Карри и Under Armour разошлись. Почему так? Ведь Стеф — суперзвезда

На самом деле, всё просто и очевидно.

Официальное сообщение о прекращении сотрудничества прозвучало сдержанно, но сама развязка стала маркером глубоких дисфункций, которые копились в Under Armour годами. Партнёрство, задуманное на десятилетия и в 2023 году объявленное «пожизненным» с потенциальной выплатой около $ 1 млрд, оказалось несоразмерным текущим возможностям компании. Номинальный «вечный» статус не выдержал столкновения с реальностью.

За прошедшие 10 лет акции Under Armour не продемонстрировали устойчивого роста. Напротив, они подешевели примерно на 90%, тогда как S&P 500 прибавил более 200%. Это указывало на системное отставание от рынка, а не на временную просадку. В таких условиях любые крупные обязательства, в том числе содержание суббренда, становились финансовой роскошью. Речь не о переоценке роли Карри, а о состоянии самой корпорации.

Brand Curry также упёрся в ограниченный спрос. Пик интереса к ранним релизам не перетёк в устойчивые продажи следующих линеек, а расширение ассортимента пришлось не ко времени. Under Armour выпускала множество моделей без соответствующего роста аудитории. Аналитики Jefferies прямо отмечали, что бренд не сформировал широкую потребительскую базу и не реализовал ожидаемый коммерческий потенциал. Для компании, проходящей через реструктуризацию, это оборачивалось дополнительным давлением на бюджет.

Подготовка к разрыву шла параллельно масштабному пересмотру стратегии. Under Armour фиксировала падение продаж, испытывала давление со стороны инвесторов и уреза́ла расходы. Котировки в течение года снижались и в один из моментов подошли к 52-недельному минимуму. В подобных условиях концентрация на ядре бизнеса выглядела неизбежной, а отказ от поддержки суббренда органично вписывался в политику оптимизации.

Стефен Карри (в центре) Фото: Getty Images

Стефен Карри, в свою очередь, получил шанс перезапустить собственный проект. По условиям расставания Brand Curry становится самостоятельным и выходит из-под инфраструктуры Under Armour. Он остаётся в единоличном владении Карри, что даёт ему полный операционный контроль и свободу выбора будущих ритейл-партнёров. Если раньше бренд был встроен в стратегию крупной корпорации, то теперь станет развиваться автономно.

Финансовый контур также значим. Карри владеет 8,8 млн акций Under Armour, полученных по контракту 2023 года. На момент сделки пакет оценивался примерно в $ 75 млн, однако последующее падение капитализации заметно скорректировало эту сумму. Для Under Armour разрыв уменьшает долгосрочную нагрузку, для Карри – открывает возможность переориентировать бренд на более устойчивую платформу.

Итог объясняется сочетанием рыночных тенденций, реальных коммерческих результатов и внутренних потребностей компании. Это не понижение статуса Карри и не конфликт. Решение продиктовано финансовой логикой: компания сосредотачивается на базовом бизнесе, а бренд делает ставку на самостоятельный рост. Такие дела.