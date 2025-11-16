Алексей Швед — лучший русский в Единой лиге на данный момент?

Алексей Швед — легенда Единой лиги ВТБ. Защитник поиграл во многих топовых командах и является лидером в истории по результативности, передачам и трёхочковым попаданиям. Но время неумолимо бежит вперёд, а Шведу ровно через месяц стукнет 37 лет. В его арсенале всё ещё присутствуют опыт, мастерство и эффективность, которую он показывает, как в играх с лучшими соперниками, так и с более слабыми. Есть ли кто-то в Единой лиге, кто может посоревноваться с Алексеем среди россиян здесь и сейчас?

Сразу оговоримся, что Швед в прайме — безоговорочно лучший игрок Единой лиги — об этом даже говорить нечего. Его видение площадки, сверхдальние попадания с трёхочковой дистанции и влияние на игру — уровень маэстро, но теперь Алексей принял другую роль — созидателя, с которой он прекрасно справлялся в «Зените», а сейчас пытается нечто похожее добавить в схемы Велимира Перасовича в УНИКСе.

Вернёмся к основной теме. Швед — как ни крути, суперзвезда. По статусу таких игроков среди россиян сейчас, на наш взгляд, нет. Есть мегаопытные и полезные Никита Курбанов, Семён Антонов, Евгений Бабурин, Евгений Воронов, Андрей Воронцевич, которые до сих пор находятся в отличных кондициях и продолжают радовать болельщиков своей шикарной игрой каждый сезон. При всём уважении к вышеперечисленным легендам Единой лиги, Швед — немного другой уровень влияния и эффективности.

Алексей Швед в окружении игроков ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Сейчас с Алексеем могут посоперничать лишь Андрей Зубков и Антон Квитковских. Зубков после ухода из «Зенита» получил в МБА-МАИ роль лидера, с которой второй сезон кряду шикарно справляется. В этом чемпионате Андрей в среднем набирает 14,9 очка, 6,4 подбора и 2,3 передачи и занимает 13-е место в Единой лиге по результативности и седьмое — по отскокам. К тому же форвард вместе с Вороновым руководит обороной москвичей. За счёт своих внушительных габаритов Зубков приносит пользу на обеих сторонах паркета.

Вторым внятным конкурентом Шведа является Квитковских. Правда, с натяжкой на дальнейшее развитие, но тем не менее Антон точно может фигурировать в данном вопросе. Форвард ранее в «Локомотиве-Кубань» был игроком ротации, а теперь — один из лидеров, получающий много бросков, через которого идёт игра. Его невероятный прогресс сложно не заметить: в прошлом сезоне он набирал 4,6 очка и 2,7 подбора, сейчас же — 12,5 очка, 5,3 подбора 1,2 передачи. Реализация бросков Квитковских находится на элитном уровне: 50,6% — с двухочковой дистанции, 40,9% — с трёхочковой. Антон является лучшим по показателю «плюс-минус» в клубе, что говорит о его пользе как в атаке, так и в защите.

Андрей Зубков и Антон Квитковских Фото: Единая лига ВТБ

Ещё отдельного внимания заслуживают Никита Михайловский, Дмитрий Чебуркин и Кирилл Попов. Первые двое представляют «Самару» и на двоих набирают в среднем ровно 40 очков за матч. Это, конечно, впечатляющий показатель для этого дуэта, но сравнивать их со Шведом сложно, так как клуб с берегов Волги находится на дне турнирной таблицы и особо ни с кем не борется. Алексей же приносил своим командам победы как минимум в регулярном чемпионате.

Попов же сделал невероятный скачок из Суперлиги в Единую лигу, с ходу став лидером «Пари НН». Он не только шикарно пользуется всем временем на паркете, но и заряжает своих партнёров в каждом владении. Его статистика из 13,6 очка и 6,2 подбора в среднем говорит сама за себя. При этом Кирилл проводит на площадке не так много времени по сравнению с остальными — 23 минуты. Ещё есть Антон Астапкович и Иван Ухов из ЦСКА, однако из-за того, что в составе армейцев практически все, за исключением Тримбла, играют ровно, их достижения кажутся незначительными. Это вообще не так, но всё-таки эта парочка не дотягивает до того, чтобы посоревноваться со Шведом.

В общем, ответ на главный вопрос: есть ли сейчас россияне по статусу и звёздности лучше Шведа? Нет. По уровню игры и влиянию на паркете? Да, как минимум Зубков и Квитковских могут составить конкуренцию по влиянию и по определённому сочетанию скиллов. Алексей теперь — больше про созидание, поиск партнёров, красивую игру, однако при этом его феноменальная эффективность никуда не делась. В прошлом сезоне он совершал практически минимум потерь (1,8), в этом, скорее всего, будет не хуже. Интересно наблюдать за новым, ещё не потерявшим актуальность Шведом, который преобразился и продолжает удивлять практически в каждом матче.