Харден достиг исторической отметки в НБА. Но концовку матча испортил спорный момент с ним

Финиш в Филадельфии вышел показательно хрестоматийным: одна-единственная деталь перечеркнула весь рисунок концовки, хотя сам матч давал куда более обширный материал для разбора. «Сиксерс» ликвидировали 13-очковое отставание и вырвали победу – 110:108, однако внимание неизбежно сузилось до эпизода, предопределившего последнюю атаку «Клипперс».

К тому моменту Харден уже преодолел отметку в 28 000 очков — достижение, вписывающее его в пантеон самых результативных игроков (он стал 11-м в истории). При этом его выступление развивалось по хорошо знакомому сценарию: большой объём бросков, ощутимая зависимость от штрафных, попытки диктовать темп через изоляции. Местами это срабатывало, но равномерного влияния не возникало. Команда стартовала мощно, затем позволила «Сиксерс» перехватить инициативу и в плотном темпе удержать перевес не смогла.

Ключевая атака свелась к дуэли Хардена с Квентином Граймсом. Контакт в область локтя и вторжение в зону приземления были заметны в реальном времени, однако свистка не последовало. Позже лига обозначила позицию: защитник располагался корректно, нарушения нет. Вердикт прозвучал однозначно, как бы повтор ни наводил на обратные мысли. Харден получил мяч обратно и завершил эпизод промахом, не дотянув даже до кольца.

Видео можно посмотреть на канале NBCLA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Строки в протоколе у Хардена вышли контрастными: 28 очков при 7/25 с игры, 12 точных штрафных и несколько полезных действий в защите. Вернувшийся в строй Пол Джордж провёл тихий матч — минимум попыток, низкая реализация, отсутствие влияния на темп. Зато сиял Тайриз Макси: его 39 очков стали фундаментом камбэка «Филадельфии» и главным рычагом для финального перелома.

«Клипперс» потерпели восьмое поражение в девяти матчах и опустились до баланса 4-10. На фоне общей нестабильности команды даже громкие личные вехи не меняют траекторию сезона, а одиночные эпизоды в концовках лишь подчёркивают текущие системные проблемы.