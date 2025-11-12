Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялись сразу три встречи Единой лиги сезона-2025/2026. «Автодор» принимал у себя «Пари Нижний Новгород», «Зенит» встречался с МБА-МАИ, а «Локомотив-Кубань» пытался взять реванш у «Пармы» за поражение на предсезонном турнире. Этот день запомнится историческим матчем, в котором был побит не один рекорд лиги. Об этом зрелище и других событиях дня и пойдёт речь.

«Автодор» и «Нижний Новгород» начали сезон непросто, но в предыдущих турах наконец-то добились долгожданных побед после серии неудач. В итоге оба клуба подошли к очному матчу примерно в одинаковом состоянии. Отчасти улучшение игры связано с возвращением травмированных игроков.

Обе команды нацелены на выход в плей-офф и будут бороться за место в таблице до самого конца регулярного чемпионата. Начало встречи, впрочем, получилось смазанным — слишком уж много промахов допустили обе стороны. Первыми выйти из этой неудачной серии сумели нижегородцы, захватив ощутимое преимущество, но удержать его им удалось недолго.

Игру было сложно назвать образцом позиционного баскетбола: ни одна из команд не показала выстроенной системы в нападении, многое держалось на индивидуальных действиях легионеров. Особенно заметен в этом плане был недавно вернувшийся в строй Малик Ньюмэн, а у «Нижнего» блистал Айзея Вашингтон, которому под конец удалось собрать историческую статистическую линию — однако об этом чуть позже.

К большому перерыву игра выравнялась, и дальше на площадке шла упорная борьба, во многом сведённая к личной дуэли Ньюмэна и Вашингтона. В концовке «Автодор» вёл с преимуществом в два очка, когда Айзея бросил трёхочковый на победу — мимо. Зато на отскоке в самый ответственный момент отлично сыграл Илья Карпенков: подобрал мяч в нападении и сразу отправил его в кольцо, сравняв счёт. На табло оставалось чуть больше секунды, но Эдвард Терренс не сумел поразить цель с центра площадки.

Первый овертайм получился результативным, если не считать последнюю минуту. За 55 секунд до сирены Ньюмэн сравнял счёт, после чего ни одной из команд больше не удалось набрать очков. Во втором дополнительном отрезке уже заметно уставшие игроки всё же смогли определить победителя. Всё нападение «Нижнего» продолжало строиться вокруг Вашингтона: пусть он и часто промахивался, но при этом помогал партнёрам передачами.

Именно после ассистов Айзеи Александру Платунову и Кириллу Попову удалось реализовать важнейшие броски во втором овертайме. Ньюмэн же выдохся и уже не мог тянуть «Автодор» в прежнем темпе, в то время как Вашингтон продолжал вести игру. В итоге «Нижний Новгород» вырвал тяжелейшую победу, которая придаст команде мощный эмоциональный импульс на ближайшее будущее.

Айзея Вашингтон провёл исторический матч, оформив трипл-дабл: 41 очко, 10 подборов и 11 результативных передач. Это всего лишь 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги и первый – в нынешнем сезоне. Кроме того, Айзея установил рекорд турнира по количеству бросков с игры (34) и обновил личный максимум по результативности. Защитник провёл на площадке целых 45 минут!

Пожалуй, это была самая яркая встреча стартового отрезка сезона — матч, который надолго останется в памяти. Но он показал, насколько сильно обе команды зависят от своих легионеров и их индивидуальных талантов. С таким подходом можно попасть в плей-офф, однако без налаженной командной игры в атаке идти дальше будет непросто. Посмотрим, удастся ли клубам прибавить в этом компоненте — время пока есть.

«Зенит» заметно штормит на старте сезона. Команда сменила главного тренера, состав пополнился новичками, которым нужно время на адаптацию, а вдобавок клуб столкнулся с настоящей эпидемией травм. Александр Секулич был вынужден использовать ограниченную ротацию, что уже привело к нескольким болезненным поражениям.

МБА-МАИ, напротив, приятно удивляет, хотя в последних встречах создаётся ощущение, что наступает регрессия к среднему и столь же впечатляющих результатов, как раньше, в ближайшее время ждать не стоит. Тем более сегодня у «Зенита» в строй вернулись Ненад Димитриевич и Лука Шаманич — оба провели отличный матч.

Первые две четверти прошли по совершенно разным сценариям. Первая десятиминутка вышла вялой, с множеством промахов и ошибок, тогда как во второй команды устроили настоящий атакующий вихрь — на двоих набрали 54 очка. При этом, несмотря на попытки «Зенита» уйти в отрыв, москвичам удавалось отвечать своими рывками, и к большому перерыву именно МБА вела в счёте — 44:41.

После паузы игра осталась равной, и за это московскому коллективу действительно можно аплодировать. Но всё же индивидуальное мастерство игроков «Зенита» оказалось заметно выше, и именно это стало решающим фактором. В начале заключительной четверти звёздные защитники петербуржцев Ненад Димитриевич и Трент Фрейзер устроили настоящее шоу, реализуя один бросок за другим. Благодаря этому «Зенит» создал комфортный задел в самый нужный момент, и шансов на обратный камбэк у МБА уже почти не оставалось.

«Зениту» стоит порадоваться хотя бы тому, что ключевые игроки возвращаются в строй и показывают хорошую форму, однако работы Александру Секуличу в этом сезоне ещё предстоит немало. МБА же сумел на равных бороться с «Зенитом» в гостях на протяжении трёх четвертей — с такой игрой команда точно останется конкурентоспособной. Два поражения подряд не повод для паники.

«Локомотив», как и «Зенит», переживает не самый стабильный старт сезона. К тому же за пределами площадки происходят события, которые вряд ли способствуют здоровой атмосфере внутри команды. «Парма», напротив, радовала качественным баскетболом и удивляла своей игрой, но подошла к сегодняшнему матчу после двух обидных поражений — от «Зенита» и «Пари НН».

Постепенно все начинают привыкать к тому, что пермяки могут стать серьёзной силой в лиге: они способны не просто пробиться в плей-офф, но и дать бой грандам в серии на выбывание. Сейчас «Парма» проходит проверку тяжелейшими встречами, и начало игры с «Локо» получилось по-настоящему зрелищным.

Команды активно шли вперёд, лидерство несколько раз переходило из рук в руки, однако во второй четверти тренерский штаб краснодарцев скорректировал оборону, и это сразу дало эффект. «Локомотив» начал отрываться и создал комфортный задел, выиграв десятиминутку со счётом 28:14.

Дополнительной мотивацией для «Локо» было недавнее поражение от пермяков во внутрисезонном турнире. Железнодорожники явно хотели взять реванш — и сделали это. В третьей четверти их преимущество перевалило за 20 очков, а концовка матча превратилась в возможность дать игровое время резервистам.

И они ею воспользовались. Глеб Фирсов и Лев Свинин провели хороший заключительный отрезок и сумели немного сократить отставание, благодаря чему финальный счёт не выглядит разгромным. Однако, по сути, «Локомотив» контролировал игру с конца первой четверти и до самой сирены. «Парма» же провела уже четвёртый подряд матч с сильным соперником, и видно, что команда просто уже не выдерживает такой бешеный темп.

В результате пермяки опустились на седьмое место, а «Локомотив» закрепился на третьей строчке.