«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?

Расследование НБА по делу о нелегальных ставках переросло из стандартной дисциплинарной проверки в многоступенчатую ревизию: следователи разбирают возможные утечки, неформальные связи внутри клубов и пути проникновения к закрытой информации. Отправной точкой стало давление со стороны Конгресса США, потребовавшего объяснить, почему внутренние механизмы лиги не отследили факты, позже лёгшие в основу федеральных обвинений. После этого привлечённая НБА внешняя юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz начала направлять клубам запросы о предоставлении телефонов и документов, связанных с подозрительными эпизодами.

Согласно данным The Athletoc, наибольший резонанс вызвала линия, ведущая к «Лейкерс». В фокусе — Дэймон Джонс, фигурирующий в федеральном деле и имевший доступ к внутренней информации команды, несмотря на неофициальный статус и близость к Леброну Джеймсу. По версии прокуратуры, он делился с профессиональными игроками на ставках сведениями о состоянии двух ключевых баскетболистов клуба. Эти эпизоды квалифицируются как использование инсайдерских данных ради извлечения финансовой выгоды.

Лично против Джеймса, Майка Мансиаса и Рэнди Мимса НБА обвинений не выдвигает, однако у следователей есть запросы на устройства примерно 10 сотрудников «Лейкерс». Мансиас и Мимс уже добровольно передали телефоны. Их многолетняя, почти 20-летняя связка с Джеймсом объясняет пристальное внимание: именно такие неформальные участники нередко оказываются на пересечении рабочих процессов, где циркулируют сведения, влияющие на букмекерские линии.

Прокуратура выделила два ключевых эпизода, связанных с действиями Джонса. В одном случае он преждевременно узнал, что один из лидеров «Лейкерс» пропустит матч с «Милуоки» в феврале 2023 года, ещё до обновления официального Injury Report. В другом — передал информацию о травме другого игрока, потенциально способной повлиять на его статистику в конкретной игре. Оба эпизода рассматриваются как незаконное использование медицинских данных, не предназначенных для внешнего распространения.

Параллельно изучаются и другие клубы. Дело Терри Розира иллюстрирует иную схему: по данным прокуратуры, игрок намеревался сознательно занизить собственные показатели ради выгодных ставок. Лига не сумела своевременно доказать нарушение регламента, и Розир продолжал играть до момента официального обвинения — этот пример Конгресс приводит как показатель недостаточной оперативности внутреннего контроля.

В федеральных материалах фигурирует и «Орландо». По данным следствия, один из игроков, ныне уже покинувший клуб, поделился с человеком, связанным с беттинг-индустрией, сведениями о планируемой ротации. Эта информация позволяла заранее судить о предполагаемом рисунке предстоящей встречи. Эпизод высветил уязвимости в контроле доступа к данным о тренерских решениях.

В поле зрения оказался и «Портленд». В документах упомянут тренер, описание которого совпадает с Чонси Биллапсом. Речь, однако, о другой линии — предполагаемом участии в мошеннических схемах на подпольных покерных играх. Претензий по передаче инсайдерской информации не заявлено, но его имя логично оказалось в контексте общего расследования на фоне совпавших по времени ставок против «Трэйл Блэйзерс» и обозначенных в материалах контактов.

Внутри НБА готовятся корректировки регламентов, касающиеся публикации сведений о состоянии игроков. Обсуждаются новые сроки и порядок подачи injury report, а также возможная централизация медицинских данных, чтобы исключить их распространение до официального релиза. Повод очевиден: в ряде случаев именно пробелы во времени между фактом и публикацией создают пространство для манипуляций.

Дэймон Джонс и Леброн Джеймс, сезон-2006/2007 Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Отдельный вес в деле имеет статус Джонса как неформального участника повседневной жизни «Лейкерс». Его беспрепятственный доступ к игрокам, медперсоналу и внутренним каналам связи создавал условия, при которых чувствительные сведения могли циркулировать вне контроля. То, что раньше казалось органичной частью клубной рутины, теперь рассматривается под углом рисков утечки.

Дополнительный ракурс придаёт и давний эпизод с участием Маверика Картера, делового партнёра Джеймса: обвинений он не получал, однако его имя всплывало в материалах дела о подпольном букмекере. Эти пересечения усиливают резонанс: в нескольких сюжетах внимание следствия вновь и вновь упирается в окружение одного из самых влиятельных игроков своего времени.

Расследование расширяется. Лига отвечает на запросы федеральных органов, пересматривает внутренние процедуры и выявляет слабые места в управлении доступом к информации. Масштаб происходящего ясно показывает: речь не о единичном клубе или частных фигурантах, а о системной архитектуре работы с данными во всей НБА — и о том, насколько она жизнеспособна в реальности, где скорость и точность сведений стали элементом экономической модели спорта.