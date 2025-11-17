«Удивило, как в России безопасно». Интервью с американским легионером Единой лиги Нэвелсом

Гарретт Нэвелс — один из немногих иностранных баскетболистов, кто задержался в Единой лиге ВТБ больше чем на год. В первом сезоне в России он играл за «Уралмаш», во втором — за «Парму», а перед стартом нынешнего вновь вернулся в екатеринбургский клуб. И прямо сейчас показывает лучшие цифры за всё время выступлений в лиге, входя в топ-5 по результативности. «Чемпионат» пообщался с лидером «Уралмаша» о старте сезона, новом турнире и России.

— Давай начнём с того, как ты провёл лето.

— Главной целью на лето было обустройство моего нового дома. Готовился к сезону, старался подготовить своё тело к работе, ведь впереди у меня был запланирован непростой год.

— Почему решил вернуться в «Уралмаш»? Были ли у тебя другие предложения?

— Не было таких предложений, о которых мне было бы известно. Вернулся в «Уралмаш», потому что мне понравилось здесь в первый год, я наслаждался городом, но также очень важным было то, что у меня сохранились хорошие отношения с одноклубниками.

— С кем больше всего был рад воссоединиться?

— Да со всеми рад был увидеться! Не могу выделить кого-либо одного.

— Первая игра сезона — ты реализуешь победный бросок. Расскажи об этом эпизоде.

— Концовка была неопределённой, лидер менялся почти в каждом владении. Во время тайм-аута тренер нарисовал комбинацию под меня: мне нужно было выйти из-под заслона и бросить. Когда мяч сошёл у меня с руки, я почувствовал, что он залетит. Первая эмоция? Искренняя, большая улыбка расплылась у меня по лицу, а дальше уже просто бежал куда глаза глядят.

— Как считаешь, та победа задала тон на весь сезон команды?

— Уверен, каждая победа придаёт нам уверенности. В нашем случае это был отличный старт сезона, что однозначно пошло нам на пользу.

Гарретт Нэвелс Фото: БК «Уралмаш»

— Ещё хочется спросить про новый турнир WINLINE Basket Cup. Ты пока не играл в этих матчах, но как тебе атмосфера? Аура вокруг игры? Этот турнир создан в том числе для того, чтобы изменить отношение к баскетболу.

— Прежде всего хочу отметить работу организаторов — они делают отличное шоу для болельщиков. Я рад, что у российских команд появилась возможность проводить международные матчи — это автоматически привлечёт новых людей на трибуны. Надеюсь, с таким подходом больше молодых ребят начнут увлекаться баскетболом.

— Какая цель у «Уралмаша» на этот турнир?

— Победить!

— Не так давно «Уралмаш» обыграл «Парму», за которую ты выступал в прошлом сезоне. Было ли это противостояние для тебя личным?

— Нет, не могу сказать, что хотел кому-то что-то доказать. Я провёл в Перми хорошее время, у меня была возможность вырасти как игроку. Всегда приятно вернуться туда, где играл, а также увидеть своих друзей.

— Как оцениваешь для себя проведённый в Перми сезон?

— В прошлом сезоне многому научился, извлёк из этого опыта максимальную пользу. Мне выделили большую роль, я никогда не играл столько минут. Нужно было взять на себя ответственность как одному из лидеров. Старался управлять командой на площадке, помогать всем сфокусироваться на общей цели.

— Что думаешь о переходах в Лиге ВТБ в этом году?

— Достаточно много новых лиц — это точно идёт на пользу лиге. Я видел рейтинг лучших чемпионатов Европы: они не включают нашу лигу в топ-10. Для меня это безумие. Достаточно посмотреть на игроков, которые играют в России, — посмотреть, где они выступали до этого. Мы должны быть как минимум в топ-5.

Если говорить о личностях, то выделю переход Бингэма в УНИКС — он хороший игрок. Я выступал против Луки Шаманича в G-лиге, он тогда провёл потрясающую игру. С нетерпением жду встречи с ним на площадке.

— Есть ли у тебя принципиальные соперники в Лиге ВТБ?

— Каждый, у кого на майке не написано «Уралмаш», для меня является принципиальным соперником. Я использую любую возможность на площадке, чтобы помочь команде победить, поэтому не имеет значения, против кого придётся играть.

— Как считаешь, в этом сезоне «Уралмаш» способен выйти в полуфинал Единой лиги?

— Да, я верю в это. Это будет непросто, но мы сделаем всё возможное.

Гарретт Нэвелс Фото: БК «Уралмаш»

— Ты уже третий сезон в России. Как тебе наша страна?

— Мне нравится в России. Баскетбол в вашей стране на очень высоком уровне. Жить здесь комфортно, надеюсь, продолжу играть здесь.

— Что тебя больше всего удивляет в России?

— Удивило то, как здесь безопасно! Я из Лос-Анджелеса (смеётся).

— Как тебе наши блюда? Какое любимое?

— Борщ — очень его люблю. Я много чего успел попробовать: уху, пельмени.

— А какое не понравилось?

— Салат оливье.

— Какие традиции или обычаи удивили тебя в России?

— Было удивительным то, что вы празднуете Рождество 7 января — впервые заметил это в Сербии, когда играл там. В США этот праздник отмечается 25 декабря.

А ещё в Америке дважды в год переводят часы. В Екатеринбурге такого нет, так что сейчас временна́я разница с домом у меня 13 часов.