Рекорд легенды отечественного баскетбола, УНИКС прервал прыть «Енисея». Итоги дня в ЕЛ

Сегодня, 19 ноября, в Единой лиге прошли два матча. МБА-МАИ и «Автодор» боролись за то, чтобы наконец-то прервать свои затянувшиеся серии поражений, а УНИКС после яркой игры с ЦСКА принимал «Енисей», который сейчас набирает приличную форму. Оба матча выдались интересными, так что расскажем обо всём по порядку.

После классного старта МБА-МАИ неожиданно проиграл три встречи подряд. У «Автодора» ситуация ещё тяжелее: саратовцы идут с серией из восьми поражений. Миленко Богичевич весь сезон вынужден играть неполным составом из-за травм, а в последних матчах отсутствовали Алекс Хэмилтон и Душан Беслач.

Зато сегодня Хэмилтон вернулся и набрал 10 очков, проведя на паркете 27 минут. Возвращение игрока такого уровня точно помогло «Автодору», но сам матч с москвичами складывался очень тягуче. Первая четверть прошла в вязкой, «низовой» манере и закончилась со счётом 18:15 в пользу гостей. Во втором игровом отрезке стало поинтереснее, и команды шли почти вровень до самой концовки.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Во второй половине обе стороны ещё сильнее сосредоточились на обороне и буквально перекрывали друг другу воздух. В таких встречах часто решают индивидуальный класс и опыт. Сегодня это доказал 39-летний Евгений Воронов, повторивший рекорд карьеры — 23 очка. Его попадания в концовке и принесли москвичам победу, пусть и с небольшим отрывом. А вот серия «Автодора» затягивается всё сильнее, и ситуация с борьбой за плей-офф становится тревожной.

Если смотреть на игру в целом, МБА выглядел значительно команднее — 21 ассист против 10. Но дальняя атака явно не пошла, всего 21,1% точности. У «Автодора» из-за дуги было лучше (33,3%), зато с двухочковыми возник жёсткий провал — 41,7% попаданий. Оборона у москвичей ну очень плотная, вот и весь расклад.

В отличие от первого матча дня, встреча в Казани подарила нам противостояние двух команд, находящихся в отличной форме. УНИКС в прошлом туре обыграл действующего чемпиона ЦСКА, а «Енисей» после провального старта выдал серию из четырёх побед подряд.

Разница в классе и в текущем состоянии стала заметна лишь к началу второй четверти. Сибиряки держались на равных с одним из грандов отечественного баскетбола чуть меньше десятиминутки, а затем просели. Ещё в матче с ЦСКА у казанцев ярко выделялись Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. Сегодня всё повторилось.

Маркус набрал 23 очка и сделал восемь подборов, а Джален отметился 26 очками. Особенно интересно сейчас наблюдать за связкой Швед — Рейнольдс, выходящей со скамейки УНИКСа. Такой дуэт запасных могут себе позволить далеко не все европейские клубы. Алексей уже не является звёздным скорером на уровне Единой лиги, но его видение площадки и умение отдавать передачи никуда не делись.

Швед отлично взаимодействует с Рейнольдсом, и сегодня это стало важным фактором — на счету Алексея девять ассистов, причём большинство пришлись именно на бигмена УНИКСа. Тем не менее «Енисей» не сдавался, и в начале четвёртой четверти красноярцы сократили разницу до двух точных бросков.

Но именно для таких моментов и нужны звёзды. Они могут решить исход встречи за счёт индивидуального таланта, и в тот момент, когда «Енисей» начал возвращаться в игру, Бингэм и Рейнольдс вновь включили свой прайм и сняли все вопросы о победителе. Даже никакого клатча не понадобилось.

«Енисей» стоит похвалить за хорошее движение мяча — 22 ассиста, столько же, сколько у УНИКСа. Но реализация казанцев и индивидуальное мастерство их лидеров оказались слишком ощутимым преимуществом: 64,7% двухочковых и 37,9% трёхочковых против 45,5% и 41,7% у красноярцев. Да, сибиряки отлично бросали из-за дуги, и именно это давало им хоть какие-то шансы по ходу встречи, но на фоне УНИКСа этого всё равно оказалось мало.