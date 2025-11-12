Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

Матч в Бруклине стартовал без лишнего ажиотажа. «Нетс» всё ещё нащупывали ритм после смазанного начала сезона, а в «Барклайс центр» скорее больше обсуждали свежие комплекты формы, чем игру хозяев. Но уже первая атака вернула внимание к делу: Егор Дёмин открыл счёт точной «трёшкой», а спустя время протиснулся к кольцу и добавил два очка. С самого старта стало ясно: в этот день он готов забрать инициативу.

Тренеры вновь доверили привычную стартовую пятёрку: Мэнн, Клэкстон, Портер, Клауни и Дёмин. «Бруклин» взял высокий темп, но по ходу встречи стал уступать в скорости и ритме. На фоне сбоев в нападении именно Дёмин оставался опорой. Он быстро поймал кураж, бросал чисто, грамотно открывался без мяча и вскрывал зоны для партнёров.

Во второй четверти он оформил ещё один дальний — уже 16-й за 10 матчей в лиге. Этот результат моментально вывел его на первое место в истории «Нетс» по числу точных трёхочковых у новичков в стартовой десятке игр, превзойдя достижение Бояна Богдановича (15), державшееся с 2014 года.

Бросок Егора выглядел особенно выверенным: пауза между ловлей и выпуском сократилась, баланс — безукоризненный, механика — единая в любых обстоятельствах. Летняя работа над техникой и физикой сделала дальние стабильнее, а движения — компактнее и чище.

В третьей четверти случился момент, не попавший в протокол, но многое объясняющий. Дёмин рванул в проход и попытался забить сверху через 213-сантиметрового центрового Якоба Пёлтля. Мяч цели не достиг, но сам замысел показателен: теперь он не уходит от контакта и атакует «краску» при первой возможности.

Ещё в начале сезона он признавал, что недостаточное давление на кольцо сдерживает его влияние. В последних играх этот изъян стремительно исправляется. Встреча с «Торонто» стала наглядным подтверждением: Дёмин не только набирал, но и конструировал — находил Портера и Клэкстона, читал защиту без суеты, быстро принимал решения и вовремя переводил атаку с фланга в центр.

Егор Дёмин, Якоб Пёлтль и Теренс Мэнн Фото: Sarah Stier/Getty Images

Оборона «Нетс» снова штормило: удачные отрезки сменялись провалами в «краске». В такой ситуации особенно ценен универсал, полезный на обеих половинах площадки. Дёмин несколько раз вовремя подстраховал, перекрыл углы и не дал сопернику получить свободные попытки.

Николас Клэкстон провёл мощный матч — 21 очко, восемь подборов, два блока. Мэнн оставался главным дирижёром атаки, но именно активность Дёмина помогала удерживать ритм, когда игровая структура у «Бруклина» расползалась.

Третья четверть прошла под диктовку «Торонто»: гости хладнокровно наказывали за позиционные ошибки и довели отрыв до двузначного. Преимущество «Нетс» по штрафным не было реализовано в полном объёме, а проход Джамала Шида под сирену закрепил перевес канадцев.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

В концовке Дёмин снова попал из-за дуги, добавил пару результативных передач и ряд грамотных оборонительных действий. Итог — 16 очков (личный рекорд) при высокой точности и минимуме потерь. Это его лучший матч в НБА и вторая подряд игра с двузначной результативностью .

Игровая организация «Нетс» всё ещё далека от стабильности, но встреча с «Рэпторс» обозначила важный сдвиг: Дёмин становится не просто точечным исполнителем, а элементом системы, способным держать нагрузку на протяжении всего матча. Его прогресс последователен и осмыслен.

Итоговый счёт: 119:109 в пользу гостей. Поражение глобально не изменило расклад в таблице, но принесло клубу важный вывод: в составе есть игрок, чьё влияние на результат становится системным, а не случайным.