УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча

Мы дождались противостояния двух лучших команд Единой лиги этого сезона. ЦСКА уже успел нанести первое поражение УНИКСу в чемпионате-2025/2026, но на этот раз встреча проходила в Казани, где подопечные Велимира Перасовича чувствуют себя как рыба в воде. Детали великолепного матча — в материале «Чемпионата».

Счёт открыли хозяева: отличился MVP октября Единой лиги Маркус Бингэм. УНИКС активнее действовал в атаке, находя возможности для проходов. У ЦСКА на старте не получалось особо ничего. За более чем три минуты игры армейцы набрали лишь одно очко. Казанцы совершили рывок 8:1. Лишь «трёшка» Антона Астапковича завершила засуху гостей. Начался парад трёхочковых: Михаил Беленицкий положил в цель издали, а Никита Курбанов в следующей же атаке ответил тем же самым. Спустя некоторое время Мело Тримбл отметился шикарным трёхочковым броском, выведя ЦСКА вперёд — 16:13. Велимиру Перасовичу пришлось взять тайм-аут, так как армейцы очень сильно прибавили. После возвращения на паркет Тримбл снова завалил «трёшку». У УНИКСа появился Джален Рейнольдс, который также отличился издали. Правда, концовка всё равно осталась за гостями — 21:18.

Снова начало четверти за УНИКСом: Рэйнольдс отличился издали, Руслан Абдулбасиров боролся за подборы в нападении, а Алексей Швед оформил 2+1. В составе ЦСКА Самсон Руженцев и Антониус Кливленд набрали по два очка каждый в проходах. Счёт стал равным — 26:26. У Ливио Жан-Шарля было много шансов отличиться со штрафной линии, однако центровой промазал пять попыток подряд. Его визави по позиции Бингэм не ошибался: сначала реализовав бросок сверху, а затем — «двушку» с фолом. Теперь уже Андреас Пистиолис взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру. Казанцы организовали себе задел в пять очков — 35:30. Лишь Тримбл держал ЦСКА на плаву — Мело набрал пять очков команды кряду. Но Рейнольдс сначала на дриблинге разобрался с Жан-Шарлем, реализовав бросок со средней дистанции, а уже в следующей атаке оформил постер-данк через Курбанова. УНИКС выиграл четверть со счётом 23:18.

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Словно по традиции, УНИКС снова включился с самого старта отрезка. Бингэм набрал четыре очка, а Дмитрий Кулагин положил в цель «трёшку». Армейцы совершили две потери, Пистиолису сразу же пришлось вмешиваться в игру. Тренер ЦСКА пытался донести до своих подопечных, что необходимо включаться здесь и сейчас, так как казанцы понемногу стали закреплять преимущество — 49:42. Капитан московского клуба Антонов неудачно ввёл мяч из-за боковой, совершив уже третью потерю для ЦСКА за небольшой отрезок времени. Си Джей Брайс включился на полную, набрав четыре очка кряду. «+11» для УНИКСа — 55:44. Тримбл не зря ест свой хлеб — лидер армейцев два раза кряду оформил 2+1, вернув москвичей в игру. После ошибки в атаке от УНИКСа и двух очков от Уэйра Перасович прибегнул к тайм-ауту. Но на этом Мело не остановился, положив в цель две подряд «трёшки». ЦСКА вышел вперёд — 61:60, выиграв четверть со счётом 22:19.

Не успела начаться новая десятиминутка, как мы стали свидетелями того, как Брайс покинул арену, еле-еле наступая на одну ногу. Матч продолжился, а Жан-Шарль записал на свой счёт «двушку» с фолом. Тримбл был неостановим, реализовав ещё один трёхочковый бросок. На удачные действия армейцев ответил Рейнольдс, реализовавший «трёшку». Правда, казанцы стали раз за разом отдавать подборы на своей половине — армейцы забрали три подряд отскока в атаке. В концовке лидеры вышли на первый план: у УНИКСа — Бингэм с Рейнольдсом, а у ЦСКА — Тримбл. Благодаря своим звёздам казанцы перехватили инициативу, вырвавшись вперёд — 72:71. Два штрафных Джекири вывели армейцев в лидеры, но Швед в проходе набрал два очка, дав преимущество казанцам — 74:73.

Тримбл тут же в проходе набрал два очка, вернув ЦСКА лидерство — 75:74. УНИКС не воспользовался своим шансом, поэтому у армейцев была возможность, чтобы убить побольше времени, однако Мело зачем-то поторопился и бросил «трёшку», которая не достигла цели. В следующей атаке Джекири сфолил на Шведе. Алексей до этого реализовал лишь один штрафной из трёх, но вышел на линию и справился с задачей, послав обе попытки в цель. Пистиолис взял тайм-аут и посоветовал своим игрокам не бросать с дальней дистанции. В итоге мяч довели до Тримбла, на котором сдвоились Бингэм и Беленицкий, заставив Мело отдать передачу на дугу, где стоял Кливленд. Антониус бросил трёхочковый — мимо. Подбор за Бингэмом, который кинул мяч далеко вперёд.

Казалось бы — конец, однако не всё так просто! Прозвучал свисток, а судьи во всей этой суматохе заметили пробежку Маркуса. И это решение было полностью верным, так как всё-таки Бингэм нарушил правила. Мяч перешёл к ЦСКА, а на последнюю атаку оставалось 0,9 секунды. Армейцы шикарно разыграли последнюю комбинацию во встрече, найдя свободного Джекири. Тони в самый ответственный момент промахнулся. Победа УНИКСа со счётом 76:75.

Самым результативным игроком встречи стал Тримбл, набравший 33 очка, четыре подбора, две передачи и четыре перехвата. Мело завершил игру с каким-то невероятным показателем полезности «+39». Больше никому в составе ЦСКА не удалось перешагнуть порог 10 очков. У УНИКСа выделялись двое бигменов: Бингэм — 23 очка, девять подборов и один блок-шот и Рейнольдс — 23 очка и восемь подборов. Кулагин со Шведом сегодня отвечали за розыгрыш: Дмитрий отдал 11 передач, Алексей — пять.

Как говорится, один в поле не воин. Но Тримбл был очень близок к тому, чтобы практически в соло вытащить встречу для ЦСКА. УНИКС как только не пытался останавливать Мело по ходу игры, бросая на него двоих опекунов, используя подстраховку и «ловушки», тем не менее все попытки оказались тщетными. По-настоящему захватывающий матч, в котором победить мог каждый, но хладнокровность и опыт Шведа решили игру. На последних секундах у кого-то могла дрогнуть рука, однако Алексей справился с давлением и помог своей команде победить. Шикарная игра недели!