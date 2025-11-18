Скидки
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Филадельфия Сиксерс — Лос-Анджелес Клипперс: обзор матча от 18 ноября, спорный момент с Джеймсом Харденом

Харден достиг исторической отметки в НБА. Но концовку матча испортил спорный момент с ним
Артемий Берстенев
Джеймс Харден достиг исторической отметки в НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Впрочем, всё чисто.

Финиш в Филадельфии вышел показательно хрестоматийным: одна-единственная деталь перечеркнула весь рисунок концовки, хотя сам матч давал куда более обширный материал для разбора. «Сиксерс» ликвидировали 13-очковое отставание и вырвали победу – 110:108, однако внимание неизбежно сузилось до эпизода, предопределившего последнюю атаку «Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Гримс - 19, Драммонд - 14, Эджкомб - 14, Джордж - 9, Уотфорд - 8, Барлоу - 7, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон, Уокер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Сандерс - 17, Зубац - 14, Коллинз - 11, Батюм - 11, Богданович - 9, Данн - 7, Лопес - 6, Пол - 3, Кристи - 2, Нидерхаузер, Телфорт, Браун

К тому моменту Харден уже преодолел отметку в 28 000 очков — достижение, вписывающее его в пантеон самых результативных игроков (он стал 11-м в истории). При этом его выступление развивалось по хорошо знакомому сценарию: большой объём бросков, ощутимая зависимость от штрафных, попытки диктовать темп через изоляции. Местами это срабатывало, но равномерного влияния не возникало. Команда стартовала мощно, затем позволила «Сиксерс» перехватить инициативу и в плотном темпе удержать перевес не смогла.

Ключевая атака свелась к дуэли Хардена с Квентином Граймсом. Контакт в область локтя и вторжение в зону приземления были заметны в реальном времени, однако свистка не последовало. Позже лига обозначила позицию: защитник располагался корректно, нарушения нет. Вердикт прозвучал однозначно, как бы повтор ни наводил на обратные мысли. Харден получил мяч обратно и завершил эпизод промахом, не дотянув даже до кольца.

Видео можно посмотреть на канале NBCLA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Строки в протоколе у Хардена вышли контрастными: 28 очков при 7/25 с игры, 12 точных штрафных и несколько полезных действий в защите. Вернувшийся в строй Пол Джордж провёл тихий матч — минимум попыток, низкая реализация, отсутствие влияния на темп. Зато сиял Тайриз Макси: его 39 очков стали фундаментом камбэка «Филадельфии» и главным рычагом для финального перелома.

«Клипперс» потерпели восьмое поражение в девяти матчах и опустились до баланса 4-10. На фоне общей нестабильности команды даже громкие личные вехи не меняют траекторию сезона, а одиночные эпизоды в концовках лишь подчёркивают текущие системные проблемы.

Расклады в НБА — смотрите здесь
Комментарии
