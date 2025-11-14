Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026: Джален Джонсон — первый игрок в истории лиги, который за матч оформил 31+18+14+7, Юта Джаз — Атланта Хоукс

В НБА выдали редчайшую статистику за матч. До квадрупл-дабла не хватило чуть-чуть!
Артемий Берстенев
В НБА выдали редчайшую статистику за матч
Аудио-версия:
Комментарии
Чем удивил Джален Джонсон из «Атланты»?

В ночь на 14 ноября в НБА прошла игра, которую определили не сюжет и не драматургия, а сухие числа — редкие, точные, полностью задающие контекст. «Атланта» закрывала в Юте бэк-ту-бэк, и именно эта нагрузка высветила объём работы Джалена Джонсона.

Джален Джонсон Подробнее

Он впервые в истории лиги собрал линию из 31 очка, 18 подборов, 14 передач и семи перехватов при высокой эффективности как с игры, так и из-за дуги. Отдельные компоненты не тянули на рекорды, но в сумме это оказался уникальный кейс. До квадрупл-дабла не хватило самой малости.

Без Трея Янга Джонсон принял на себя роль первичного плеймейкера. Его решения строились на быстром чтении игры, что особенно проявлялось на фоне чередования бигменов. Кристапс Порзингис, Оньека Оконгву и Мухаммед Гуйе создают разные защитные условия, а переход между ними внутри матча меняет требования к позиционированию.

В прошлом сезоне устойчивость давал Клинт Капела с предсказуемой структурой обороны. Сейчас, на фоне возросшей нагрузки в нападении, время от времени всплывают провалы в плане концентрации — закономерные для игрока, которому ещё предстоит закрепить стабильность в расширенной роли. В декабре ему исполнится 24, и для 20-го пика траектория выглядит логично: функционал растёт без просадки результативности.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Оконгву провёл лучший матч: 32 очка, восемь точных трёхочковых и 11 подборов. Он дал команде нужный объём в те отрезки, когда защита «Юты» давала свободу на периметре. Вит Крейчи добавил 20 очков со скамейки и сохранил точность с выездной серии. «Атланта» повторила клубный рекорд по количеству трёхочковых за половину (15) и завершила матч с 24 попаданиями из-за дуги.

При высокой командной результативности главным фактором стал баланс, который выстроил как раз Джонсон. Его действия задали структуру атакующих владений и помогли перекрыть нестабильность в обороне. Итоговая статистика не требует расшифровки – она напрямую отражает объём проделанной работы, без которой исход был бы иным.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 40, Бэйли - 21, Джордж - 19, Кольер - 10, Нуркич - 10, Сенсабо - 9, Филиповски - 8, Лав - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Клейтон, Харклесс
Атланта Хоукс: Оконгву - 32, Джонсон - 31, Крейчи - 20, Александер-Уолкер - 16, Кеннард - 12, Рисашер - 11, Гуйе - 8, Дэниэлс - 2, Уоллес, Хьюстан, Порзингис, Ньюэлл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android