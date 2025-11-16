Скидки
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Милуоки Бакс — Лос-Анджелес Лейкерс: отчёт о матче от 16 ноября, Бронни Джеймс вышел в старте, как сыграли

Сын Леброна впервые вышел в старте НБА. Чем всё закончилось?
Артемий Берстенев
Сын Леброна впервые вышел в старте НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Лука Дончич набрал свыше 40 очков, а Яннис Адетокунбо запомнился своим благородным поступком.

Иногда в длинной выездной дуге попадается игра, притворяющаяся обычной остановкой, а на деле собирающая несколько самостоятельных сюжетов. В Милуоки они сложились почти идеально: первый старт Бронни Джеймса, очередной показ силы атакующей воли Луки Дончича и жест Яниса Адетокунбо, говорящий о нём больше, чем дежурные цифры в протоколе.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Лейкерс» вошли без оглядки на бэк-ту-бэк. Обычно второй матч за двое суток просит беречь ноги, но Дончич начал так, словно расписание ему нипочём: быстрая серия — 10 очков подряд — задала ритм первому отрезку. Деандре Эйтон и Джексон Хэйс получали аллей-упы практически без сопротивления, Остин Ривз уверенно поддерживал темп. «Милуоки» в это время вяз в холодном старте: перестроения запаздывали, а одиночные попадания Гари Трента-младшего не превращались в волну.

Паузы не ломали рисунок. Попытка Янниса Адетокунбо перехватить инициативу — восемь очков на старте второй четверти — была тут же погашена точечными ответами Ривза и Эйтона. Хэйс добавил данк в транзите, Далтон Кнехт попал снаружи, и к большому перерыву преимущество гостей доросло до размеров, которые сами всё объясняют — 65:34.

После отдыха картина на мгновение перевернулась. Эй Джей Грин разогрел периметр, рывок «Бакс» вынудил Джей Джей Редика брать тайм-аут. Но это был короткий сбой: локальные 6:0, несколько выверенных владений через Эйтона, «трёшки» Ривза – и игра вернулась под контроль. Точку в третьей поставил дальний бросок Дончича практически под сирену.

В четвёртой четверти «Лос-Анджелес» не стал растягивать формальность. Ривз снова подряд занёс из-за дуги, окончательно погасив попытки хозяев зацепиться. На фоне предсказуемого хода самым контрастным моментом стал первый мяч в НБА у новичка Аду Тьеро: резкий прорыв, уверенный данк.

После матча игровой мяч «исчез», но Адетокунбо спокойно взял ситуацию в руки и вернул его адресату. Красивый поступок! Бронни в старте провёл скромный отрезок. Дончич тем временем оформил очередные 40+ очков. Ривз укрепил периметр, Эйтон запечатал «краску», а итог на табло — 119:95 в пользу гостей.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Грин - 15, Трент-мл. - 13, Роллинз - 10, Портис - 8, Харрис - 6, Сирис - 4, Тёрнер - 3, Коффи - 3, Кузма - 1, Симс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 25, Эйтон - 20, Хэйс - 10, Кнехт - 9, Тьеро - 4, Ларэвиа - 4, Клебер - 3, Смит - 3, Вандербилт, Джеймс, Смарт
