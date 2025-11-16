Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!

Каждый новый день в Национальной баскетбольной ассоциации удивляет по-своему: то «Детройт» с Кейдом Каннингемом возглавит Восток и в целом будет играть прекрасно, то Стефен Карри две игры кряду наберёт 45+ очков и принесёт «Голден Стэйт» две подряд победы над «Сан-Антонио». Но остаётся неизменным одно — борьба за MVP между Николой Йокичем и Шеем Гилджес-Александером и ещё одним кандидатом, который уже долгие годы маячит в списке главных претендентов на награду, — Лукой Дончичем.

В прошлом сезоне ни у кого не было сомнений, что приз самому ценному игроку регулярного чемпионата окажется в руках Йокича или Гилджес-Александера. Другие кандидаты сложили свои полномочия ещё к середине регулярки. Эта парочка показывала настолько впечатляющий уровень индивидуального мастерства вкупе с отличными командными результатами, что каждый из них заслуживал этой награды. Шей набирал в среднем 32,7 очка, 5,0 подбора, 6,4 передачи и 1,7 перехвата за 34 минуты за игру. Никола же добился третьего в истории после Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука трипл-дабла в среднем за сезон: 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи. Эффективность центрового поражала: 57,6% реализации с игры, а также 41,7% — с трёхочковой дистанции. Таких цифр ранее ни показывал никто в лиге.

Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

Тем не менее командные результаты тоже являются мерилом в определении MVP, потому что, если ты показываешь великолепную индивидуальную игру, но они не приносят побед, — всё бессмысленно. «Оклахома-Сити Тандер» выиграла очень плотный по результатам Запад, а Гилджес-Александер закономерно получил MVP как лидер и главная звезда клуба. В прошлом сезоне Дончич был обменян из «Далласа» в «Лейкерс», поэтому требовать от него сиюминутных результатов было бы глупо. Теперь же Лука провёл на отличном уровне Евробаскет-2025, где в одиночку затащил Словению до четвертьфинала, а также принял участие в полной предсезонной подготовке «озёрников» во главе с Джей Джей Редиком. Разыгрывающий сильно похудел, и многие гадали, удастся ли ему показать себя так же, как на чемпионате Европы, но только в НБА.

Ещё как получилось! За девять игр в чемпионате-2025/2026 Дончич в среднем набирает 33,7 очка, 8,9 подбора, 9,2 передачи и 1,8 перехвата за матч. Его реализация не поражает, зато Лука стал ещё лучше пользоваться своей новой облегчённой формой, чаще собирая на себе фолы. «Лейкерс» проиграли лишь три встречи со словенцем на паркете из 10. К тому же «озёрники» сейчас идут четвёртыми на Западе, уступая лишь «Оклахоме», «Денверу» и «Хьюстону». Дончич в шикарной форме и готов побороться с Шеем и Николой, однако эти двое с каждой встречей показывают, что есть они, а лишь затем все остальные.

Никола Йокич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Йокич демонстрирует лучшие цифры в карьере по подборам (13,1) и передачам (10,9) в этом сезоне. Добавьте к этому 28,8 очка, тогда получите, наверное, самого всеобъемлющего баскетболиста в истории. Его процент реализации с игры вырос до космических показателей с учётом количества попыток, которые он берёт на себя, — 68,4%. Влияние Николы на «Денвер» не описать словами. Он и есть команда — она существует и функционирует только за счёт него. Убери его из «Наггетс», и всё разрушится. Йокич — клей, связывающий все детали воедино, который ещё и индивидуально выступает на космическом уровне.

Шей Гилджес-Александер Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Но есть «Оклахома»… Гилджес-Александер заявил: «Кажется, мы стали лучше как команда. В этом сезоне мы получили преимущество». И Шей не соврал, его клуб оказался лучше, чем был сезон назад. «Тандер» после завоевания чемпионства прибавили в уверенности. Даже без одной из главных звёзд команды Джейлена Уильямса, который залечивает травму, «Оклахома» уступила лишь в одном матче из 14 на старте чемпионата. Причём подавляющее большинство встреч были выиграны с заметным преимуществом. С разницей в 24 очка Шей и компания одолели «Голден Стэйт», «+29» — «Лейкерс». Конечно, у чемпионов был не самый сильный календарь на старте сезона, но это не отменяет того факта, что клуб выступает крайне стабильно, а Гилджес-Александер почти каждый вечер на своём примере показывает, что значит быть лидером. 32,5 очка, 5,2 подбора, 6,6 передачи и минимальное количество потерь за карьеру (1,7) — монструозные показатели, которые приносят победы.

Конечно, есть ещё Яннис Адетокунбо, каждый год входящий в топ-5 голосования за MVP, однако, кажется, если звёзды «Оклахомы», «Денвера» и «Лейкерс» продолжат так играть, то именно они займут весь пьедестал в этом году. На данный момент Йокич занимает первую строчку в рейтинге MVP, Гилджес-Александер — вторую, Адетокунбо — третью, а Дончич — четвёртую. Но не стоит забывать, что Лука пропустил несколько встреч и только теперь начинает нагонять соперников. Нас ждёт невероятно захватывающая гонка за главную индивидуальную награду регулярного чемпионата.