«Енисей» удивляет, молодёжь «Пармы» рвёт и мечет, а «Локо» обрёл стабильность. Итоги ЕЛ

Всё сегодняшнее внимание в Единой лиге ВТБ было приковано к матчу между лидерами чемпионата УНИКСом и ЦСКА, однако в игровом дне было ещё три ярких противостояния. «Енисей» принимал «Уралмаш», «Автодор» в Саратове играл с «Бетсити Пармой», а «Локомотив-Кубань» встречался с МБА-МАИ. Как проходила каждая из игр — в материале «Чемпионата».

Открывался игровой день в Красноярске, где «Енисей» с первых минут на равных сражался с «Уралмашем». Правда, Хэйден Далтон, Октавиус Эллис, Гарретт Нэвелс и Игорь Новиков сделали всё возможное, чтобы стартовый отрезок остался за уральцами — 18:15. Если первая четверть получилась пристрелочной, то во второй команды задали дикий темп — на двоих набрали 61 очко, а десятиминутка отправилась в копилку хозяев с минимальным преимуществом — 31:30. Данило Тасич и Егор Рыжов разрывали «краску» оппонента своими выверенными проходами, Доминик Артис и Мэтт Коулмэн угрожали кольцу с любых дистанций. Даже семи «трёшек», которые на двоих оформили Далтон с Нэвелсом, не хватило, чтобы забрать четверть «Уралмашу».

После перерыва игра успокоилась, потому что ставки возросли — ни о какой перестрелке уже и речи не было. Команды обменивались точечными атаками, но уже у «Енисея» «полетело» издали. Хозяева усилиями лидеров выиграли четверть — 23:19. Всё свелось к плотной и равной концовке, где победить мог любой из клубов. «Уралмаш» тащил на себе в заключительном отрезке Эллис, его девять очков могли стать переломными, однако Тасич, Артис и Рыжов помогли красноярцам одержать четвёртую победу кряду в Единой лиге.

Хоть Нэвелс и набрал 27 очков, четыре подбора и шесть передач, скорее всего, он бы променял всю свою статистику на то, чтобы его команда победила. Эллис добавил 19 очков и четыре подбора, а Далтон с Новиковым — по 14 очков. В составе победителей лучшим оказался Артис — 21 очко, три подбора, четыре передачи и пять (!) перехватов. При этом Доминик не допустил ни одной потери и закончил встречу с 80-процентной реализацией бросков. Тасич записал на свой счёт 20 очков и четыре подбора. Шикарно себя проявил и Рыжов, набравший 16 очков и четыре подбора. Эта троица сделала результат для «Енисея», который в последнее время удивляет, обыграв не только «Зенит», но и «Уралмаш».

«Парма» потерпела три поражения кряду после своей серии из пяти побед. Команда с боем уступила «Зениту» (79:82), а затем на последних секундах отдала игру «Уралмашу» (87:88) — вот такое невезение. «Автодор» находится в неком кризисе — клуб из Саратова уступил в восьми матчах кряду и всего в новом сезоне выиграл две встречи из 11. С такими вводными оппоненты подходили к данному противостоянию.

С первой четверти «Парма» стала удивлять соперника, особенно отличились Брендан Адамс, Глеб Фирсов и Лев Свинин. Эта троица совокупно набрала 18 очков и очень часто находила моменты для свободных бросков с различных дистанций. Малик Ньюмэн, Артём Клименко и Терренс Эдвардс пытались держать «Автодор» на плаву, и в стартовом отрезке у них это неплохо получалось, так как саратовцы уступили с небольшой разницей — 18:23. Перед уходом на перерыв «Парма» прибавила в обороне, практически не позволяя ничего создать сопернику. В нападении же Фирсов орудовал под кольцом, а Свинин с Адамсом бросали с дальней дистанции, причём очень успешно. Гости завладели весомым преимуществом — 23:14.

Тренеры внесли свои коррективы в игру в большом перерыве, а команды вышли на паркет с единственной целью — победить. «Парма» контролировала ход матча. На каждый мини-рывок соперника отвечала своими удачными действиями, заставляя Миленко Богичевича ломать голову над тем, как вскрыть оборону гостей. Усилиями Эдвардса и Ньюмэна в определённый момент получилось немного сократить отставание, но Виктор Сандерс и Террелл Картер вернули гостей на привычные позиции — «Парма» выиграла четверть со счётом 17:15.

Мало кто ожидал от концовки чего-то стоящего, — а зря. Потому что «Автодор» не хотел сдаваться при своих болельщиках. Разница в счёте таяла на глазах, а нападение «Пармы» застопорилось в самый ответственный момент. Не спасали команду даже тайм-ауты Евгения Пашутина — мяч просто отказывался влетать в кольцо. Хозяева подобрались на расстояние шести очков, однако так и не смогли переломить игру. Попросту не хватило времени. Пермяки действовали весь матч отлично, а в последней четверти за пять минут набрали только два очка — не самый приятный момент для команды.

Лучшим по результативности оказался Свинин — 18 очков, четыре подбора, две передачи и столько же перехватов. Лев был неостановим с дальней дистанции, он реализовал четыре из шести «трёшек». Адамс добавил 15 очков и четыре передачи, а Фирсов — 13 очков и пять подборов. Терренс, Ньюмэн и Клименко перешагнули порог 10 очков, но лишь Артём может похвастаться хорошим процентом реализации с игры — легионеры подвели.

Закрывал игровую неделю матч в Краснодаре, где «Локо» принимал МБА-МАИ. После мегауспешного старта от москвичей последовал небольшой спад, который ознаменовался поражениями от «Пари НН» и «Зенита». Краснодарцы же, напротив, с каждой новой игрой выглядят лучше. Эта не стала исключением! Первая половина оказалась совершенно равной — ни одной из команд не удалось завладеть преимуществом. Хоть «Локо» и вёл в стартовой четверти с преимуществом в 10 очков — 15:5, но МБА-МАИ вернулась в игру благодаря Даниле Певневу, Максиму Личутину и Андрею Зубкову. Правда, Патрик Миллер, Винс Хантер, Антон Квитковских и Кирилл Темиров помогли краснодарцам с минимальным преимуществом выиграть первую десятиминутку — 22:21.

Во второй главные действующие лица не поменялись, тем не менее Всеволод Ищенко делал очень много полезной работы. «Локо» снова вырвался вперёд, а МБА-МАИ была в роли догоняющей. Владислав Трушкин набрал пять очков подряд и позволил москвичам вернуться в борьбу. Затем за дело снова взялся Певнев, который отметился пятью очками. Миллер и Хантер играли между собой пик-н-роллы, ведя за собой всё нападение краснодарской команды. В итоге на большой перерыв «Локо» ушёл с небольшим преимуществом — 45:41.

Третья четверть получилась интересной: Личутин и Зубков стали «поливать» издали, а МБА-МАИ вышла вперёд. Правда, радость была недолгой, так как Миллер стал собирать на себе фолы и выходить на штрафную линию. И даже 15 очков (!) от Личутина в десятиминутке не помогли москвичам выиграть отрезок — «Локо» оказался проворнее — 25:23. Гости поняли, что нужно не сводить глаз с Миллера, поэтому его прикрыли в заключительной четверти на некоторое время. Впрочем, у краснодарцев нашлись другие герои, которые не подвели, — Ищенко, Темиров, Хантер, Самойленко и Квитковских. Каждый из них внёс свой вклад в победу, которая далась «Локо» очень нелегко — 93:79.

Миллер набрал 25 очков, четыре подбора и восемь передач, став лучшим по результативности в матче. Квитковских оформил дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов, а Хантер закончил встречу с 15 очками, семью подборами, четырьмя передачами и двумя перехватами. Темиров отвечал за подборы — Кирилл к семи очкам добавил 10 отскоков. Лучшим в составе МБА-МАИ определённо был Личутин, который поймал кураж в третьей четверти, на его счету 19 очков и четыре передачи. Певнев шикарно себя проявил, ни разу не промахнувшись со штрафной линии (реализовал все девять попыток), — 15 очков, три подбора и две передачи. У Зубкова хоть и не особо «полетело» с игры, но он был очень полезен: 10 очков, шесть подборов две передачи и столько же перехватов.