«Пари НН» дал бой, но две суперзвезды «Зенита» сделали разницу

«Зенит» совсем недавно проиграл «Енисею» и «Локомотиву-Кубань», но в состав вернулись Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф и Георгий Жбанов, которые добавили вариативности команде на обеих сторонах паркета. Сине-бело-голубые уверенно одолели МБА-МАИ, получилось ли закрепить результат в игре с «Пари Нижний Новгород»?

Сложно выделить команду на старте, которая начала игру лучше. Всё потому, что каждый клуб смотрелся отлично. В «Зените» выделялись Лука Шаманич, царивший под кольцом, Ливай Рэндольф, пославший в цель две «трёшки» за 30 секунд, и Трент Фрейзер, набиравший очки с любой дистанции. Правда, и у «Пари НН» были свои герои: Илья Платонов дважды послал в цель мяч издали, Илья Карпенков собирал на себе фолы, реализуя штрафные и свободные лэй-апы. Айзея Вашингтон не только отвечал за розыгрыш, но и огорчал соперника с трёхочковой линии. «Зенит» с небольшим преимуществом одержал победу в четверти — 21:17.

Вторая четверть началась с двух точных попаданий издали от Вашингтона. «Зенит» оказался ошеломлён, а Александру Секуличу пришлось брать тайм-аут, чтобы внести коррективы и придать уверенности своим парням. После выхода на паркет Фрейзер ответил двумя «трёшками», однако в следующей же атаке Кирилл Попов оформил красивейший слэм-данк после навеса от партнёра. Игра выравнялась — команды обменивались результативными атаками. В этом отрезке отлично себя проявили Андрей Воронцевич, Шаманич и Фрейзер. В целом игра раскрылась — стало больше точных попаданий. Выход Рэндольфа добавил хозяевам вариативности в атаке, и он оформил 2+1 в концовке, благодаря чему «Зенит» выиграл отрезок со счётом 32:24.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

На старте второй половины Рэндольф и Фрейзер смотрелись выше всяких похвал, особенно Ливай, который набрал четыре очка и был крайне полезен в обороне. Тем не менее Вашингтон ответил своими четырьмя очками, Норберт Лукач реализовал трёхочковый бросок, а Карпенков в проходе набрал ещё два. «Пари НН» всем своим видом показывал, что не настроен проигрывать. Секулич понял это и взял тайм-аут, чтобы объяснить своим подопечным: «Игра ещё не закончена». И тренер был полностью прав! Потому что нижегородцы усилиями Александра Хоменко, Попова и Карпенкова приблизились к сопернику на расстояние шести очков — 59:65. Но сразу же последовали удачные «трёшки» от Фрейзера и Жбанова. Показалось, что от былого запала «Пари НН» не осталось и следа, однако Хоменко проявил себя просто великолепно. Александр набрал семь очков в концовке, благодаря чему гости выиграли отрезок 25:24.

Хоменко не сбавил оборотов и в заключительной десятиминутке, начав её с точного попадания издали. Результативность заметно упала. Почти всю игру молчал Димитриевич, но в важный момент один из лидеров «Зенита» положил «трёшку». Правда, «Пари НН» продолжал оказывать давление на соперника, Вашингтон положил в цель три штрафных, Карпенков оформил 2+1. Однако сразу же после этого сине-бело-голубые очень сильно прибавили, добившись приличной разницы. Хозяева одержали победу со счётом 102:80.

В стане «Зенита» по ходу всей игры выделялись два игрока — Фрейзер и Рэндольф. Трент набрал 27 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата при лучшем показателе эффективности («+31»), а Ливай — 25 очков, два подбора, три передачи и два перехвата с умопомрачительным «плюс-минусом» («+26»). Героем встречи у «Пари НН» был Вашингтон — 23 очка, восемь подборов и три передачи, а также, конечно, Хоменко — 20 очков и три подбора. Если бы не эти двое, нижегородцам бы не удалось на протяжении трёх четвертей держаться поблизости с таким соперником, как «Зенит».

Итоговый счёт не передаёт всё то, что творилось в игре. «Пари НН» отлично смотрелся на протяжении практически всей игры и в определённый момент находился на расстояние шести очков от соперника. Команда неплохо находила моменты для проходов и разменов, однако Фрейзер и Рэндольф сделали разницу на паркете. Этих двоих не удалось сегодня выключить. Ждём противостояния «Зенита» с ЦСКА!