Уничтожение в прямом эфире — ЦСКА деклассировал «Парму» в Basket Cup!

ЦСКА стартовал в новом турнире WINLINE Basket Cup с поражения от сербской «Меги». «Бетсити Парма» же дома разобралась с «Локомотивом-Кубань». Противостояния между главными командами из Москвы и Перми всегда получаются красочными, чего только стоит игра в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, когда пермяки нанесли первое поражение в сезоне для армейцев. Каким получился сегодняшний матч?

Армейцы с первых минут начали действовать с полной самоотдачей. Самсон Руженцев и Мело Тримбл отправили в цель по «трёшке», а Ливио Жан-Шарль добавил от себя два очка. ЦСКА оформил рывок 8:0, заставив Евгения Пашутина брать тайм-аут. Конечно, после небольшой взбучки от тренера «Парма» прибавила, но москвичи при этом не сбавили оборотов. Иван Ухов и Антон Астапкович отличились издали, пермяки отвечали лишь благодаря действиям «больших» Террелла Картера, Глеба Фирсова и Микаэля Хопкинса. Армейцы повели 18:5, и лишь после этого мы увидели первое точное попадание из-за дуги от «Пармы» — отличился Джален Адамс. Однако ЦСКА реализовывал огромное количество попыток, выиграв четверть со счётом 25:15.

Казалось бы, «Парма» должна отвечать. Но к такому повороту, который произошёл на самом деле, не был готов никто — ЦСКА оформил рывок 24:2! Каспер Уэйр отгрузил четыре «трёшки», Семён Антонов тоже отличился с дальней дистанции, Тони Джекири помогал с ближней дистанции, а Антониус Кливленд в изоляции разобрался с соперником. Уэйр набрал 20 очков за девять минут на паркете — феноменально! Ещё один тайм-аут Пашутина помог «Парме» немного собраться: Виктор Сандерс, Брендан Адамс и Александр Шашков набрали на троих семь очков, заставив уже Андреаса Пистиолиса включаться в игру своей паузой. Это сработало — Тримбл набрал три очка, а Астапкович отметился «трёшкой». Тем не менее и «Парма» не стояла на месте. В итоге 24:2 превратились в 30:18. Гости заметно прибавили.

Каспер Уэйр в окружении игроков «Пармы» Фото: wbc.vtb-league.com

Большой перерыв никак не отразился на Уэйре, который после выхода на паркет продолжил «поливать» издали. Каспер положил ещё две «трёшки», а ЦСКА полностью контролировал ход игры. «Парма» периодически находила моменты, где можно было уколоть армейцев. Например, Александр Захаров отличился с дальней дистанции, Сандерс как нож сквозь масло прошёл под кольцо, но удачные действия пермяков никак не сказывались на москвичах. Подключились Руженцев, Кливленд и Джекири, которые помогли ЦСКА выиграть четверть со счётом 24:15.

Заключительный отрезок превратился в простую формальность. ЦСКА вёл с разницей в районе 30 очков. Как ни старалась «Парма», но у клуба не получалось хотя бы немного сократить этот неприличный отрыв армейцев. Хозяева победили со счётом 104:66. «+38» от ЦСКА — вот это настрой на матч после недавнего поражения от УНИКСа и неудачи в игре с пермяками на старте сезона.

Есть безоговорочно лучший игрок этой встречи — Уэйр. Каспер в одиночку набрал 31 очко, реализовав девять трёхочковых из 13! У разыгрывающего ЦСКА сегодня залетало практически всё в кольцо. Руженцев, Кливленд и Антонов записали на свой счёт каждый по 11 очков. В составе «Пармы» можно выделить лишь Картера, который провёл неплохую игру — 13 очков, два подбора и две передачи. Да, Брендан Адамс набрал столько же, однако его процент с игры (30,7%) оставлял желать лучшего.

ЦСКА был лучше во всем с самого старта. Команда вышла на паркет заряженной и не ослабила хватку до самого конца. Каждый в составе выкладывался на обеих сторонах, внося колоссальный вклад в общий успех. Следующим соперником армейцев станет «Зенит». С такой игрой москвичей за питерцев даже как-то немного страшно, но в воскресенье, 23 ноября, увидим, кто и как подошёл к важнейшему противостоянию.