Единая лига открывает новые горизонты — первый за много лет матч в Боснии выиграли наши!

Сезон-2025/2026 уже в самом разгаре во всех лигах. WINLINE Basket Cup — не исключение! В новом внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ уже была встреча в Белграде, где местная «Мега» встречалась с «Локомотивом-Кубань». Теперь настала пора «Игокеа» из Боснии и Герцеговины принимать «Уралмаш» на своём домашнем паркете в Лакташи. Как проходил первый официальный международный матч для уральцев — в материале «Чемпионата».

Конечно, дома и стены помогают, но чтобы настолько! «Игокеа» начала встречу с рывка 9:1. Набирали очки только Бориша Симанич и Драган Милосавлевич. У «Уралмаша» на старте не получалось ничего — хозяева парировали все атаки гостей. Лишь «трёшка» Игоря Новикова зажгла огонь в глазах уральцев, потому что сразу же после этого два очка со штрафной линии набрал Октавиус Эллис, издали отличился Кирилл Писклов, а также Джавонте Даглас оформил слэм-данк после свободного прохода к кольцу. Огромное преимущество «Игокеа» испарилось — 17:13. Уже после этого хозяева немного завелись и благодаря слаженной игре забрали четверть со счётом 23:16.

Во втором отрезке «Игокеа» сделала акцент на броски издали, а «Уралмаш» качественно двигал мяч, находя свободные попытки с различной дистанции. Уральцы с каждой минутой приближались к хозяевам паркета, особенно выделялся Писклов, который не только набирал очки, но и вносил колоссальный вклад своими действиями в обороне. У клуба из Боснии большинство бросков не доходили до кольца. В стане «Уралмаша» включился Хэйден Далтон, реализовавший две «трёшки» кряду. Инициатива перешла в руки подопечных Ростислава Вергуна. У «Игокеа» четверть в свой актив занёс лишь Никола Попович, который был полезен на обеих сторонах паркета. Гости выиграли отрезок — 25:16 и повели в матче с результатом 41:39.

«Игокеа» — «Уралмаш» Фото: Winline Basket Cup

Писклов был слишком хорош в этой встрече — на счету Кирилла ещё одна «трёшка» после выхода с перерыва. Марко Еремич буквально тут же ответил своими двумя попаданиями с дальней дистанции, а Сандро Антунович — добавил ещё одно от себя. Команды стали обмениваться результативными атаками. В определённый момент «Игокеа» вышла вперёд — 56:52, но «Уралмаш» не сбавил оборотов. Особенно Эллис, который оформил 2+1, а также командовал обороной. В итоге хозяева с небольшим преимуществом оставили десятиминутку за собой — 23:20.

В заключительной четверти игра «Игокеа» сбилась на индивидуальные действия игроков. И в этот момент включился лидер и капитан — Милосавлевич, сперва набравший два очка, а затем положивший в цель «трёшку» с фолом. Вергун взял тайм-аут, чтобы дать установки своей команде. «Уралмаш» уступал с небольшой разницей — 65:68. Дело дошло до плотного клатча, а хозяева нашли необходимый для себя ритм, начав раз за разом огорчать гостей. 75:71 — «Игокеа» впереди. В нужный момент своё слово сказал Игорь Новиков, реализовавший дальний бросок, после точного штрафного от Далтона счёт и вовсе стал равным — 75:75. Теперь уже Ненад Стефанович включился в игру своим тайм-аутом. Эллис в одной из последних атак матча после своего промаха сфолил на Петаре Поповиче, который положил два штрафных. Правда, Октавиус исправился — оформил свободный лэй-ап после шикарного паса от Новикова.

У «Игокеа» оставалась 21 секунда, чтобы совершить решающую атаку, но невероятно опытный Милосавлевич допустил ошибку: совершил пробежку с мячом. «Уралмаш» не сумел воспользоваться таким подарком судьбы — игра перетекла в овертайм. В дополнительное время у гостей солировала всё та же троица, которая выделялась на протяжении всего матча, — Даглас, Далтон и Писклов. Клуб из Екатеринбурга довёл дело до победы со счётом 91:86 ОТ.

Лучшим по результативности стал Милосавлевич — 19 очков, девять подборов и пять передач. Без такой игры от капитана «Игокеа» было бы очень трудно с заряженным «Уралмашем». У нашего клуба выделялись знакомые лица: Писклов — 17 очков, пять подборов, шесть передач и два перехвата, Далтон — 16 очков, два подбора и столько же передач, перехватов и блок-шотов, а также Даглас — 15 очков, пять подборов, три передачи и три перехвата.

Обе команды выступали в усечённых составах, однако это не помешало им показать очень добротный уровень игры. «Уралмаш» проявил характер и догнал соперника в заключительной четверти. В последний раз команда из России играла с «Игокеа» в далёком 2013 году. Теперь мы вновь вернулись в Лакташи. Первый официальный международный матч для екатеринбургского клуба — победа. Поздравляем! Продолжаем следить не только за внутрисезонным турниром Единой лиги, но и за всем нашим баскетболом.