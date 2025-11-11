Швед зажёг в дебюте за УНИКС! У него были два не менее ярких помощника

Один из лидеров нынешнего розыгрыша Единой лиги ВТБ казанский УНИКС принимал на домашнем паркете команду, которая ещё не побеждала в этом сезоне, — «Самару». В составе хозяев дебютировала живая легенда нашего чемпионата Алексей Швед — всё самое интересное о матче читайте дальше в материале «Чемпионата».

Конечно, всё внимание во встрече было приковано к Шведу. Алексей с первых минут стал руководить атаками УНИКСа и справлялся со своей задачей великолепно! Отдал шикарный пас на аллей-уп Маркусу Бингэму, затем скинул на дугу мяч Михаилу Беленицкому. Казанцы оформили рывок 12:4, после чего Владислав Коновалов взял тайм-аут. После небольшой паузы игра «Самары» улучшилась: включился Артём Чеваренков, который набрал семь очков, а также Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин — лидеры клуба. Швед отметился дальним попаданием, а Бингэм и Джален Рейнольдс разрывали «краску» соперника. Никому не удавалось сдержать эту парочку, которая на двоих набрала 23 (!) очка. Четверть за УНИКСом — 35:16.

«Самара» сильно прибавила как в защите, так и в атаке по ходу второго отрезка. УНИКС местами смотрелся очень бодро, но на каждое удачное действие казанцев подопечные Коновалова находили моменты для взятия кольца. Причём гости улучшили именно командную игру, конечно, лидеры брали бо́льшую часть бросков на себя, однако без вклада каждого «Самаре» не удалось бы хорошо показать себя в четверти. Лишь благодаря «трёшке» Андрея Лопатина казанцы выиграли десятиминутку со счётом 18:17.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После большого перерыва игра раскрылась — команды стали действовать в быстром темпе. Но осталось неизменным одно — Бингэм просто сиял на паркете. Маркус реализовал две подряд «трёшки», а всего за три с небольшим минуты набрал девять очков. Наступил момент, когда нападение УНИКСа встало, однако после выхода на паркет Шведа оно снова заработало. Алексей не только сам набирал очки, но и отдавал свои передачи-конфетки. Рейнольдс закрыл четверть красочным данком — кажется, Джален чуть не сломал кольцо. Казанцы оставили отрезок за собой — 26:20.

Не успела начаться заключительная четверть, как Швед реализовал бросок издали. После этого последовала передача на Рейнольдса, которая позволила Алексею оформить дабл-дабл. Разница перевалила уже за 30 очков в пользу УНИКса. Неплохо пытался отвечать Данила Чикарёв на действия казанцев, но этого было недостаточно, чтобы остановить одну из лучших атак в лиге. Хозяева спокойно довели дело до победы со счётом 99:67.

Самым результативным игроком матча стал Бингэм, который записал на свой счёт 30 очков, четыре подбора и два блок-шота. Ещё одним ярким пятном в составе УНИКСа был Рейнольдс — 24 очка, пять подборов, три передачи и два перехвата. Маркус оказался самым эффективным во встрече с показателем «+34», а Джален остановился буквально в шаге от партнёра — «+33». Швед оформил дабл-дабл: 11 очков, два подбора и 11 передач. Алексей за 21 минуту с небольшим на паркете показал лучший «плюс-минус» в игре — «+31». В составе «Самары» выделялся Чеваренков — 13 очков и три передачи, а также Михайловский, Минченко и Чебуркин, каждый из которых набрал по 10 очков.

Дебют Шведа за УНИКС получился шикарным. Алексей словно и не пропустил начало чемпионата, а играл так, будто провёл с казанцами всю предсезонную подготовку. Уровень — даже говорить не о чём. Конечно, «Самара» в нынешнем состоянии — не тот соперник, по которому можно и нужно делать выводы по всей игре, однако взаимопонимание с партнёрами у Шведа уже налажено. Он отлично понимает сильные стороны своих «больших», а также качественно подключает снайперов — с этим у разыгрывающего никогда не было проблем. В следующем матче УНИКС сыграет с ЦСКА — это уже будет невероятно достойная проверка!