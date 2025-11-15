Вот и первое тренерское увольнение в НБА

Первый тренерский поворот сезона состоялся в «Нью-Орлеане»: Уилли Грин отправлен в отставку после старта 2-10 с несколькими крупными поражениями. Решение приняли без промедления, а исполняющим обязанности главного назначен Джеймс Боррего, уже погружённый в текущие процессы клуба.

Для тех, кто следил за внутренними тектоническими сдвигами, это не стало сюрпризом. После расставания с Дэвидом Гриффином и прихода Джо Думарса в апреле позиции Грина планомерно слабели. Ещё год назад Гриффин пытался сменить тренера, но тогда вмешалась владелица Гейл Бенсон. В новый цикл Грин входил с минимальным кредитом доверия — главным образом из‑за вопросов к его ротациям и тактической вариативности.

Свою роль сыграла и хроническая нестабильность состава. За первые четыре года Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм (который сейчас в «Торонто») провели вместе всего 73 встречи — слишком мало, чтобы выстроить устойчивую игровую модель. Любой план рассыпался на дистанции из‑за регулярных пауз у лидеров, и это постепенно превратилось в системную проблему.

Уилли Грин и Джеймс Боррего, сезон-2025/2026 Фото: Sean Gardner/Getty Images

Текущий сезон высветил потолок обновлённой ротации. Больше всего минут получают Трей Мёрфи, Херберт Джонс, Джордан Пул, Саддик Бей, Джеремая Фирс, Дерик Куин, Хосе Альварадо и Ив Мисси — набор, не соответствующий планке даже «середняков» Запада. При этом потенциал «Пеликанс» выше, чем диктуют две победы: дело не в полном дефиците качества, а в перекосе между задачами развития и требованиями результата.

К этому добавился летний обмен, закрепивший за клубом репутацию одного из самых обсуждаемых с точки зрения управления. Думарс отдал 23‑й пик драфта‑2025 и незащищённый выбор‑2026, чтобы подняться на 13‑ю позицию и выбрать Дерика Куина. На фоне старта 2-10 риск сделки стал очевиднее: вероятность потерять высокий пик в насыщённом драфте растёт. Детально мы разбирали это в отдельном материале.

Отставка Грина открывает следующую фазу — поиск тренера, соответствующего новой управленческой логике. На рынке доступны опытные специалисты вроде Майка Мэлоуна, Тома Тибодо и Тейлора Дженкинса. Это тренеры с предсказуемой структурой и чёткими принципами. Возможен и обратный вектор: ставка на молодого специалиста, если клуб решит перестраивать модель с нуля.

При этом у Боррего есть очевидные плюсы: он уже встроен в систему и хорошо чувствует текущую динамику. Если «Пеликанс» не развернут сезон, его утверждение по итогам года выглядит вполне вероятным. Теперь ключ к проекту у Думарса. Команде нужна долгосрочная концепция, устойчивая к кадровым колебаниям и внешним рискам. Увольнение Грина — это не черта под этапом, а точка отсчёта пересборки всего проекта.