Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире

В игре с «Клипперс» Никола Йокич выдал, пожалуй, одну из самых безупречных и разрушительных атакующих партий сезона: 55 очков при 78% точности — редкая высота даже по меркам НБА. И впервые «Денвер» победил в матче, где серб преодолел планку в 50 очков: до этого при его 50+ очках команда уступила четыре раза подряд, включая один раз в плей-офф.

Он с первых минут задал тон: 25 очков в стартовой четверти, 33 – к большому перерыву. Уверенно набирал со средней, попадал из-за дуги, методично добивал у кольца. Попытки «Клипперс» сузить его арсенал эффекта не дали. Тайрон Лю после встречи признал: «Мы хотели заставить его бросать и убрать передачи. Не думал, что он наберёт 55». Формально план сработал, по сути — обернулся против них.

Масштаб превосходства виден в цифрах: стартовая пятёрка «Клипперс» настреляла 54 очка— на очко меньше, чем один Йокич. Он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги с 55 очками при реализации 78% и выше. Для центрового, который традиционно ведёт атаки и раздаёт передачи, это почти уникальная смесь объёма и эффективности.

За последние 10 матчей его rTS% — «+24», вдвое выше, чем у Стефа Карри в его культовом сезоне-2015/2016 («+12»). По продвинутым метрикам Йокич сейчас буквально выходит за пределы известных максимумов: BPM — 21,5 (прежний рекорд — 13,7), PER — 38 (рекорд — 32,8), WS/48 — .455 (рекорд — .339). Даже признавая скромный объём выборки, темп эффективности у него — за гранью привычных стандартов.

И контекст не менее впечатляет. Это был второй матч за двое суток: накануне против «Сакраменто» — 35 очков при 16 из 19 с игры. Нагрузка колоссальная, график плотный, партнёры не всегда в строю — а качество его баскетбола не проседает.

Победа в Инглвуде стала для «Наггетс» шестой подряд: баланс 9-2, и шаг за шагом возвращается чемпионский тонус. При этом Йокич остаётся образцом стабильности — и как организатор, и как главный скорер.

Текущий сезон окончательно закрепляет за ним статус игрока-хамелеона, одинаково опасного в позиционном баскете и в ран-н-ране. В лиге хватает ярких одиночек, однако именно Йокич даёт максимальную полноту контроля над исходом. Его игре не нужны эффектные жесты: стоит ему задать ритм и расставить пространство — и шансы соперника стремительно тают.