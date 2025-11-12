Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд НБА в 2026 году

На Матче всех звёзд НБА – 2026 болельщиков ждёт принципиально иная концепция. Лига официально закрывает эпоху капитанов и запускает мини-турнир из трёх команд: двух, составленных из американских игроков, и одной — международной. Все встречи состоятся 15 февраля на арене «Интьют Доум» в Лос‑Анджелесе, домашней площадке «Клипперс».

Каждая команда проведёт по два матча на круговом этапе, после чего две сильнейшие сыграют в финале. Формат игр — традиционные четверти по 12 минут. Если все три команды завершат круговой турнир с равным количеством побед, определять расстановку будет разница очков. В программу возвращаются чёткие спортивные критерии, придающие событию ясную турнирную логику и дополнительный интерес к самому процессу игры.

Процедура отбора участников остаётся прежней. Статус участников Матча всех звёзд получат 24 баскетболиста: 10 стартовых определят болельщики, игроки и журналисты (50%, 25% и 25% голосов соответственно), 14 резервистов назначат тренеры. Если составы не удастся укомплектовать равномерно, комиссионер Адам Сильвер добавит игроков так, чтобы в каждой команде было не менее восьми человек.

Это будет рекордный, седьмой для Лос‑Анджелеса Матч всех звёзд НБА , причём впервые он состоится в Инглвуде — на новой арене «Клипперс».

Новый формат даёт сборной мира шанс собрать по-настоящему конкурентоспособную обойму: выступать за неё смогут баскетболисты, родившиеся за пределами США, а также игроки с двойным гражданством. При нынешнем распределении таланта такая команда способна стать одной из самых мощных за всю историю подобных матчей. Потенциальное участие Янниса Адетокунбо, Николы Йокича, Луки Дончича, Виктора Вембаньямы и Шея Гилджес-Александера добавляет формату реальную спортивную интригу.

Идея разделить игроков на американцев и иностранцев обсуждалась давно, а дополнительным стимулом стал успех хоккейного Турнира четырёх наций, который НХЛ провела вместо традиционного Матча звёзд. Турнирная схема оказалась эффективной: зрительский интерес вырос, а структура устранила ощущение имитации конкуренции. НБА в сущности адаптирует этот опыт под собственные реалии.

В последние годы Матч всех звёзд всё чаще критиковали за отсутствие обороны и настоящего соперничества. Новый регламент не обещает мгновенного чуда, однако создаёт условия для перемен: разделение по географии происхождения способно добавить мотивации и профессионального самолюбия.

Реформа выглядит логичным шагом для лиги, где значительная часть лидеров — иностранцы. Международное влияние давно стало нормой и теперь получило формальное отражение в главном выставочном событии сезона. Матч всех звёзд — 2026 станет проверкой того, насколько НБА умеет сочетать зрелищность и спортивный смысл в рамках одного мероприятия.