Зайон Уильямсон не становится лучше. Его регресс, к сожалению, очевиден

Начало этого сезона для Зайона Уильямсона звучит как сухой протокол, где нет места эмоциям и ностальгии. Факты предельно ясны: в шести играх он не принёс команде ни одной победы, не продемонстрировал расширения арсенала и снова вылетел из-за той самой мышечной группы, которая подводила его не раз. Сегодня он вернулся в строй и оформил 14+6+5. Однако в лиге, где считывается каждая деталь, такой набор вводных складывается в устойчивое ощущение регресса — не случайного сбоя, а тенденции.

Его атакующий профиль словно застыл во времени. Отсутствие трёхочковых, почти вся работа — у щита, 48,4% с игры — планка, приемлемая для стартового форварда, но никак не для игрока, под которого когда-то собирались выстраивать всю конструкцию. 21,3 очка в среднем — больше про объём, чем про эффективность. С линии штрафной – лишь 65,6%, что снижает потолок его влияния в матчах на тонкую. Долгая дистанция подтверждает спад: после феноменального старта в 2020-м (26,7 очка и 65% TS за 90 матчей) с сезона-2023/2024 показатели упали до 23,3 очка и 60,3% TS за 106 встреч. Вырисовывается определённый тренд.

Защита не добавляет оптимизма. При нём «Пеликанс» стабильно проседали, общий «плюс-минус» за этот отрезок — «-5,6» (без учёта последнего матча с «Денвером», где у него «+14»), и списать это на малую выборку не выходит. Активные руки по-прежнему приносят перехваты (практически два в среднем), однако влияние у кольца скромное — всего 0,3 блок-шота, что подчёркивает ограниченность его воздействия на оборону. А ещё важно зафиксировать проблемы с позиционкой и нерегулярное включение в командные схемы.

Отдельные игры лишь прорисовывают детали. С «Мемфисом» Уильямсон был ярок: 27 очков, девять подборов, пять передач и пять перехватов. Со «Спёрс» его 27+10+7 выглядели убедительно. Вот только оба матча «Пеликанс» проиграли, а его провалы в обороне обнулили атакующую продуктивность. Затем — провал в матче с «Денвером» с 0 подборов и всего восемью бросками. После — содержательная, но не определяющая встреча с «Клипперс» и «-17» во встрече с «Оклахомой», чётко показывающие отсутствие влияния на итог.

Никола Йокич и Зайон Уильямсон, сезон-2025/2026 Фото: C. Morgan Engel/Getty Images

Повторяющиеся травмы только ужесточают приговор. Проблемы с задней поверхностью бедра тянутся годами, и очередное растяжение вновь вычеркнуло его почти на две недели. За карьеру он провёл меньше матчей, чем пропустил, — контекст, при котором оценка будущего перестаёт подпитываться романтизмом. Даже улучшенная форма летом и заметная потеря веса не отменили высокого риск-профиля.

У «Пеликанс» нет и необходимых структурных условий для роста игрока с таким профилем. Слабое управление, отсутствие внятной спортивной доктрины и решения без внутренней последовательности создают среду, где сложно выстраивать долгосрочную траекторию развития. На этом фоне в лиге крепнет мнение: карьере Уильямсона нужна другая организация с более строгим контролем нагрузки, качеством подготовки и индивидуальной работы.

Более того, также заметен застой в ключевых элементах его игры. Арсенал в атаке не расширился: нет стабильного среднего, у кольца практически не используется правая рука, решения читаются, что облегчает жизнь защите. Команды научились сжимать пространство, и при снижении взрывной скорости недостающее не компенсируется ни техникой, ни скоростью чтения эпизодов. Это подтверждает и профиль бросков: опора на попытки у кольца сохраняется, но их эффективность уже не перекрывает отсутствие угрозы с дальней и средней дистанций.

Сравнение с ожиданиями образца 2019-го сегодня звучит как повод для трезвой переоценки. В ретроспективе даже 35‑летний Леброн Джеймс выглядел надёжнее и продуктивнее, чем предполагаемый франчайз. И параллели с Каваем Леонардом кажутся ироничными: многолетние разговоры о его «доступности» меркнут на фоне объёма пропусков у Уильямсона за тот же период.

Есть и вопрос, касающийся темпов прогресса. Даже с физическими ограничениям игроки такого уровня обычно смещают акцент к более продуманной, технически насыщенной игре. Здесь этого не происходит. При этом снижение атлетизма не было компенсировано пересборкой процесса принятия решений, выбором позиций и перераспределением ролей в нападении.

В итоге это не драматическая сцена, а объективный срез шестого года в лиге. Уильямсон остаётся продуктивным атлетом с высокой долей результативных действий у кольца, но без признаков расширения скиллсета и роста устойчивости к нагрузкам. Сейчас цифры говорят сами за себя, и дальнейшие выводы зависят лишь от того, сумеет ли он изменить траекторию, а не от образа, сложившегося несколько лет назад.