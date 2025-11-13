Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Сан-Антонио Спёрс — Голден Стэйт Уорриорз: обзор матча от 13 ноября, Стефен Карри набрал 46 очков

Карри оправился после болезни. Отгрузил 46 очков и стал ближе к крутому рекорду Джордана!
Артемий Берстенев
Стефен Карри оправился после болезни
Аудио-версия:
Комментарии
«Сан-Антонио» впервые проиграл дома в нынешнем сезоне НБА.

Стефен Карри, окончательно вернувшийся после болезни, мгновенно стал главным двигателем победы «Голден Стэйт» над «Сан-Антонио» — 125:120. Для «Спёрс» это первая домашняя осечка в сезоне, для «Уорриорз» — продолжение выездной серии.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Касл - 23, Васселл - 15, Фокс - 13, Корнет - 12, Барнс - 11, Джонсон - 6, Шампани - 6, Сохан - 3, Маклафлин, Брайант, Олиник, Бийомбо, Миникс, Уотерс III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Батлер - 28, Муди - 19, Хорфорд - 9, Подзиемски - 6, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Ричард - 3, Куминга, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Старт остался за хозяевами: «Спёрс» задали темп, использовали физическое превосходство и к большому перерыву вели 56:49. После антракта «Голден Стэйт» переосмыслил защитные акценты и перехватил управление игрой. Карри выдал безупречную третью четверть: 22 очка за 12 минут, пять из семи с игры, три дальних и девять точных штрафных. Этот рывок стал переломным — 43:28 в пользу гостей в четверти, а дальше они уже не отпустили преимущество.

Партнёрскую поддержку обеспечил Джимми Батлер: 28 очков, восемь передач, шесть подборов и ключевые действия в концовке, когда «Сан-Антонио» попытался вернуться. Моузес Моуди добавил 19, а обновлённый низкий старт «Уорриорз» оправдал ожидания: 21 трёхочковый и 32 из 36 со штрафной.

«Спёрс» строили игру вокруг Виктора Вембаньямы. Центровой собрал 31 очко, сделал 15 подборов и девять передач, но допустил восемь потерь. «Уорриорз» отвечали плотными дабл-тимами и своевременными подстраховками, ограничив его влияние в решающие минуты. После середины третьей четверти у хозяев забуксовали движение мяча и создание бросков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Голден Стэйт» вновь проявился фирменный принцип Карри — скрупулёзная точность. Без лишнего драматизма и авантюр он набирает форму, показывая умение подстраивать темп и управлять ходом матча.

Карри часто достаётся за невыразительные старты сезонов — разговоры о «спаде» всплывают из года в год. Но такие дни подтверждают: даже с возрастом он по-прежнему способен решать исход встречи. А ему, между прочим, 37 лет.

И статистика это подчёркивает: в Сан-Антонио Карри провёл 73-й матч с 40+ очками, обошёл Кевина Дюранта и поднялся на девятое место в истории НБА. Ему также осталась одна игра, чтобы догнать Майкла Джордана по числу 40-очковых встреч после 30 лет — 44.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android