Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?

Не всякое выступление команды с балансом 1-11 достойно пристального разбора. Но матч «Бруклина» с «Орландо» оказался показательным по другой причине: впервые в сезоне «Нетс» методично диктовали темп, создали удобный задел, а затем растеряли не только преимущество, но и ясность в ротации. На этом фоне 18 минут Егора Дёмина приобрели непривычную значимость.

Стартовая четверть задала высокий деловой ритм. «Бруклин» реализовал 54,5% бросков, допустил всего одну потерю и выиграл отрезок 36:27. Команда мгновенно наказывала соперника за ошибки: семь потерь «Орландо» обернулись пятью дополнительными бросками. Майкл Портер и Николас Клэкстон выдали серию результативных взаимодействий, а сам Майкл завершил встречу редкой для клуба статистической линией — 24 очка, 11 подборов и семь передач: подобного в «Нетс» не было со времён Кевина Дюранта.

Дёмин начал без суеты. Его проход после пик-н-ролла выглядел как продолжение планомерной работы над игрой с мячом. Раньше ему не хватало пробивной силы под кольцо, но здесь он несколько раз сам инициировал такие атаки. Отдельно выделился эпизод с Джейленом Саггсом в концовке: резкая смена направления и выход на кольцо не принесли очков, однако сам рисунок атаки показал, что Дёмин способен выдерживать давление одного из самых агрессивных защитников лиги.

Перед игрой Винс Картер привёл деталь, точно характеризующую новичка. По его словам, в Макао Дёмин постоянно носил с собой блокнот и делал записи после разговоров с разными представителями лиги — включая самого Картера и комиссионера Адама Сильвера. Для новичка это редкость и внутри клубов воспринимается как признак профессиональной дисциплины.

Егор Дёмин и Винс Картер Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

В первой половине Дёмин аккуратно действовал против Саггса, избежал потерь в плотном контакте, хотя его дриблинг по-прежнему нестабилен. На этом фоне его внезапная замена в начале третьей четверти выглядела необъяснимо: он провёл на площадке несколько минут и вернулся только в четвёртой. Параллельно Тайриз Мартин, находящийся в неудачной серии, получил значительно больше времени. При схожих ошибках Мартин и Дёмин оказались в заметно разных условиях.

Иная часть ротации выглядела готовее. Дрейк Пауэлл, тоже новичок, лучше чувствовал ритм и контакт, но минут получал меньше, чем Мартин. Диспропорция в распределении времени стала очевидной и для зрителей, и для аналитиков, следящих за «Нетс».

Дёмин вернулся на площадку за девять минут до конца. Сначала промахнулся из-за дуги и допустил потерю, затем попал важный трёхочковый, выведя команду вперёд 102:100 за пять минут до сирены. Вскоре Саггс накрыл его проход, после чего тренер вновь усадил его на скамейку. В итоге во второй половине он отыграл всего семь с половиной минут.

При этом концовка сложилась против «Нетс». Клэкстон не занял позицию на подборе после штрафного, что подарило сопернику дополнительное владение и попадание Тристана да Силвы из-за дуги. Франц Вагнер подряд реализовал два дальних — один с рикошетом от щита. «Бруклин» завершил матч с 10 из 39 из-за дуги и проиграл четверть 16:26.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После игры главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес объяснил, почему завершал без Дёмина и Пауэлла: ориентировался на сочетания, способные удерживать темп, а не на статус или возраст. Он подчеркнул ценность минут Дёмина против физически мощного оппонента и добавил, что внимание к новичкам не должно затмевать командные цели.

Тем не менее цифры говорят сами за себя: Мартин провёл около 15 минут после перерыва и играл концовку, у Дёмина — семь, Пауэлл в решающем отрезке появлялся на пару минут. С учётом текущего положения команды такая конфигурация ротации закономерно вызывает споры.

Матч с «Орландо» — один из редких случаев, когда «Бруклин» долго удерживал контроль, но не сумел его сохранить. В равной мере это касалось и распределения минут. Для оценки прогресса игроков такие эпизоды не менее показательны, чем цифры на табло. В целом матч у россиянина вышел не самым лучшим образом.