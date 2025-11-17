«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?

Центровой Кирилл Елатонцев и баскетбольный «Локомотив-Кубань» последние полторы недели стали главными ньюсмейкерами в российском баскетболе. Всё началось с недопонимания между игроком и клубом, и с каждым днём оно увеличивается как снежный ком.

«Чемпионату» удалось связаться с президентом краснодарской команды Андреем Ведищевым и задать несколько вопросов для прояснения ситуации. Но давайте сначала восстановим хронологию.

8 ноября «Спорт-экспресс» сообщил, что накануне ночью к Кириллу Елатонцеву приехала бригада скорой помощи. Говорилось, что у баскетболиста подозрение на отравление, по другой версии — аппендицит. Однако вечером того же дня «Локомотив-Кубань» опубликовал официальное заявление по ситуации.

В нём утверждалось, что игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно. Медицинский персонал команды провёл сначала своё обследование Кирилла Елатонцева, а затем игрок прошел дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В завершении заявления упоминалось, что «клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. И таким образом нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба».

Это было за день до домашнего матча с петербургским «Зенитом». Краснодарский клуб заявил, что рассчитывает на Елатонцева, но в той встрече он на паркете так и не появился. Вернее, его не было даже в заявке. Однако, несмотря на это, «Локо» удалось победить.

После победы над «Пармой» слово взял главный тренер команды Антон Юдин. Отвечая на вопрос, каковы шансы увидеть Елатонцева в составе «Локомотива», он заявил следующее:

«Тяжело сказать. По моей информации, он отказался играть за нас. Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое. На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение. Поэтому, думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локомотива» вряд ли его увидим».

Елатонцев так и не дебютировал в этом сезоне за «Локомотив-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он сыграл одну встречу во внутрисезонном турнире с сербской «Мегой». В той игре он провёл на паркете почти 14 минут, за которые набрал два очка, три подбора, заработал пять фолов и покинул площадку.

Возможно, многие забыли, но Елатонцев — лучший молодой игрок Единой лиги двух последних сезонов. От того потеря такого игрока ещё более ощутима и явно не может не сказаться на команде.

Андрей Ведищев Фото: БК «Локомотив-Кубань»

«Чемпионату» удалось связаться с президентом краснодарской команды Андреем Ведищевым и задать несколько вопросов для прояснения ситуации.

— Как прокомментируете ситуацию с Елатонцевым? Он покинул клуб или близок к уходу из него?

— В этом деле для меня слишком много странностей и несостыковок. Кирилл Елатонцев самовольно покинул расположение клуба. Мы обеспокоены тем, что он прервал всякое личное общение с администрацией «Локомотива», тренерами и врачами. Никаких претензий и недовольств сам Кирилл к клубу не предъявлял, что ещё больше вводит нас в непонимание ситуации.

Вероятно, на Кирилла влияют его близкое окружение и неизвестные нам люди, которые преследуют собственную выгоду. Ситуацию комментируют кто угодно — жена Кирилла, журналисты, блогеры, но не он сам. Как мы видим, игрок несамостоятелен в принятии решений. Со стороны это выглядит заранее спланированной акцией и одновременно абсурдной. Последующие действия клуба напрямую будут зависеть от поведения Кирилла.

Также представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара. Для нас удивительно, что игрок в итоге оказался в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, куда больной «добирался на перекладных» практически сутки. На сегодняшний день мы располагаем неофициальной информацией, что Елатонцев сейчас находится в городе на Неве, госпитализирован и проходит лечение только ему известной болезни.

— Как ситуация с Кириллом Елатонцевым повлияла на планы «Локо»?

— Ситуация с Елатонцевым нас, конечно, ослабила. Это достаточно талантливый российский центровой, вокруг которого мы планировали построить команду. Я очень разочарован таким поведением и отношением ко всему, что клуб сделал для этого парня. Мы пытаемся сегодня найти замену, но, как вы понимаете, сделать это практически невозможно.