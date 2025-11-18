Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: Уралмаш — Локомотив-Кубань, счёт, результат матча 18 ноября, баскетбол, Хантер, Темиров, Нэвелс

Игра без лидеров не проблема. «Локомотив-Кубань» поквитался с «Уралмашем»
Никита Бирюков
«Локомотив-Кубань» поквитался с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии
В Екатеринбурге был совсем другой матч, нежели в Краснодаре!

«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» уже встречались между собой в дебютном матче сезона. Тогда уральцы благодаря победной «трёшке» Гарретта Нэвелса обыграли соперника с минимальным преимуществом — 86:85. При этом краснодарцы подошли к новой встрече без двух лидеров — Патрика Миллера и Кассиуса Робертсона. Каким получилось второе противостояние между командами в этой регулярке?

Турнирная таблица Единой лиги

«Локо» начал очень бодро: Всеволод Ищенко набрал два очка в проходе, а затем последовали две «трёшки» от Кирилла Темирова. Гости вышли вперёд — 9:4. «Уралмаш» отвечал действиями лидеров — Гарретт Нэвелс, Хэйден Далтон и Октавиус Эллис поочередно набирали очки. Наступил момент во встрече, когда краснодарцы стали собирать на себе фолы, но со штрафной линии у подопечных Антона Юдина, мягко говоря, не полетело — реализовали лишь одну попытку из шести. Тем не менее Темиров держал «Локо» на плаву, после удачного лэй-апа от Кирилла Ростислав Вергун взял первый тайм-аут в игре. После паузы «Уралмаш» прибавил на обеих сторонах паркета — команда вплотную приблизилась к сопернику и уступила в четверти со счётом 16:18.

Что в концовке первой четверти, что на старте второй «Локо» стал часто терять мячи и не доводить атаки до логического завершения — броска. «Уралмаш» воспользовался этим моментом и оформил рывок 7:0, в котором выделялись Нэвелс, Далтон и Антон Карданахишвили. Юдин взял тайм-аут, и он помог команде! Сразу после этого Хантер набрал два очка, Антон Квитковских добавил от себя ещё три, а «Локо» подобрался к сопернику — 26:27. Игра выравнялась — клубы обменивались результативными атаками. Лишь благодаря пяти очкам Нэвелса в концовке отрезка «Уралмаш» выбился вперёд. Плюс ещё выделился Карданахишвили, который за пять секунд пробежал от своей половины до чужой, реализовав быстрейший проход. 25:19 — хозяева завершили десятиминутку в свою пользу.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На вторую половину игроки «Локо» вышли с огнём в глазах! Команда прибавила как в позиционном нападении, так и в быстрых отрывах. Гости не позволили ничего создать хозяевам за две минуты, при этом набрав 11 безответных очков. Хантер, Квитковских и Темиров буквально разрывали соперника на части. Краснодарцы вышли вперёд — 48:41, а Вергун прибегнул к вынужденной паузе, во время которой яростно призывал своих подопечных проснуться. Однако после выхода на паркет ситуация не поменялась: Ищенко положил «трёшку», Самойленко и Коновалов добавили по два от себя. «Локо» оформил рывок 18:0! Только удачное попадание из-за дуги от Тайрелла Нэльсона положили конец этому мегауспешному отрезку от гостей. Лишь ближе к концу четверти «Уралмаш» прибавил и стал понемногу сокращать отставание. Тем не менее десятиминутка за гостями — 29:12.

В заключительной четверти результативность снизилась. «Уралмаш» пытался догнать соперника, но две «трёшки» Самойленко позволили «Локо» ощущать себя более чем комфортно с 17-очковым преимуществом — 74:57. Хозяева отдавали все силы, однако гости за счёт качественного перехода из обороны в атаку практически всегда находили хорошие моменты для броска. В итоге краснодарцы довели дело до уверенной победы с результатом 87:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
69 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 19, Эллис - 13, Карданахишвили - 10, Нэльсон - 9, Даглас - 6, Пынько - 4, Ивлев - 2, Писклов - 2, Белянков - 2, Далтон - 2, Петенев, Халдеев
Локомотив-Кубань: Хантер - 22, Темиров - 19, Квитковских - 15, Самойленко - 15, Коновалов - 6, Ищенко - 5, Попов - 5, Коско, Мартин, Рябков, Шеянов

Самым результативным игроком матча стал Хантер, записавший на свой счёт 22 очка, четыре подбора и по одной передаче с блоком. Винс вместе с Квитковских поделили звание самого эффективного баскетболиста встречи — каждый из них набрал 23 балла эффективности. К слову, Антон провёл великолепную игру — оформил дабл-дабл: 15 очков, 10 подборов, две передачи и столько же перехватов. Ещё выделялся Темиров, Кирилл отметился 19 очками, шестью подборами, двумя передачами и четырьмя перехватами. Также стоит отметить Самойленко, который очень сильно помог «Локо» во второй половине. На его счету 15 очков. У «Уралмаша» феерил Нэвелс, но его 19 очков и пяти подборов не хватило, чтобы оказать сопротивление краснодарцам. Отлично себя показал и Эллис — 13 очков, четыре подбора и две передачи.

«Уралмаш» отлично играл в первой половине, однако во второй полностью развалился. «Локомотив-Кубань», конечно, очень сильно прибавил в самый нужный момент. У гостей в третьей четверти получалось всё, а когда игра идёт, почему бы и не создавать всё большее и большее преимущество, да? За счёт сверхуспешного отрезка команда Юдина и одержала победу. На самом деле, это и показывает класс клуба — в определённый момент включиться на полную и сделать результат. Команда хорошо смотрелась на протяжении всей игры, однако в третьей десятиминутке просто деклассировала оппонента. «Уралмашу» необходимо прибавлять, так как у клуба из Екатеринбурга уже отрицательный баланс побед и поражений в Единой лиге.

Комментарии
