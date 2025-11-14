В НБА выдали редчайшую статистику за матч. До квадрупл-дабла не хватило чуть-чуть!

В ночь на 14 ноября в НБА прошла игра, которую определили не сюжет и не драматургия, а сухие числа — редкие, точные, полностью задающие контекст. «Атланта» закрывала в Юте бэк-ту-бэк, и именно эта нагрузка высветила объём работы Джалена Джонсона.

Он впервые в истории лиги собрал линию из 31 очка, 18 подборов, 14 передач и семи перехватов при высокой эффективности как с игры, так и из-за дуги. Отдельные компоненты не тянули на рекорды, но в сумме это оказался уникальный кейс. До квадрупл-дабла не хватило самой малости.

Без Трея Янга Джонсон принял на себя роль первичного плеймейкера. Его решения строились на быстром чтении игры, что особенно проявлялось на фоне чередования бигменов. Кристапс Порзингис, Оньека Оконгву и Мухаммед Гуйе создают разные защитные условия, а переход между ними внутри матча меняет требования к позиционированию.

В прошлом сезоне устойчивость давал Клинт Капела с предсказуемой структурой обороны. Сейчас, на фоне возросшей нагрузки в нападении, время от времени всплывают провалы в плане концентрации — закономерные для игрока, которому ещё предстоит закрепить стабильность в расширенной роли. В декабре ему исполнится 24, и для 20-го пика траектория выглядит логично: функционал растёт без просадки результативности.

Оконгву провёл лучший матч: 32 очка, восемь точных трёхочковых и 11 подборов. Он дал команде нужный объём в те отрезки, когда защита «Юты» давала свободу на периметре. Вит Крейчи добавил 20 очков со скамейки и сохранил точность с выездной серии. «Атланта» повторила клубный рекорд по количеству трёхочковых за половину (15) и завершила матч с 24 попаданиями из-за дуги.

При высокой командной результативности главным фактором стал баланс, который выстроил как раз Джонсон. Его действия задали структуру атакующих владений и помогли перекрыть нестабильность в обороне. Итоговая статистика не требует расшифровки – она напрямую отражает объём проделанной работы, без которой исход был бы иным.