Сочный трипл-дабл и новые лица в рейтинге. Выбирайте героя седьмой недели Единой лиги

Героем шестой игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. Не успели глазом моргнуть, как прошли очередные семь дней в чемпионате. За это время мы увидели много ярких противостояний, а кто выделялся среди игроков?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Доминик Артис — «Енисей»
«Енисей» на подъёме — команда шикарно смотрится и не боится играть с топовыми соперниками первым номером. Встреча с «Уралмашем» — тому свидетельство. В ней шикарно себя проявили Данило Тасич и Егор Рыжов, но именно Артис делал разницу на паркете. У Доминика 21 очко, три подбора, четыре передачи и пять (!) перехватов. Лучшая эффективность в матче («+32»), а также 80% реализации с игры сделали из него героя, благодаря которому «Енисей» одержал четвёртую победу кряду в Единой лиге.
Маркус Бингэм — УНИКС
Для казанцев прошедшая неделя оказалась крайне удачной: команда обыграла «Самару» и ЦСКА, после чего возглавила турнирную таблицу Единой лиги. В обеих встречах выделялся Бингэм, ставший MVP октября в чемпионате. В игре с приволжским клубом у Маркуса 30 очков, четыре подбора и два блок-шота, а с действующим чемпионом — 23 очка и девять подборов и лучшая эффективность в составе команды («+26»). Две победы вкупе с шикарными выступлениями автоматически занесли центрового УНИКСа в наш рейтинг.
Мело Тримбл — ЦСКА
Победитель нашего топа шестой недели и один из самых часто попадающих в рейтинг игроков Тримбл в очередной раз провёл выдающийся матч. Да, ЦСКА проиграл УНИКСу в игре недели, но Мело в одиночку тащил за собой армейцев. 33 очка, четыре подбора, две передачи и четыре перехвата при какой-то немыслимой эффективности («+39») — выступление мирового класса. Казанцы что только ни делали, чтобы остановить разыгрывающего, однако все попытки оказывались неудачными. Никому в составе ЦСКА не удалось перешагнуть через порог в 10 очков, кроме Тримбла. Получается, один в поле воин?
Всеволод Ищенко — «Локомотив-Кубань»
Наконец-то Всеволод оправился от травмы и начал радовать нас своими яркими выступлениями! В матче с «Пармой» молодой игрок «Локомотива-Кубань» оформил свой первый дабл-дабл в Единой лиге: 14 очков, 10 подборов, две передачи и столько же перехватов. Ищенко стал самым эффективным баскетболистом в составах обеих команд («+28»). И всё это за 19 с небольшим минут на паркете! Сева не затерялся и во второй встрече на неделе – с МБА-МАИ. Он был крайне полезен, но уже не на первых ролях — девять очков, шесть подборов, три передачи и столько же перехватов, а также два блок-шота.
Айзея Вашингтон — «Пари Нижний Новгород»
Нижегородцы на прошлой неделе провели один матч с «Автодором», зато какой! Команды не смогли выявить победителя в основное время, поэтому потребовался овертайм — и даже не один, а целых два. С первых минут Вашингтон выделялся на паркете, делая буквально всё. В итоге Айзея собрал 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги: 41 очко, 10 подборов и 11 передач. Лишь Энтони Хики был лучше в плане результативности при трипл-дабле — 43 очка. Невероятное выступление Вашингтона и победа «Пари НН» — 106:103 2ОТ.