Виктор Вембаньяма снова рискует остаться без наград. И это тревожно

Травма Виктора Вембаньямы возникла не вследствие яркого столкновения на паркете, а на фоне обычной игровой нагрузки. Именно такие эпизоды чаще всего вызывают вопросы. Матч с «Голден Стэйт» он доиграл без эксцессов, но позже почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Обследование подтвердило растяжение, и клуб наметил паузу на две-три недели. В «Сан-Антонио» традиционно действуют осторожно с подобными повреждениями, помня об их возможной связи с более серьёзными проблемами.

Его отсутствие важно не только для ближайшего календаря, но и в контексте личных наград. По регламенту необходимо провести минимум 65 матчей. Один он уже пропустил, а в течение месяца команда проведёт ещё 11. Потеря всей этой серии фактически лишит его запаса по количеству игр. Чтобы уложиться в требование, придётся выходить на площадку почти в каждой оставшейся встрече — сценарий редкий для игрока с такой нагрузкой. Шансы вновь выбыть из гонки за звание лучшего защитника заметно выросли.

Тем ощутимее кажутся потери с учётом его формы до травмы: более 26 очков в среднем, лидерство в лиге по подборам (топ-2) и блок-шотам (топ-1), устойчивое влияние на командную оборону. При этом обсуждать здоровье игрока его габаритов в логике «рост как риск» — упрощение. История знает примеры сверхнадёжных центровых сопоставимых размеров — Карим Абдул-Джаббар, Роберт Пэриш. Однако современная НБА предъявляет иные требования к «большим»: больше подвижности, выше темп, более частая смена ролей на периметре. Нагрузка и её характер теперь не сопоставимы с прошлым, поэтому прямые параллели неизбежно неточны.

«Сан-Антонио» уже прожил череду кадровых потерь: Фокс пропустил старт, на разные сроки выпадали Люк Корнет, Джереми Сохан, Келли Олиник и Линди Уотерс. И всё же команда вошла в сезон с результатом 9-4 и сохранила высокий оборонительный уровень. Победа в матче с «Сакраменто» без Вембаньямы показала, что механизмы компенсации работают, но заменить игрока его масштаба они не способны. Он формирует каркас обороны, доминирует на подборе и меняет решения соперников у кольца. Такие компоненты глубиной ротации попросту не восполнить.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026 Фото: Harry How/Getty Images

Ближайший месяц усложняет задачу: впереди длинное выездное турне с матчами с претендентами из верхнего эшелона — «Финиксом», «Денвером», «Миннесотой», «Орландо», «Кливлендом». Без ключевого звена устойчивость действующей оборонительной модели может выглядеть иначе. Сейчас у «Спёрс» четвёртый рейтинг защиты в лиге, однако затянувшееся отсутствие Вембаньямы неминуемо скажется .

Есть и долгий горизонт. В прошлом сезоне Виктор провёл 46 матчей — недостаточно для индивидуальных наград. Лишь в дебютный год он дошёл до отметки в 71 игру. В этой кампании количество встреч превращается в самостоятельную линию наблюдения. При таком уровне нагрузки любая пауза заметно влияет на общую картину.

Текущая травма не считается серьёзной, но её последствия выходят за рамки пары пропусков. Сочетание плотного расписания, регламента и современных требований к «большим» делает ситуацию вокруг Вембаньямы предметом пристального внимания. Даже кратковременное отсутствие, пусть и без серьёзных рисков, способно скорректировать восприятие всего его сезона.