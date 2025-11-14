Швед поможет или ещё одна победа лидера Единой лиги? Главные интриги матча УНИКС — ЦСКА

Лидеры этого сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА и УНИКС во второй раз встретятся между собой в регулярном чемпионате, правда, на этот раз уже в Казани. Каким получится противостояние топовых клубов — «Чемпионат» подготовил для вас топ-5 главных интриг предстоящего матча недели.

Кто лучше готов к противостоянию?

Каспер Уэйр и Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Прошлая встреча осталась за ЦСКА. Армейцы действовали слаженнее на протяжении всего матча, не выключаясь ни на минуту. В итоге подопечные Андреаса Пистиолиса выиграли каждую четверть во встрече. Ярче остальных проявили себя Мело Тримбл, Ливио Жан-Шарль, Антон Астапкович и Антониус Кливленд. У УНИКСа выделялись Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм, Пэрис Ли и Си Джей Брайс. Удастся ли казанцам взять реванш дома?

ЦСКА на отличном ходу и не знает поражений на протяжении восьми встреч в чемпионате. Клуб разогнался и вряд ли собирается сбавлять обороты. Каждый в составе великолепно справляется со своей ролью, при этом в команде есть взаимозаменяемость — в определённый момент на подмену одному лидеру может прийти другой и проявить себя. С такими армейцами крайне сложно что-то сделать.

Хоть УНИКС и усилился Алексеем Шведом, но кадровые потери, возможно, скажут своё весомое слово. Тем не менее домашний паркет — всегда, как ни крути, преимущество. В новой игре можно ожидать клатч и плотную концовку, так как у казанцев очень глубокий состав, способный удивить даже в отсутствие нескольких лидеров.

Травмы казанцев сыграют решающую роль?

Пэрис Ли Фото: Пресс-служба УНИКСа

Мы до конца не знаем степень готовности к новому противостоянию Ли, Брайса и Пьерра. В последнем матче с «Самарой» эта троица отсутствовала, а возможно, тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем просто решил дать спокойно залечить травму, тем самым не форсируя возвращение. Единственное — мы знаем, что Пэрис точно не будет принимать участие во встрече, так как именно для того, чтобы подменить разыгрывающего, подписали Шведа.

В общем, Брайс и Пьерр, возможно, могут появиться в игре с ЦСКА, Ли — точно нет. Без двух элитных снайперов УНИКСу будет тяжеловато, однако даже без них казанцы спокойно могут зацепиться за победу. Вряд ли это сыграет ключевую роль.

Как проявит себя Алексей Швед?

Алексей Швед в окружении игроков «Самары» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

36-летний защитник пропустил начало чемпионата, однако затем подписал контракт с УНИКСом. Швед сразу включился на полную — в своём первом матче в сезоне набрал 11 очков и 11 передач. Примечательно, что это произошло 11-го числа 11-го месяца в году (в ноябре) — магия цифр какая-то получается. С «Самарой» Алексея проявил себя выше всяких похвал, заигрывая партнёров и реализуя свои любимые «трёшки». Но получится ли у него показать себя с лидером чемпионата?

Вводные указывают на один ответ — да! В прошлом сезоне Швед пришёл в «Зенит», и клуб после этого не проиграл ни одного матча в регулярном чемпионате. Алексей набрал в игре с ЦСКА девять очков, два подбора и шесть передач, став лучшим по показателю «плюс-минус», с УНИКСом — 15 очков, пять подборов и семь передач при лучшей эффективности в клубе, с «Локомотивом-Кубань» — девять очков и шесть передач.

Случился один провальный, по меркам Шведа, матч с армейцами в конце марта, где на счету защитника было всего три очка и три передачи, но хороших и качественных выступлений оказалось в разы больше. Можно ждать от Алексея топового выступления, тем более его дебют за УНИКС показал, что он уже хорошо нашёл взаимопонимание с партнёрами.

Бингэм и Рейнольдс проявят себя лучше, чем в прошлый раз?

Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс Фото: Пресс-служба УНИКСа

Вы спросите, куда ещё лучше? Да, 17 очков, два подбора и три передачи от Рейнольдса и 14 очков, пять подборов от Бингэма в игре с ЦСКА — звучит хорошо. Но последние матчи показали, что эта парочка может куда больше, особенно если дело касается обороны. Джален в среднем по сезону набирает почти четыре подбора за игру (3,9), а Маркус — 8,3. Так что этим двоим нужно прибавить в игре на щитах. Конечно, у них в оппонентах будут очень грозные соперники — Тони Джекири и Ливио Жан-Шарль, однако парочка казанцев как минимум способна на большее. Что они и доказывали не раз.

Кто победит?

УНИКС Фото: Пресс-служба УНИКСа

Как мы знаем, прогнозы — дело неблагодарное, тем не менее нам кажется, что в этот раз УНИКС заберёт своё. В прошлой игре у подопечных Перасовича было очень много потерь, которые привели к лёгким очкам армейцев. На этот раз требовательный тренер казанцев не позволит данному сценарию повториться дважды. Швед может стать неким X-фактором, к которому армейцы могут быть не готовы. Слишком маленькую выборку комбинаций с ним на паркете мог увидеть штаб Пистиолиса в игре с «Самарой», чтобы полностью понимать, как будет действовать УНИКС.

Мело Тримбл в последнее время находится в какой-то небывалой форме, однако и у хозяев паркета есть два бигмена, которые удивляют с каждой игрой всё сильнее своей стабильностью и уровнем мастерства. Ставим на казанцев, но с небольшим преимуществом, так как ЦСКА в шикарной форме — в процентном соотношении 55% на 45%.