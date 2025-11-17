«Зенит» готов к поворотному моменту? А ведь впереди матч с ЦСКА

«Зенит» начал сезон, наверное, ниже собственных и всеобщих ожиданий. Особенно на фоне мегауспешной второй половины прошлого регулярного чемпионата и выхода в финал Единой лиги ВТБ. Команда была за пределами топ-4 на старте этого розыгрыша, однако ситуация понемногу меняется. Клуб приходит в себя благодаря сразу нескольким факторам.

Поражения от «Енисея» и «Локомотива-Кубань» явно ударили по самолюбию сине-бело-голубых. Вряд ли кто-то вообще в лиге желает проигрывать, особенно гранды, ставящие самые высокие цели не только по итогам чемпионата, но и в каждом матче. Что в итоге изменилось? Вернулись Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф, которые наконец-то оправились от своих повреждений и могут приносить пользу команде.

Разыгрывающий сразу добавил активности своими проходами, заканчивавшимися либо скидками на свободных игроков, либо лёгкими очками. Также Ненад зарабатывал на себе фолы и часто выходил на линию штрафных, чего не хватало «Зениту» в последних матчах. Совокупность его умений взять на себя игру в нужный момент и отдать точную передачу под уже подготовленный бросок — то, что и ждали после подписания Ненада.

Ненад Димитриевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Отличной новостью является то, что у «Зенита» было время отдохнуть после игры с МБА-МАИ, а недавно восстановившиеся от травм баскетболисты получили дополнительное время для набора оптимальной формы. 18 ноября сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН», а 23 ноября — с ЦСКА. Тоже приличная пауза между матчами, что на руку питерцам, которые только набирают ход.

Если говорить про Рэндольфа, — это главный снайпер «Зенита». Одну игру Луки Шаманича в расчёт не берём. Ливай провёл девять игр и в среднем набирал 14,9 очка при 3,4 подбора, 2,3 передачи и шикарной эффективности бросков: 54,7% реализации с двухочковой дистанции, 42,3% — с трёхочковой и 91,2% — со штрафной линии. Таких игроков, как Рэндольф, которые способны угрожать кольцу с любой точки на паркете, тоже не хватало «Зениту». К тому же не стоит забывать, что форвард шикарно играет в «посте» — это добавляет вариативности схемам Александра Секулича.

Ливай Рэндольф Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Раз уж мы заговорили о Шаманиче, то стоит сказать, что Лука феноменально провёл дебютную игру — 19 очков, шесть подборов и три блока — элитный уровень. Казалось, Алекса Пойтресса заменить будет крайне сложно, но хорват пока неплохо справляется. Конечно, интересно посмотреть за тем, как Шаманич проявит себя дальше, тем не менее оптимизм есть — и немалый!

Ещё поговаривают, что клуб в ближайшее время усилится бигменом Ноа Вонле, который на протяжении восьми сезонов выступал в НБА, а потом уехал в Китай. В Поднебесной у игрока возникли проблемы с клубом «Шанхай Шаркс» — после отчисления он долгое время судился с командой. Последний раз Вонле выходил на паркет 22 декабря 2023 года.

Ещё в пользу неминуемого переломного момента в сезоне говорит тот факт, что Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Андрей Воронцевич и Александр Щербенёв набрали шикарную индивидуальную форму. К ней стремится и Сергей Карасёв, но травма, видимо, всё ещё даёт о себе знать. В здоровом состоянии «Зенит» — невероятно глубокая и умелая команда, однако команде на старте сезона мешали различного рода факторы: сперва неполная предсезонная подготовка с новым тренером Секуличем — из-за Евробаскета, на котором специалист руководил Словенией, затем — травмы всех легионеров, за исключением Трента Фрейзера.

Сейчас ситуация стабилизируется: наконец-то вернулись ключевые исполнители, игроки ротации получили свой шанс и окрепли за это время. Плюс у Секулича было время внести коррективы. По именам «Зенит» обладает, наверное, самым внушительным составом среди всех участников Единой лиги. Однако наступает тот переломный момент, когда необходимо собрать всё воедино и показать себя. Матч с ЦСКА в воскресенье, 23 ноября, как раз и станет неким мини-экзаменом для подопечных Секулича. Посмотрим, что подготовит нам «Зенит» в игре с чемпионом, который явно захочет поквитаться за неудачный результат во встрече с УНИКСом. Будет очень горячо!