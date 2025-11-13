«Лейкерс» унизительно уступили чемпионам НБА. Откуда такой разгром?

«Лейкерс» провели в Оклахома-Сити, пожалуй, один из самых блеклых матчей сезона. Без Леброна Джеймса команда рассыпа́лась на ходу и уступила действующим чемпионам со счётом 92:121. В её игре не было ни внятного рисунка, ни реакции на события. Все хронические недуги «озёрников» всплыли одновременно — темп, оборона, взаимодействие, ментальная устойчивость.

Стартовый отрезок сразу задал тон. За первую четверть — всего 18 очков: вязко, без движения мяча. Во второй «Лейкерс» почти восемь минут не попадали с игры, а «Оклахома» ушла на «+32» к большому перерыву. На этом интрига иссякла.

Без Джеймса исчезло управление темпом: некому было успокоить владения и задать ритм. Мяч ходил рвано, решения запаздывали. Отсюда 20 потерь при всего 19 результативных передачах, сухой диагноз разрыва командных связей.

Лука Дончич завершил встречу с 19 очками при 7 из 20 с игры, Остин Ривз добавил 13, также реализовав лишь треть бросков. Атака свелась к сольным попыткам без системности и смены ритма. В итоге 40,3% с игры и 31,4% из-за дуги — худшие показатели в сезоне.

Алекс Карузо и Лука Дончич Фото: Joshua Gateley/Getty Images

И в защите команда посыпалась. «Оклахома-Сити» бросала с 50% точности и оформила 28 передач. Шей Гилджес-Александер набрал 30 очков и отдал девять ассистов за три четверти и уже в седьмой раз за сезон в четвёртой не потребовался — преимущество «Тандер» было слишком велико.

Скамейка «Оклахомы» переиграла резерв «Лейкерс» – 49:32. Айзея Джо реализовал четыре трёхочковых и набрал 21 очко. Гости не перекрыли ни дугу, ни «краску» – 48 очков пропущено под кольцом, а максимальный перевес «Тандер» в сезоне достиг 37.

Даже с учётом травм и усеченного состава «озёрников» происходящее трудно рационализировать. «Оклахома» вышла после бэк-ту-бэка и без двух ключевых игроков, однако выглядела свежее и собраннее. По уровню энергии и вниманию к мелочам хозяева были на другом уровне.

Руи Хатимура активно искал атаки (13 очков, 5 из 11), но был плох в позиционной обороне и закончил матч с «-35». Деандре Эйтон снова проиграл щит и не вытянул дуэль с Четом Холмгреном и Айзеей Хартенштайном — уступил и в физике, и в скорости. Единственное светлое пятно — Далтон Кнехт: 16 очков при шести из семи с игры, четыре дальних попадания. На этом позитив иссяк.

Главная разница — в обращении с мячом. Из 20 потерь «Лейкерс» «Оклахома» выжала 26 очков. В обратную сторону — всего 11 потерь и 14 перехватов. «Озёрники» не выдерживали давление на дриблинге и медленно откатывались назад после ошибок. Эти детали и сложились в общую картину: команда не контролировала ни темп, ни пространство.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Контекст только подчеркнул итог. Чемпионы играли после серии матчей без отдыха и с дырами в составе, а «Лейкерс» с первой минуты не держали ритм. Для клуба, рассчитывающего как минимум стабильно идти в зоне плей-офф, это тревожный маркер.

Драматизировать не стоит: одно поражение не меняет стратегию и не определяет сезон. Однако выезд в Оклахому показал: каркас игры «Лос-Анджелеса» держится на присутствии Леброна Джеймса. Без него команда теряет управление, а не только проигрывает.

Это была не просто показательная порка, а удар навылет. Формулировка жёсткая, но точная: речь о проверке на устойчивость, которую «Лейкерс» провалили. Пока Леброн вне заявки, признаков системности не видно, а зависимость от одного игрока — проблема для команды НБА.

