарным владельцем «Сакраменто Кингз». Даже если не углубляться в вопрос, его статистика на посту говорит сама за себя: 12 сезонов, 979 матчей, из которых победных — 43%. Аж восемь разных тренеров, четыре генеральных менеджера и — внимание — всего одно попадание в плей-офф. Поражение в первом раунде, которому предшествовала самая долгая «засуха» в истории. Вам уже грустно? Крепитесь, сейчас будем разбираться подробнее.

Для начала хочется отметить, что «Кингз», конечно же, являются организацией так называемого «маленького рынка». В НБА принадлежность к этой категории определяется именно на основании телевизионного рынка, где статистика исчисляется количеством жилых домов и городского населения на обозначенной для каждой команды территории. По этому показателю «Сакраменто» занимает в лиге только 19-е место. Но это, по правде говоря, мало что значит. Ведь в этом году в финале НБА встречались две представительницы конца списка — «Индиана» (22-е место) и «Оклахома» (27-е). Безусловно, от размера рынка в значительной степени зависит прибыль. Но если бы эти показатели так многое решали, в этом материале было бы логичнее поговорить о «Чикаго» и Джерри Рейнсдорфе. Имея третий самый большой охват на турнире, за последнее десятилетие «Буллз» как будто смирились со своей заурядностью и даже не пытаются стать контендером. Но они бодро начали нынешний сезон, да и в целом для фронт-офиса не всё потеряно — если выиграть лотерею драфта и наконец раскошелиться на достойный состав. Как-никак «Чикаго» остаётся шестой самой ценной франшизой в НБА по оценке Forbes и располагает при этом шестым наибольшим операционным доходом ($ 160 млн). Но вернёмся к «Сакраменто».

Если менеджмент «Буллз» только создаёт видимость усердной работы, то в «Кингз» ситуация другая — они стараются, однако находятся там, где находятся, исключительно из-за череды плохих управленческих решений Вивека Ранадива. Он печально известен тем, что любит вмешиваться в процессы внутри команды, не давая работать людям, откровенно говоря, более компетентным. Это выливается в бесконечные увольнения, перестановки в составе, восемь тренеров за 12 лет и общую атмосферу нестабильности, которая существует за закрытыми дверьми.

Вивек Ранадив Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«В любом успешном бизнесе или организации всё начинается на самом верху. В идеальной ситуации вы нанимаете человека, которого считаете квалифицированным, и доверяете ему выполнение работы. Быть фанатом и хотеть участвовать в процессе издалека — это одно. Но проблемы начинаются тогда, когда владелец становится слишком вовлечённым и вмешивается в принятие решений.

С сотрудниками в «Кингз» обращаются плохо. Их не ценят. Это токсичная рабочая среда, в которой даже самые талантливые увольняются по разным причинам. Это печально, потому что люди приходят с действительно чистыми намерениями и хотят изменить ситуацию», — говорил один из бывших сотрудников штаба «Сакраменто».

В том же материале Sacramento Bee, вышедшем ещё в 2022 году, неназванный миноритарный владелец возлагал большие надежды на генерального менеджера Монте Макнейра, который якобы имел полный карт-бланш на принятие решений и не подвергался микроменеджменту со стороны Ранадива. Но Макнейр, ставший лучшим управленцем в НБА по итогам сезона-2022/2023, покинул свой пост ранее в этом году. По слухам, причиной послужило то, что он окончательно лишился директивных полномочий внутри франшизы. Решение было обоюдным — через час после заключительного матча прошлого сезона Монте и Вивек распрощались в подтрибунном помещении «Голден 1-центра». Незадолго до этого со своего поста был внезапно уволен главный тренер Майк Браун. И то, как «Кингз» обошлись с ним, вызвало волну критики со стороны других наставников в лиге. Брауну позвонили на следующее утро после декабрьского матча с «Индианой», в котором «Сакраменто» проиграл, упустив преимущество в 19 очков. О своей отставке специалист узнал от Макнейра по дороге в аэропорт. Шестью месяцами ранее он получил серьёзную прибавку по зарплате и продление контракта до 2027 года.

Эта история не нова и тянется с тех самых пор, как Ранадив продал свою долю в «Голден Стэйт Уорриорз» и приобрёл контрольный пакет акций «Сакраменто» у семьи Малуф, которую преданная фан-база «Кингз» тоже не особо жаловала. Да, с приходом Вивека исчезла угроза релокации в Сиэттл, которая нависала над франшизой ещё с 2006 года. При поддержке властей в Сакраменто был построен тот самый «Голден 1-центр», и организации удалось сохранить прописку в городе, где она пережила выдающуюся эпоху начала нулевых. Но репутация Ранадива портилась стремительно. В 2014-м в прессу просочилась информация, что он всерьёз предложил Майклу Мэлоуну — ныне чемпиону НБА с «Денвером» — играть «4 на 5» в обороне. То есть функционер хотел, чтобы после атак по кольцу в защиту возвращались только четыре игрока «Кингз», а пятый всегда оставался на чужой половине. Предположительно, эта задумка пришла в голову Вивеку во времена, когда он тренировал команду собственной дочери в средней школе. Почему он поверил, что это сработает в современной НБА, для всех осталось загадкой.

Дочь Вивека Ранадива, Анджали, в свои 31 год была назначена генеральным менеджером «Стоктон Кингз», фарм-клуба «Сакраменто» в G-Лиге, не имея при этом соответствующего опыта. По образованию она — морской биолог, а в свободное время занималась экоактивизмом и написанием музыки. На посту Анджали провела чуть более полугода: она уволилась через месяц после того, как по подозрению в убийстве был арестован игрок «Стоктона» Ченс Команч. По слухам, он состоял в романтических отношениях с Анджали. Уже после отставки девушка официально объявила, что встречается с другим баскетболистом, который выступал за «Стоктон» в период её руководства — Джереми Лэмбом. Эта история — ещё одна из множества причин, по которым болельщики «Сакраменто» недолюбливают Вивека Ранадива.

По словам самого Ранадива, это было давно и неправда. Тем не менее спустя два месяца Мэлоун был снят с должности. На деле его увольнение получилось не менее неожиданным и бесцеремонным, чем в недавней ситуации с Майком Брауном. Сезон-2014/2015 «Кингз» начали лучше, чем ожидалось. Потом Демаркус Казинс заболел менингитом — без него баланс побед и поражений ухудшился, но Мэлоуна выгнали прежде чем центровой вернулся в строй. Официально причиной были названы разногласия с бывшим тогда генеральным менеджером Питом Д’Алессандро, которые касались игровой философии. Ранадив впоследствии говорил, что эти двое ненавидели друг друга, а сам он был ни при чём и даже пытался примирить подопечных. Вот только спустя полгода Д’Алессандро отправился в «Денвер» вслед за заклятым врагом.

На его место был назначен Владе Дивац. Бывший центровой «Сакраменто» продержался в кресле пять лет — однако полномочия генерального менеджера, по слухам, то и дело неофициально переходили к тем, кто разделял взгляды Ранадива. Это были специальный помощник Джо Дюмарс или ассистенты Диваца Кен Катанелла, Скотт Перри и Брэндон Уильямс. Последний, например, объединился с Вивеком, чтобы продавить выбор Марвина Багли вместо Луки Дончича на драфте-2018. Они верили, что это перспективный «большой», который отлично встанет в пару с ДеАароном Фоксом. Но где сейчас Багли, где Дончич, а где Фокс? Коротко — не в Сакраменто.

Всё это, опять же, просочившаяся в прессу подноготная фронт-офиса «Кингз». Публично вину за промах с Дончичем на себя взял Дивац. Он же нёс ответственность за, например, за назначение Люка Уолтона вместо Монти Уильямса или неоднозначный обмен с «Филадельфией» в 2015-м. Были, конечно, и крутые решения вроде подписания того же Фокса или Богдана Богдановича. Но всё закончилось тогда, когда в один день Вивек Ранадив позвонил Дивацу и предложил остаться в «Сакраменто» в урезанной должности, в которой часть обязанностей должна была перейти как раз-таки к Джо Дюмарсу. Не желая жертвовать собственной автономией, Владе отказался и потому был вынужден покинуть клуб. Дюмарса поставили в роль генерального менеджера на пару месяцев, пока на его место не был устроен вышеупомянутый Макнейр.

Не сказать, что эпоха Монте в «Кингз» стала какой-то на удивление выдающейся. Ему стоит отдать должное за обмен Сабониса, назначение Брауна, продление Малика Монка и выбор Кигана Мюррея на драфте. В остальном плохие решения преобладали над хорошими: Макнейр бездействовал, когда действовать было необходимо, провёл много неоднозначных сделок и, что самое главное, не оставил «Сакраменто» никакого задела на будущее. После прорывного сезона-2022/2023 «Кингз» были чуть ли не единственной командой на Западе, которая не усилилась вообще. Неудивительно, что в последующие два года они вернулись на путь серости и нескончаемой перестройки, в результате чего и самому Макнейру не удалось удержаться на плаву. Но, даже несмотря на это, внутри лиги так или иначе считают, что во всём виноват… Правильно, Вивек Ранадив.

Стив Балмер и Вивек Ранадив Фото: Cassy Athena/Getty Images

«Во всей лиге существует коллективное, почти скорбное отношение к тому, что произошло с «Кингз» за последние два года. Они превратились из самой обнадёживающей истории НБА в коллектив, который никто не хочет обсуждать. Они посредственны, скучны и бесцельны, и даже в других командах говорят, что это как-то угнетает.

Имя Вивека произносилось за многими ужинами и бокалами — в том контексте, что внутри команды всё ещё царит беспорядок. Мелькали фразы вроде «он преграждает путь самому себе», «он не может себе помочь». Что осталось неизменным между нынешним «Сакраменто» и всеми плохими командами после Малуфов? Это группа владельцев», — сказал аналитик Зак Лоу.

Сейчас фронт-офисом «Сакраменто» заправляет Скотт Перри. Как мы уже говорили, ещё при Диваце он занимался баскетбольными операциями команды и, по слухам, находился в хороших отношениях с Ранадивом. Предполагается, что именно поэтому вакантная позиция досталась именно Перри — он был и остаётся удобен Вивеку. По сути, на роль генерального менеджера не рассматривали других кандидатов, в то время как сам Скотт не был нарасхват, проведя полтора года без работы в НБА. К тому же одно из ключевых разногласий между Ранадивом и прошлым генеральным менеджером — Макнейром — заключалось в отношении к тренеру Дугу Кристи. Владелец настаивал на его продлении, в то время как Монте не был сторонником этой идеи. А вот при Перри наставнику выдали многолетний контракт — и это говорит только о том, что с Ранадивом новый управленец до сих пор на короткой ноге.

Оценить работу, проделанную Перри, пока достаточно сложно. Драфт прошёл неплохо, в межсезонье были подписаны Деннис Шрёдер и Расселл Уэстбрук, внушительное продление получил Мюррей. Отказаться от приобретения Жонатана Куминги также было правильным решением. Тем не менее сезон «Кингз» начали отвратительно — они 11-е в таблице конференции с балансом 3-7. Всё потому, что Перри унаследовал полный бардак, на разгребание которого уйдёт немало времени. Решить долгосрочные проблемы новое руководство попросту не успело. В заявке присутствуют талантливые игроки, но состав как был, так и остаётся несбалансированным. Команде нужны качественные плеймейкеры, надёжные защитники, синергия. Где их брать? Варианта два. Можно продолжить пресловутую перестройку и попытаться придумать что-то уже в ближайший дедлайн. Однако наиболее логичная опция — танкинг. По уровню таланта драфт 2026 года обещает быть историческим. Вот только «Сакраменто» — а точнее, Вивек Ранадив — не любит танковать. И от этого даже немного грустно.

Болельщикам «Кингз» остаётся только надеяться на хитрость Скотта Перри. Если он сможет создать иллюзию конкурентоспособности, на деле пожертвовав сезоном ради шансов в драфт-лотерее, то подарит команде хоть какую-то надежду на светлое будущее. Но если генеральный менеджер всё-таки выберет плясать под дудку Ранадива, то вместе с ним окончательно угробит «Сакраменто». Такова реальность: Вивек является владельцем франшизы, и никто не может ничего с этим поделать. Он не учится на своих ошибках и потому остаётся предметом для насмешек внутри лиги — ещё в 2020-м The Athletic провёл анонимный опрос среди функционеров, по результатам которого Ранадив был признан худшим владельцем в НБА. Лучшее, что он может сделать, чтобы хоть как-то поправить репутацию — это разжать хватку и дать профессионалам выполнять свою работу. Хотя в то, что это когда-нибудь произойдёт, на сегодняшний день верится с трудом.