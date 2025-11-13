Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Вячеслав Рыжов из Уралмаша оформил трипл-дабл с 10 блок-шотами в матче молодёжной Единой лиги ВТБ: биография баскетболиста

Молодой баскетболист оформил мощную статистику в матче. Такой трипл-дабл случается редко
Артемий Берстенев
Такой трипл-дабл случается редко
Аудио-версия:
Комментарии
Вячеслав Рыжов из системы «Уралмаша» выдал 10 блок-шотов в молодёжной Единой лиге.

«Уралмаш-2» уверенно обыграл «Енисей-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ — 66:45. Матч, который состоялся 12 ноября, сложился по каноничному сценарию: равная стартовая десятиминутка (17:17), перелом во второй четверти (20:6), попытка гостей вернуть интригу после большого перерыва (8:17) и безоговорочная концовка хозяев (21:5).

БК Уралмаш Подробнее

Ключ к победе — защита «Уралмаша-2», где тяжёлый форвард Вячеслав Рыжов стал её сердцем: 23 очка без единого промаха с игры (10 из 10), 10 подборов и 10 блок-шотов — редчайшая для российского баскетбола строчка в протоколе. Трипл-дабл с блоками почти не встречается даже на уровне взрослых команд, а здесь он имел ещё и системное значение: Рыжов фактически перекрыл «краску» для атак «Енисея-2».

Рыжову 18 лет: родился 5 августа 2007 года, выступает за «Уралмаш-2» под 45-м номером. Параметры — 201 см и 88 кг. Номинально — тяжёлый форвард/центровой, что позволяет использовать его и как якорь обороны, и в более подвижных ролях. В системе екатеринбургского клуба он второй сезон.

Вячеслав Рыжов (центр), сезон-2025/2026

Вячеслав Рыжов (центр), сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

Воспитанник уральского баскетбола, на юношеском уровне отмечался как универсальный форвард с акцентом на игру в «краске». Переезд в систему «Уралмаша» стал логичным шагом: клуб последовательно интегрирует молодёжь через собственные команды. В молодёжном составе Рыжов планомерно набирал вес в ротации и в сезоне-2025/2026 закрепился в роли одного из ключевых исполнителей.

С точки зрения цифр его выступление — эталон эффективности: 0 промахов и минимум ошибок. Если он удержит такой уровень, следующий этап карьерной лестницы в системе клуба выглядит закономерной перспективой.

А как дела у основы «Уралмаша» в Единой лиге?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android