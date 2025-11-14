Кто из топов Единой лиги сейчас самый успешный? Собрали всё в отдельной таблице

Не успели глазом моргнуть, как практически все команды Единой лиги ВТБ провели по 10 матчей в чемпионате-2025/2026. На первых порах у «Локомотива-Кубань» и «Зенита» были определённого рода проблемы, связанные как с травмами лидеров, так и с переменами на тренерских мостиках и не самой впечатляющей игрой на старте. Но сейчас привычная картина в турнирной таблице вернулась — клубы «большой четвёрки» заняли все топовые места. Давайте поговорим о том, как эти команды играли между собой на прошедшем отрезке чемпионата.

ЦСКА

Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион Единой лиги начал сезон впечатляюще: очень уверенно выиграл Суперкубок, а затем спокойно обыграл «Самару» в первом матче нового регулярного чемпионата. Но «Парма» и «Мега» нанесли ЦСКА два поражения кряду, после чего многие задумались: а не сломались ли армейцы? Оказалось, все переживания были напрасны, потому что сразу же после этого подопечные Андреаса Пистиолиса выдали серию из восьми побед. Причём только с «Зенитом» и «Автодором» всё решалось на последних секундах. В остальных матчах ЦСКА выигрывал без особых проблем в концовках.

Армейцы победили во всех встречах с клубами «большой четвёрки», по разу обыграв «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань». Лишь сине-бело-голубые навязали серьёзную борьбу ЦСКА. Если бы не чудо-бросок Астапковича, подопечные Александра Секулича, скорее всего, одержали бы победу. Однако история не терпит сослагательного наклонения, и Антон реализовал ту попытку из-за дуги. Армейцы по праву возглавляют турнирную таблицу Единой лиги. ЦСКА играет крайне слаженно и выверенно практически в каждом игровом моменте, а Мело Тримбл действует на уровне MVP чемпионата.

УНИКС

УНИКС празднует победу Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанцев можно смело назвать открытием сезона на ряду с МБА-МАИ и «Пармой». Конечно, от одного из самых известных клубов страны ждут серьёзных результатов каждый сезон, но как УНИКС начал эту регулярку — наше почтение! Особенно радует то, как в клуб влились новички — Маркус Бингэм, Пэрис Ли, Си Джей Брайс, Дишон Пьерр, а теперь ещё и Алексей Швед вписался как влитой. Велимир Перасович провёл шикарную подготовку к сезону, команда отплатила ему шикарными результатами на старте — шесть побед подряд. Бингэм и Джален Рейнольдс соорудили такой мощный дуэт «больших», что ни у кого в лиге нет ответа на этих в хорошем смысле «монстров».

Остановить такой мощный и слаженный УНИКС сумел лишь ЦСКА. «Зенит» и «Локомотив-Кубань» не выдержали натиска казанцев. Команда Перасовича идёт ровно позади армейцев. Правда, уже завтра, 15 ноября, в матче недели УНИКС — теперь уже на домашнем паркете – встретится с ЦСКА. Удастся ли поквитаться с чемпионом за единственное поражение в этом сезоне?

«Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань»

Мало кто ожидал поражения «Локо» в дебютном матче этой регулярки с «Уралмашем». Краснодарцы были в оптимальном составе — со всеми звёздами. Но в той встрече была та самая победная «трёшка» Гарретта Нэвелса, которая и решила исход матча. После этого подопечные Антона Юдина побеждали своих соперников, однако по игре оставались вопросы, так как «Локомотив-Кубань» выступал не очень стабильно. Лишь после поражения во встрече с УНИКСом у кубанцев появились положительная динамика и качественные выступления.

Правда, имело место быть и поражение во встрече с ЦСКА. Причём разгромное — с разницей в 40 (!) очков – 64:104. Юдин сразу заявил, что в тот день у его команды не получалось ничего, а армейцы были лучше во всём. Но после неудачи «Локомотив» снова сделал выводы и обыграл приходящий в себя «Зенит» и крайне неуступчивую «Парму». Получается, что в матчах с «большой четвёркой» результат на данный момент 1-2, однако краснодарцы всегда славились тем, что на встречи с лучшими из лучших собираются на все 100%, поэтому в дальнейшем можно ожидать улучшение результатов.

«Зенит»

«Зенит» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У клуба из Санкт-Петербурга было самое сложное расписание на старте сезона — игра с «Автодором», а затем подряд встречи с УНИКСом и ЦСКА. Секулич провёл с командой слишком мало времени из-за выступления сборной Словении на Евробаскете, поэтому команде было крайне непросто войти в ритм. На всё это наложились травмы лидеров — с каждым новым матчем ситуация ухудшалась, и в определённый момент в лазарете оказались Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф, Андре Роберсон, Алекс Пойтресс, Сергей Карасёв и Георгий Жбанов. Из легионеров здоровым оставался только Трент Фрейзер.

Клуб экстренно вышел на рынок в поисках центрового, так как Пойтресс выбыл до конца сезона. Удалось договориться с Лукой Шаманичем, который уже отлично показал себя в игре с МБА-МАИ, набрав 19 очков, сделав шесть подборов и оформив три блок-шота. «Зенит» не только проиграл по разу УНИКСу, ЦСКА и «Локомотиву-Кубань», но и совершенно неожиданно уступил «Енисею». Правда, когда не играет столько лидеров — очень сложно удержаться на плаву. Как только Димитриевич и Рэндольф вернулись в строй, сине-бело-голубые уверенно обыграли МБА-МАИ. Времени на исправление ситуации у «Зенита» полно. Ждём от клуба побед в матчах с «большой четвёркой», на которые он определённо способен.