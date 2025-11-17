«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку

Матч, не суливший по афише ничего особенного, неожиданно стал лакмусовой бумажкой текущего состояния «Бруклина». Команда набрала 129 очков — сезонный максимум — и разложила 32 передачи, что тоже стало лучшим показателем. Победа 129:106 над «Вашингтоном» выглядит внушительно, но вопросы о распределении ролей внутри состава звучат не тише самого результата.

Старт был ровным: обмен дальними, 28:28 к концовке первой четверти. «Бруклин» допустил пару ранних потерь, но держал темп. Стартовая пятёрка не менялась — Егор Дёмин, Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон. При этом именно Дёмин снова получил минимум — 10 минут в первой половине, меньше всех среди стартёров — играя относительно аккуратно и без существенных потерь. В первой четверти его особенно выделил эпизод, когда Билаль Кулибали прошёл мимо и забил сверху — напоминание о том, что влияние новичка в защите пока непостоянно.

На фоне этого функциональность остальных ротационных звеньев была куда заметнее. Майкл Портер‑младший провёл результативный матч: 34 очка (11/18 с игры, 3/8 из-за дуги) и семь передач — личный рекорд в качестве игрока «Нетс». В роли первой опции он действовал рационально и стал сердцем нападения. Игра через него придавала структуру атакам, тем более что у «Вашингтона» Алекс Сарр быстро нахватал фолы и практически убрал себя из «краски».

Клэкстон закрыл сразу три фронта: 17 очков, восемь подборов, семь передач и четыре блока — его лучший показатель сезона по блок-шотам. Под давлением он принимал взвешенные решения и поддерживал скорость движения мяча, благодаря чему точность команды в первой половине достигла 58,3% (21 из 36) — лучший тайм «Нетс» в текущем сезоне. До перерыва команда ассистировала на 15 из 21 точных бросков, а по передачам лидировали Портер (5) и Дёмин (4).

Отдельного абзаца заслужил рывок бэкапа во главе с Тайризом Мартином. Его 20 очков при 8/12 с игры, три точные «трёшки» и два блок-шота стабилизировали «Бруклин» как раз в те минуты, когда «Уизардс» подбирались. Пара удачных эпизодов Кишона Джорджа сократила разницу, но сорванная атака «Вашингтона» и последующая серия гостей быстро вернули контроль.

Статистика Егора Дёмина

За этим, впрочем, проступает системная диспропорция. Молодёжь снова получила минимум. Дрейк Пауэлл отыграл семь минут до большого перерыва и отыграл скромное время в заключительном отрезке. Нолан Траоре, Дэнни Вульф и Бен Сараф продолжают сезон в фарм-клубе. На бумаге у клуба — пять новичков первого раунда, по факту — ни у одного нет устойчивой роли.

В этом свете отсутствие Дёмина в четвёртой четверти («мусорное» время не в счёт) — уже закономерность. В концовках ставка делается на опытных: зафиксировать счёт и убрать риск. С точки зрения текущего менеджмента матча это логично, но стратегически вопросов меньше не становится: Дёмин выходит в старте, не закрывает игры и объём его задач не растёт.

Победа над «Вашингтоном» подтверждает, что «Бруклин» умеет играть структурно и эффективно, когда ротация завязана на проверенных исполнителей. Одновременно она подчёркивает застой в ключевом направлении сезона — интеграции молодых. Сегодняшнее лицо команды формируют Портер, Клэкстон и Мартин, тогда как развитие новичков остаётся эпизодичным. И после второго успеха в сезоне эта конфигурация не меняется: Дёмин — в старте, но вне концовок. Его роль по-прежнему ограничена, и именно этот выбор пока задаёт траекторию его сезона.