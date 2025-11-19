Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку

Есть ли в этом смысл, когда у команды перестройка?

Трудно придумать более наглядный материал для оценки «Бруклина», чем их сегодняшняя встреча с «Бостоном». Дело не в значимости результата, а в том, что сама ткань матча высветила главный сюжет сезона: попытку развивать молодёжь на фоне оперативных тренерских решений, которые не всегда этому способствуют. На примере Егора Дёмина это проявилось особенно выпукло. Снова.

Старт получился информативным. Обычно дисциплинированный в защите «Бостон» позволял сопернику получать чистые броски там, где их быть не должно. Дёмин несколько раз без серьёзного давления проходил в «краску» и раздавал прямые передачи на периметр. Не менее показательной была ясность в действиях самого Дёмина: точное чтение ротаций, работа через двойные заслоны, уверенность в дальнем. Его четыре из четырёх из-за дуги до большого перерыва — продолжение тенденции: весь сезон он держится около 40% при заметном объёме.

Переходное нападение «Нетс» выглядело структурированным и быстрым. 22 очка в ранних атаках к перерыву — весомая цифра для команды, которую в последние годы редко хвалили за скорость решений. Дрейк Пауэлл, Зайари Уильямс и Дэйрон Шарп задавали динамику, постоянно давя на неготовую оборону «Бостона». Добавился и рекордный для отдельной половины сезона процент трёхочковых. Всё это показало, что «Бруклин» способен держать темп на уровне соперника, недавно служившего эталоном стабильности в конференции.

Отдельно бросается в глаза аккуратность Дёмина в обращении с мячом. При 44 результативных передачах и 22 потерях он демонстрирует одно из самых чистых соотношений среди новичков, играющих на периметре. Умение пережимать давление и варьировать решения без лишнего риска — причина, по которой против него регулярно выставляют лучших обороняющихся на периметре. Это косвенно закрепляет его статус как полноценного разыгрывающего, а не вспомогательного звена.

После большого перерыва рисунок распался.

Серии неудачных владений с обеих сторон размыли структуру. На этом фоне у Дёмина всплыли слабые эпизоды: несколько промахов и потерь, после чего последовала быстрая замена. Возвращение в четвёртой четверти оказалось кратким: ошибка на свободном проходе, ответное дальнее попадание Сэма Хозера — и Жорди Фернандес моментально вернул на площадку Уильямса. До концовки Дёмин больше не появлялся, за исключением формального выхода в «мусорное» время.

Если смотреть на сухие цифры, вторая половина у него действительно не задалась: 0 из 5 с игры, три потери, отрицательный «плюс-минус» — «-16». Но куда важнее — как такие отрезки следует трактовать в рамках текущей клубной стратегии. Перестройка требует не эпизодических появлений, а последовательного кредита времени тем, кто потенциально станет каркасом будущей команды.

На этом фоне особенно заметно распределение минут в концовке. Матч одновременно закрывали четыре новичка, и подобные решения размывают связь между декларируемыми целями (считай, сливать сезон, по словам владельца перед началом регулярки) и реальной ротацией. Штаб нередко делает ставку на более опытных, но менее перспективных исполнителей там, где помимо счёта важно обкатывать долгосрочные модели взаимодействий.

У Дёмина в нападении пока есть один системный изъян — колебания между завершением и передачей, особенно у кольца. С ростом уверенности в собственном финише его эффективность в «краске» должна подтянуться, но без стабильных минут исправлять такие нюансы значительно труднее.

При этом объективные метрики у него позитивные. Среди новичков своего драфт-класса он в числе лидеров по точности трёхочковых, уступая лишь Кону Нуппелю, Ви Джей Эджкомбу и Тре Джонсону. Решения под давлением подтверждают, что базис первичного разыгрывающего у него уже сформирован. Поэтому отсутствие доверия в концовках выглядит внутренним противоречием в логике «Бруклина».

Встреча с «Бостоном» и не должна была принести особых выводов по результату. Это и не требовалось. Она стала очередным напоминанием о важности последовательности в работе с молодыми. Если цель — собрать основу на годы вперёд, логика решений должна быть прозрачнее. Пока же развитие Дёмина идёт быстрее, чем уровень доверия, который он получает от тренерского штаба.