НБА, сезон-2025/2026, Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз: обзор матча от 20 ноября, Никола Вучевич исполнил победный бросок

Этот матч «Чикаго» должен был проиграть. Но концовка получилась неожиданной!
Артемий Берстенев
Этот матч «Чикаго» должен был проиграть
Постарался Никола Вучевич.

Матч, который должен был стать лекарством после провала на прошлой неделе, обернулся очередным экзаменом на собранность. «Портленд», лишившийся семерых игроков ротации и зажатый плотным календарём, на бумаге выглядел самым удобным соперником на этом отрезке. На деле же хозяева с первых минут включили силовой баскетбол и моментально наказали «Чикаго» за расхлябанность: уже к третьей минуте табло показывало 10:2, и «Буллз» пришлось срочно перестраивать темп.

Кто сейчас лучший в НБА?

Первым точкой опоры стал Никола Вучевич: его 10 очков в стартовой четверти вернули баланс, а точный бросок Коби Уайта под занавес отрезка сократил отставание до минимума. При этом «Портленд» буквально жил на щите — 9:0 по очкам второго шанса в дебюте матча обозначили главную беду гостей, которая не исчезла до финальной сирены.

Во второй четверти Билли Донован перешёл на «маленький» состав с Патриком Уильямсом в роли центра. Решение рискованное, но рабочее: игру выровнять удалось, хотя перевеса оно не дало. Существенную искру внёс Дэйлен Терри — резкий проход, перехват, быстрый отрыв, точная передача в «краску». На фоне вязкого движения мяча этот отрезок оказался важным и помог «Чикаго» сформировать подушку. К большому перерыву гости вели 62:58, компенсируя проигранный щит точностью издали: 11 трёхочковых держали баланс.

Третья четверть прошла под диктовку «Буллз». Два быстрых попадания Айзека Окоро задали тон, команда добавила ещё семь дальних, загнав «Портленд» в амплуа догоняющего. Защита «Чикаго» грамотно перекрывала коридоры в «краске», и соперник подолгу оставался в зоне низкого процента реализации. Перед последней четвертью разрыв вырос до «+16» — 98:82.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз»

Фото: Alika Jenner/Getty Images

Именно тогда последовал спад, который едва не позволил повториться детройтскому сценарию. «Портленд» усилил давление на щите и довёл количество подборов в нападении до 26, из которых 10 собрал Донован Клинган. Второгодка практически подчистил всю «краску» и оказался в трёх очках от статистически выдающейся линейки — 20+20. Дени Авдия провёл один из самых ярких своих матчей — 32 очка, 11 подборов, 11 передач — и организовал для хозяев необходимый рывок.

Четвёртая четверть от Вучевича вышла слабой: проигранные позиции, отсутствие контроля под щитом, заметные трудности против Клингана. Но решающий момент всё равно остался за ним. Уступая 119:121 за семь секунд до конца, «Чикаго» получил право на последнюю атаку. Уайт врезался в трафик, а защита «Портленда» ошиблась в приоритете, слишком увлёкшись перекрытием прохода. Линия для передачи на дугу открылась — Вучевич поймал мяч и хладнокровно реализовал трёхочковый, переведя игру в другую плоскость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот бросок стал для него третьим победным в карьере и уже вторым за первые 14 матчей сезона — примечательная деталь для игрока, который в начале пути почти не пользовался «трёшками». Эволюция центровых до тех, кто решает эпизоды с периметра, давно стала нормой, и Вучевич — один из наглядных примеров. Финальный счёт замаскировал масштаб проблем «Чикаго» в концовке, однако факт остаётся фактом: команда избежала второго подряд срыва в матче, который обязана была держать под контролем.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 33, Авдия - 32, Клингэн - 17, Камара - 14, Мюррэй - 9, Лав - 5, Сиссоко - 5, Кук - 4, Ян - 2, Хендерсон, Холидэй, Шарп, Рупер, Рит, Уильямс
Чикаго Буллз: Вучевич - 27, Уайт - 25, Досунму - 14, Окоро - 13, Бузелис - 11, Гидди - 9, Терри - 6, Смит - 5, Уильямс - 5, Картер - 3, Хаертер - 2, Филлипс - 2, Эссанг
