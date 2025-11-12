«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Сегодня, 12 ноября, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин провёл лучший матч в своей карьере НБА: в игре с «Торонто» он набрал 16 очков за «Бруклин». А незадолго до встречи на YouTube-канале «Нетс» вышел подкаст, главным героем которого стал Егор. Он поделился множеством любопытных деталей — часть из них знакома тем, кто внимательно следит за его карьерой, но нашлись и новые штрихи. «Чемпионат» подготовил перевод интервью.

— Восьмой номер драфта, выбранный «Бруклин Нетс», часть исторического класса, когда в первом раунде команду пополнили сразу пять новичков. Но сначала: как тебя встретил Бруклин?

— Отлично. Был безумно рад, и самое удобное — после церемонии даже не пришлось никуда лететь: я уже находился на арене. Было здорово сразу увидеть, кого «Бруклин» взял после меня — эмоции зашкаливали.

— К вечеру драфта ещё вернёмся. У тебя интересная история: ты родился в Москве, а в 15 лет уехал в «Реал» и начал играть в Испании.

— Да, в 15.

— Каким был этот опыт?

— Огромный шанс. В России я просто получал удовольствие от игры и не думал о переезде один в другую страну ради мечты. Когда появился вариант, понял – это мой путь. Хотелось попробовать себя за границей, почувствовать другой уровень и подготовиться к большему.

— Если заглянуть ещё раньше: ты из баскетбольной семьи — отец играл профессионально в России, мама – тоже, старший брат.

— Да, вся семья в баскетболе. Отец выступал за несколько российских клубов. Мама играла в школе — там они и познакомились, учились в одном классе. Брат тоже играл.

— Когда сам по‑настоящему полюбил баскетбол?

— Забавно, но мама говорит, что в детстве я в него как раз не хотел играть. У нас все в семье в баскетболе, а я твердил: хочу быть другим. Говорил даже: не хочу играть руками, хочу ногами — пойду в футбол. До футбола так и не дошёл и всё равно пришёл в баскетбол — семейная атмосфера сделала своё дело. Очень рано всё стало серьёзным: я постоянно был с братом и его командой, а их ассистент потом возглавил мою — с этого всё и пошло.

— Брата сейчас обыграешь?

— Сейчас — без вопросов.

Егор Дёмин Фото: Кадр из видео

— Когда впервые получилось? Как это было?

— Один на один мы почти не играли: разница в пять лет велика. А когда я дорос до уровня, чтобы его обыгрывать, он просто перестал со мной играть — не захотел рисковать.

— Вернёмся к переезду: тебе 15, ты один в Испании, впервые вдали от семьи. Что оказалось самым непростым — и в жизни, и в профессиональном плане?

— Язык. Это было как прыгнуть в воду, не умея плавать: ни английского, ни испанского — только русский. Родителям, думаю, было тревожнее, чем мне. Мама переживала: как ты будешь общаться? А я отвечал: разберусь. Язык баскетбола везде один. Пока я на площадке — остальное со временем подтянется.

— Сам стирал вещи? Готовить умел?

— Мне повезло: в академии обо всём бытовом заботились. В «Реале» это поставлено образцово: они собирают талантов со всего мира, погружают их в баскетбол и снимают с ребят рутину, которая отвлекает от игры и развития.

— Как бы ты описал свою игру? Видение, инстинкты, пас — это всегда было твоей основой?

— Я всегда стремился к максимальной эффективности и почти не думал о личной статистике — порой даже чрезмерно. В какой‑то момент понял: излишняя деликатность мешает побеждать. Иногда нужно быть настойчивее, чуть эгоистичнее — в хорошем, здоровом смысле. Это моя природа и моё преимущество. Меня очень сформировал первый тренер в России: он позволял ошибаться, рисковать с передачами, развивать видение и баскетбольный интеллект. Благодаря этому я и стал тем, кто я есть.

— Это привело тебя в НБА. Но сначала был университет Бригама Янга . Почему США и почему именно BYU? Ты ведь их первый пятизвёздочный рекрут, верно?

— Да.

— Что стало решающим фактором?

— После последнего сезона в академии «Реала» у меня было несколько вариантов. Вернуться в Россию и сразу стать профессионалом. Остаться в «Реале» и пытаться закрепиться в первой команде — предложение было, но без гарантий ротации, да и европейские контракты полны нюансов с правами. Третий вариант — колледж, и его поначалу я вообще не рассматривал.

— Почему?

— Я не видел себя в колледже — ни в баскетболе, ни в учёбе. В Испании окончил школу и был уверен, что к учебникам не вернусь: на предложения поступить в университет отвечал нет, хотел просто играть и наслаждаться свободным временем. Но, взвесив все за и против, понял: для развития сейчас колледж — лучший шаг. Я сосредоточился на процессе, не на внешнем статусе. Профконтракт звучит солидно, а колледж — это снова занятия и молодая команда, однако именно это должно было дать наибольший прогресс. Не хотел делать слишком резкий скачок, чтобы потом не откатываться назад. Мы с семьёй решили, что еду в колледж. Оставалось выбрать куда. Родители проделали огромную работу — где лучше играть, жить и учиться. В шорт-листе были BYU, Иллинойс и Арканзас. Процесс затянулся, и в итоге мы остановились на BYU.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»

— И ты полюбил учебу?

— Честно говоря, нет. Но когда я оказался в BYU, многое произвело впечатление. Главная причина, почему туда поехал, — тренер [Кевин] Янг. А потом понял, что такое BYU: сколько оттуда выходит сильных специалистов, какая у них мощная бизнес‑школа, какие возможности дают их подход и внутренняя культура. Это место я полюбил. Их культура — ключ ко всему.

Для спортсмена важно сохранять фокус на своём деле и при этом расти как личность, не только на площадке. BYU казался идеальной средой: минимум отвлекающих факторов, по сути, только учёба, которая при этом гибко подстроена под спортсменов — не только под меня, подо всех. Люди вокруг искренне хотели моего успеха, иногда даже больше, чем я сам. Для родителей было важно, что там безопасно. А если вдруг захочешь на вечеринку — её ещё попробуй найди. По‑моему, это большое преимущество.

— Потом начался сезон, пошли мок‑драфты, НБА становилась всё реальнее. Перенесёмся в Нью‑Йорк – «Барклайс-центр», день драфта. Что ты чувствовал, когда понимал, что мечта начинает сбываться?

— До сих пор, вспоминая, ловлю «бабочек в животе». В детстве НБА казалась чем‑то далёким и почти недосягаемым — тем более когда играешь в России. Переезд в Испанию приблизил меня к этой цели. Когда появилось внимание скаутов и медиа, понял: это уже не мечта, а цель. Раньше это было где‑то «там». Из России туда доходят немногие, не то что в США. Для местных школьников НБА — просто следующий шаг. Для меня это выглядело как вершина — если попаду, жизнь удалась. А когда это случилось, понял, что это лишь новая ступень. Пора ставить более крупные цели и чётко понимать, зачем я здесь.

— А что сильнее всего запомнилось в тот день?

— То, что рядом была мама. Жаль, что отец не смог прилететь из‑за документов – и брат тоже. Мне было важно разделить момент с близкими: это ведь была и их мечта для меня. Разговор с отцом получился очень трогательным. Он сказал: «В твоём возрасте я мечтал об НБА и дне драфта как игрок. Но в какой‑то момент пришлось отпустить — я понял, что уже не успею, нужно заниматься семьёй и строить жизнь вне баскетбола». И вот эта мечта вернулась — только уже через сына. Хотелось, чтобы он был там: для него это было не менее важно, чем для меня. Он смотрел прямой эфир и переживал, кажется, даже глубже. Наш первый разговор после объявления — чистая радость.

— Ты говоришь о ближайших целях. Какую ответственность это на тебя накладывает? Что ты чувствуешь, думая о том, во что может вырасти твоя карьера?

— Честно, не люблю рассуждать про ответственность. Давление есть всегда — страна, семья, друзья, ожидания. Для меня важно уметь с этим жить: держать фокус на себе, слышать своё состояние, беречь голову, выкладываться на тренировках, выходить на площадку максимально готовым и оставаться лучшей версией себя. Цели я ставлю сам. Если нужно время — значит, так и будет. Конечно, всем хочется поскорее, мне — тоже, но идеальных дней не бывает: то вверх, то вниз. Моя задача — держать курс, не терять концентрацию и идти к своим целям и мечтам.

Егор Дёмин (справа) Фото: Кадр из видео

— Что почувствовал, когда услышал своё имя на драфте и понял, что становишься игроком «Бруклин Нетс»?

— Это было мощно. Многие заранее знают, куда попадут, но я не знал. Провёл 14 преддрафтовых тренировок, потому что не понимал, каким меня могут выбрать. Думал так: где бы ни оказался, сделаю всё, чтобы быть полезным игроком и человеком для этой организации. Когда прозвучало «Бруклин Нетс», подумал: «Вот это да, именно то, что хотел». И есть история. На одном из ранних просмотров — кажется, третьем — мне настолько понравились клуб, тренерский штаб и менеджмент, что на прощание сказал: «Я сюда ещё вернусь». Потом сам про это забыл. А после драфта встречает меня тренер: «Помнишь, ты это говорил?» И сбылось. Не люблю слово «манифестация», но, по сути, представлял себя в месте, где я нужен и которое нужно мне. Так и вышло. Радость — даже не то слово.

— А сам Бруклин — люди, еда, атмосфера – что тебе больше всего нравится в районе?

— В Бруклине потрясающая культурная энергия и сильное чувство общности. Здесь важно знать свои улицы, выходить «в люди», общаться с болельщиками и просто с прохожими. Это помогает мне оставаться на земле: разговаривать, не ставить себя выше других. Я семье говорю: если вдруг зазнаюсь — сразу возвращайте меня на землю. Бруклин — идеальное место, чтобы заводить друзей, открывать новые рестораны и маршруты, просто гулять. Этим и занимаюсь.

— Любимая еда?

— Я всеяден, одного фаворита нет: итальянская и азиатская кухни, стейк-хаусы — пробую разное. И пиццу, конечно.

— Уже есть любимая пиццерия?

— Первую пиццу в Бруклине я попробовал в Lucali — говорят, это место, куда часто заглядывают ребята из «Нетс». Мы были там с командой. Очень понравилось.

— Гуляешь по району пешком, ездишь на велосипедах?

— Немного. Иногда без этого никак.

— Правила на велосипеде соблюдаешь? По велодорожкам, на красный — стоп?

— Обязательно. И на красный останавливаюсь даже при пустой дороге. Рисковать не хочу: в Нью-Йорке, при всей любви к нему, на дорогах бывает опасно.

— Не утомляет ли тебя всё это?

— Иногда – да. В Нью‑Йорке движение не стихает ни на минуту: шум, суета, всё время что‑то происходит. А прошлый сезон я провёл в Прово, Юта — там порой стоит полная тишина: ничего не гудит, всё замирает. Это местами раздражает, но при этом очень успокаивает. Нью‑Йорк же не останавливается — это не хорошо и не плохо, просто таков город.

— Егор, ты меломан?

— Скорее да.

— Какие пять треков сейчас крутишь чаще всего?

— Пять последних или вообще любимых? Я слушаю по настроению и не зацикливаюсь на жанрах: от рэпа и R&B до инди. А в последнее время крепко подсел на кантри.

— Не ожидала!

— На эту волну меня подсадила Юта. В прошлом году только втягивался, а теперь прямо погружаюсь — и очень нравится.

— Тогда поделись топ‑5 кантри-треков.

— Недавно открыл для себя песню, которую два дня гоняю без остановки — каждый раз мурашки: Sweet Symphony Джой Оладокун и Криса Стэплтона. Я вообще большой поклонник Стэплтона.

— А я кантри почти не слушаю — тут мне нечего добавить. Может, просветишь?

— Начни со Стэплтона — идеальная точка входа. Ещё Морган Уоллен. Но у меня плейлист шире: много Дэниела Сизара, есть Гивеон, слушаю Ноа Кахана — это не кантри, скорее грустный фолк. Местами очень. Однако это не значит, что я сам в депрессии.

— Что включаешь перед игрой? Тоже что‑нибудь спокойное?

— Часто – да, даже грустные треки. Когда всё начинает давить, нужно уравновеситься, привести мысли в порядок. Для меня кантри — ровная, честная музыка: не слишком радостная и не слишком печальная, просто хорошие звук и тексты. Я верующий, поэтому важно, чтобы музыка была «чистой», без лишнего.

— Лайн‑дэнс потянешь?

— Профессионально — точно нет, с танцами я не дружу. Но как форма искусства — это здорово: можно двигаться как угодно, и правда помогает. Смешно признавать – по утрам иногда танцую перед зеркалом. Да, неловко, зато поднимает настроение.

— Прекрасная привычка. Я тоже так делаю.

— Вот именно. Иногда полезно посмеяться над собой: потанцевать, попеть. Пою я ужасно — оттого ещё смешнее. Зато день начинается легче.

— Егор, договорились: притягиваем всё хорошее — петь, танцевать и радоваться. Спасибо за время и твою историю. Мы очень рады тебе в Бруклине и ждём новых встреч — может, в следующий раз уже с песней или танцем.