Карри оправился после болезни. Отгрузил 46 очков и стал ближе к крутому рекорду Джордана!

Стефен Карри, окончательно вернувшийся после болезни, мгновенно стал главным двигателем победы «Голден Стэйт» над «Сан-Антонио» — 125:120. Для «Спёрс» это первая домашняя осечка в сезоне, для «Уорриорз» — продолжение выездной серии.

Старт остался за хозяевами: «Спёрс» задали темп, использовали физическое превосходство и к большому перерыву вели 56:49. После антракта «Голден Стэйт» переосмыслил защитные акценты и перехватил управление игрой. Карри выдал безупречную третью четверть: 22 очка за 12 минут, пять из семи с игры, три дальних и девять точных штрафных. Этот рывок стал переломным — 43:28 в пользу гостей в четверти, а дальше они уже не отпустили преимущество.

Партнёрскую поддержку обеспечил Джимми Батлер: 28 очков, восемь передач, шесть подборов и ключевые действия в концовке, когда «Сан-Антонио» попытался вернуться. Моузес Моуди добавил 19, а обновлённый низкий старт «Уорриорз» оправдал ожидания: 21 трёхочковый и 32 из 36 со штрафной.

«Спёрс» строили игру вокруг Виктора Вембаньямы. Центровой собрал 31 очко, сделал 15 подборов и девять передач, но допустил восемь потерь. «Уорриорз» отвечали плотными дабл-тимами и своевременными подстраховками, ограничив его влияние в решающие минуты. После середины третьей четверти у хозяев забуксовали движение мяча и создание бросков.

У «Голден Стэйт» вновь проявился фирменный принцип Карри — скрупулёзная точность. Без лишнего драматизма и авантюр он набирает форму, показывая умение подстраивать темп и управлять ходом матча.

Карри часто достаётся за невыразительные старты сезонов — разговоры о «спаде» всплывают из года в год. Но такие дни подтверждают: даже с возрастом он по-прежнему способен решать исход встречи. А ему, между прочим, 37 лет.

И статистика это подчёркивает: в Сан-Антонио Карри провёл 73-й матч с 40+ очками, обошёл Кевина Дюранта и поднялся на девятое место в истории НБА. Ему также осталась одна игра, чтобы догнать Майкла Джордана по числу 40-очковых встреч после 30 лет — 44.