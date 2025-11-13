Молодой баскетболист оформил мощную статистику в матче. Такой трипл-дабл случается редко

«Уралмаш-2» уверенно обыграл «Енисей-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ — 66:45. Матч, который состоялся 12 ноября, сложился по каноничному сценарию: равная стартовая десятиминутка (17:17), перелом во второй четверти (20:6), попытка гостей вернуть интригу после большого перерыва (8:17) и безоговорочная концовка хозяев (21:5).

Ключ к победе — защита «Уралмаша-2», где тяжёлый форвард Вячеслав Рыжов стал её сердцем: 23 очка без единого промаха с игры (10 из 10), 10 подборов и 10 блок-шотов — редчайшая для российского баскетбола строчка в протоколе. Трипл-дабл с блоками почти не встречается даже на уровне взрослых команд, а здесь он имел ещё и системное значение: Рыжов фактически перекрыл «краску» для атак «Енисея-2».

Рыжову 18 лет: родился 5 августа 2007 года, выступает за «Уралмаш-2» под 45-м номером. Параметры — 201 см и 88 кг. Номинально — тяжёлый форвард/центровой, что позволяет использовать его и как якорь обороны, и в более подвижных ролях. В системе екатеринбургского клуба он второй сезон.

Вячеслав Рыжов (центр), сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Воспитанник уральского баскетбола, на юношеском уровне отмечался как универсальный форвард с акцентом на игру в «краске». Переезд в систему «Уралмаша» стал логичным шагом: клуб последовательно интегрирует молодёжь через собственные команды. В молодёжном составе Рыжов планомерно набирал вес в ротации и в сезоне-2025/2026 закрепился в роли одного из ключевых исполнителей.

С точки зрения цифр его выступление — эталон эффективности: 0 промахов и минимум ошибок. Если он удержит такой уровень, следующий этап карьерной лестницы в системе клуба выглядит закономерной перспективой.