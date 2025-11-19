Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Леброн Джеймс установил рекорд НБА, приняв участие в 23-м сезоне: обзор матча Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз от 19 ноября 2025

Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс — живая легенда НБА!
Аудио-версия:
Комментарии
И даже для таких «Лейкерс» Король оказался очень даже полезен.

Редко случается так, чтобы регулярный чемпионат ещё не набрал рабочую температуру, а уже возникало событие, требовавшее вынести его за рамки текущей повестки. Выход Леброна Джеймса на паркет в 23-м сезоне в карьере — как раз из таких. Он стал первым, кто протянул карьерную дистанцию до столь немыслимой отметки, обойдя Винса Картера и обозначив границу, к которой профессиональный спорт обычно не подступается. Важен даже не уникальный статус рекорда, а то, что он задаёт новую меру «вечности» для всей лиги.

Леброн Джеймс Подробнее

Сам матч при этом шёл без скидок на символизм. «Лейкерс» стартовали вязко: низкий процент, пустой периметр, быстрые ответы «Юты». Святослав Михайлюк с Кейонте Джорджем первыми проре́зали зазор, а «Лос-Анджелес» долго искал каркас в атаке. И первые действия Джеймса были скорее утилитарны. Один точный дальний, однако, имел отдельный вес: он поднял ветерана на шестое место в истории по трёхочковым — выше Реджи Миллера — и приблизил к топ-5, состоящем из Стефена Карри, Джеймса Хардена, Рэя Аллена, Дэмьена Лилларда и Клэя Томпсона.

Постепенно «Лейкерс» нащупали ритм. Остин Ривз удержал команду в пределах контакта, а переход Джеймса в роль первичного инициатора сменил характер владений. В этой конфигурации Деандре Эйтон получил стабильный поток передач, что заметно упростило ему работу под щитом. Однако ключевой излом пришёл в середине игры — когда Дончич взял эпизоды под опеку. Третья четверть в его исполнении стала точкой перелома: серия точных атак, целенаправленное давление на оборону и первая за матч стойкая фора.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртая двенадцатиминутка прошла под знаком организации. Джеймс сосредоточился на распределении мяча, и именно через дополнительный пас «озёрники» оформили решающий рывок. Шесть результативных взаимодействий за короткий отрезок превратили преимущество в комфортное, а концовка стала управляемой. Финальный акцент — трёхочковый от Бронни — вызвал излишне жёсткую реакцию со стороны защитников «Юты», однако на исход встречи это уже не повлияло.

Итоги логичны. У Дончича — 37 очков и 10 передач, у Ривза — 26 очков, у Джеймса — 11 очков и 12 передач при сохранённой серии матчей с двузначной результативностью. Две ключевые последовательности — 21:5 под дирижированием Дончича и 18:4 при управлении Леброна — задали структуру игры в концовке.

В целом матч стал отражением модели, которую выстраивают «Лейкерс». Джеймс всё заметнее смещается в сторону диспетчерской роли, снижая индивидуальную нагрузку и усиливая эффективность партнёров. Пока эта схема демонстрирует устойчивость, а сам факт присутствия игрока, вступившего в 23-й сезон, добавляет контекст — не меняя сути происходящего на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав
На каком месте сейчас «Лейкерс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android