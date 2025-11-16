Сын Леброна впервые вышел в старте НБА. Чем всё закончилось?

Иногда в длинной выездной дуге попадается игра, притворяющаяся обычной остановкой, а на деле собирающая несколько самостоятельных сюжетов. В Милуоки они сложились почти идеально: первый старт Бронни Джеймса, очередной показ силы атакующей воли Луки Дончича и жест Яниса Адетокунбо, говорящий о нём больше, чем дежурные цифры в протоколе.

«Лейкерс» вошли без оглядки на бэк-ту-бэк. Обычно второй матч за двое суток просит беречь ноги, но Дончич начал так, словно расписание ему нипочём: быстрая серия — 10 очков подряд — задала ритм первому отрезку. Деандре Эйтон и Джексон Хэйс получали аллей-упы практически без сопротивления, Остин Ривз уверенно поддерживал темп. «Милуоки» в это время вяз в холодном старте: перестроения запаздывали, а одиночные попадания Гари Трента-младшего не превращались в волну.

Паузы не ломали рисунок. Попытка Янниса Адетокунбо перехватить инициативу — восемь очков на старте второй четверти — была тут же погашена точечными ответами Ривза и Эйтона. Хэйс добавил данк в транзите, Далтон Кнехт попал снаружи, и к большому перерыву преимущество гостей доросло до размеров, которые сами всё объясняют — 65:34.

После отдыха картина на мгновение перевернулась. Эй Джей Грин разогрел периметр, рывок «Бакс» вынудил Джей Джей Редика брать тайм-аут. Но это был короткий сбой: локальные 6:0, несколько выверенных владений через Эйтона, «трёшки» Ривза – и игра вернулась под контроль. Точку в третьей поставил дальний бросок Дончича практически под сирену.

В четвёртой четверти «Лос-Анджелес» не стал растягивать формальность. Ривз снова подряд занёс из-за дуги, окончательно погасив попытки хозяев зацепиться. На фоне предсказуемого хода самым контрастным моментом стал первый мяч в НБА у новичка Аду Тьеро: резкий прорыв, уверенный данк.

После матча игровой мяч «исчез», но Адетокунбо спокойно взял ситуацию в руки и вернул его адресату. Красивый поступок! Бронни в старте провёл скромный отрезок. Дончич тем временем оформил очередные 40+ очков. Ривз укрепил периметр, Эйтон запечатал «краску», а итог на табло — 119:95 в пользу гостей.