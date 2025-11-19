Скидки
Баскетбол

НБА, сезон-2025/2026, Яннис Адетокунбо: форвард пропустит одну-две недели из-за травмы, чего ожидать от Милуоки, кто будет лидером

Суперзвёзды НБА продолжают ломаться. Увы, теперь это коснулось и Янниса Адетокунбо
Артемий Берстенев
Суперзвёзды НБА продолжают ломаться
Чего ожидать от «Милуоки» без главного лидера?

В этом сезоне НБА любая новость о самочувствии ведущих игроков звучит особенно остро: ранних травм уже слишком много, чтобы списывать их на статистический шум. На этот раз вынужденная пауза настигла Янниса Адетокунбо: он покинул площадку в матче с «Кливлендом» из‑за дискомфорта в паху. Обследование выявило лёгкое растяжение, ориентировочные сроки восстановления — от одной до двух недель.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Меррилл - 20, Мобли - 14, Аллен - 12, Портер - 11, Хантер - 11, Болл - 6, Уэйд - 5, Томлин - 2, Брайант, Нэнс, Проктор
Милуоки Бакс: Роллинз - 24, Тёрнер - 15, Адетокунбо - 14, Трент-мл. - 12, Грин - 12, Портис - 11, Кузма - 10, Энтони - 4, Симс - 2, Харрис - 2, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Как дела у «Бакс» в турнирной таблице?

Для «Милуоки» это вынужденная корректировка курса на фоне неровного старта (8-7) и плотного календаря. При таком раскладе Адетокунбо пропустит три-семь встреч, а с учётом уже выпавших ранее — от 6 до 10. Парадоксально, но при минимальной с 2020 года нагрузке — 31 минута за игру — и двух пропусках в начале сезона он остаётся в числе самых результативных и эффективных: 31,2 очка, 10,8 подбора, 6,8 передачи при высоком проценте реализации — 62,9%.

Ход матча с «Кавс» вызывал беспокойство: дискомфорт дал о себе знать уже в первой четверти, однако лишь третий эпизод вынудил его уйти с площадки. В тренерском штабе допускают, что первые сигналы появились раньше, чем это стало очевидно со стороны.

Отрезок без Янниса для «Бакс» неудобен: впереди «Филадельфия», «Детройт», «Портленд», затем выезд к «Майами» и «Нью‑Йорку» и матч с «Бруклином». Команде предстоит обходиться без своего главного плеймейкера и стержня по обе стороны площадки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В такие периоды на первый план выходят исполнители, готовые взять на себя повышенную нагрузку. Логичный кандидат — Райан Роллинз, второй снайпер команды с 17,4 очка в среднем. Его путь от нестабильной роли в системе «Голден Стэйт» до регулярного стартового разыгрывающего в «Милуоки» намекает на готовность к расширению функций. В ближайших матчах именно он, вероятнее всего, станет ключевым источником очков с периметра.

Контекст шире одного клуба. Изобилие травм в первый месяц сезона вновь обостряет разговор о календаре НБА. В прошлом плей‑офф трое игроков получили разрыв ахилла, и нынешний отрезок показывает, что речь не о единичных случаях. Управление нагрузкой требует пересмотра — тем более что многие лидеры уже пропустили солидное количество матчей в регулярке.

Следующие две недели «Милуоки» придётся перераспределять роли без своего главного исполнителя. Насколько команда готова к такому сценарию, станет понятно уже по итогам ближайших шести игр.

