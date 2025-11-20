«Локомотив-Кубань» вышел из кризиса благодаря россиянам. Как так получилось?

«Локомотив-Кубань», наверное, одна из самых обсуждаемых команд этого сезона Единой лиги ВТБ. Как с игровой точки зрения, так и по причине событий вне паркета.

Старт сезона вышел для кубанцев неоднозначным: с учётом двух турниров (регулярный чемпионат и внутрисезонный WINLINE Basket Cup) у них было пять побед и пять поражений в 10 стартовых встречах. Особенно это выделялось на фоне прошлой регулярки, когда «Локо» стартовал с результатом 9-0.

Многие сетовали, что причиной такого неважного начала сезона является Антон Юдин, который возглавил команду летом и ранее не имел опыта работы в таком большом клубе. Параллельно произошла неприятная ситуация с Кириллом Елатонцевым, что также не могло не повлиять на ситуацию с ростером. Помимо этого, команду досрочно покинул Ройс Хэмм, а переподписанный Би Джей Джонсон ещё не доехал до расположения команды. Ну и параллельно со всем этим команде не может помочь Джеремайя Мартин, возвращение которого затягивается.

«Локомотив» в последней игре с «Уралмашем», помимо всех перечисленных выше, недосчитался ещё и капитана Патрика Миллера, а также Кассиуса Робертсона. Из доступных легионеров остался только Винс Хантер. И на первый план у краснодарцев вышли российские игроки. На самом деле, это произошло ещё в начале ноября — во встрече с «Зенитом». И именно благодаря российскому костяку у кубанцев прямо сейчас четыре победы подряд. Так кто же вышел на авансцену?

Иван Самойленко (с мячом) Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Изначально нужно отметить двух человек — Ивана Самойленко и Антона Квитковских. Они сделали огромный шаг вперёд с самого начала сезона. Квитковских раскрылся после летних перестановок, получив максимальное количество игровых минут в карьере. Самойленко так вообще проводит, можно сказать, первый полноценный сезон в Единой лиге. Да, в сезоне-2023/2024 он провёл шесть матчей в составе «Руны», проводя на паркете в среднем пять минут. Но согласитесь, что это несерьёзно. В прошлом сезоне он играл в Суперлиге, где стал чемпионом в составе «Темп-СУМЗ». И после этого пошёл на заслуженное повышение.

Кирилл Темиров — ещё один человек, который воспользовался шансом по полной. В этом регулярном чемпионате он получает максимальные минуты и показывает лучшие цифры в карьере. Всеволод Ищенко, пропустивший бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы, понемногу начинает обвыкаться в большом баскетболе.

И все они сыграли огромную роль в исправлении ситуации на старте чемпионата. Всё началось с матча с «Зенитом». В той встрече Кирилл Темиров и Антон Квитковских набрали на двоих 29 очков. Во встрече с «Пармой» в отсутствие покинувшего команду Хэмма и недоступного Елатонцева бразды управления игрой в свои руки взял Илья Попов, также перебравшийся в «Локо» этим летом. В той встрече он стал самым результативным игроком — 21 очко. Всеволод Ищенко провёл, возможно, лучшую игру в карьере на данный момент — 14 очков и 10 подборов. Также Попова и Ищенко поддержал Антон Квитковских, набравший 12 очков. Российское трио «Локомотива» Попов — Ищенко — Квитковских в матче с «Пармой» набрало на троих суммарно 47 очков! Больше половины от командных.

Антон Юдин Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Во встрече с МБА-МАИ большую роль сыграли Квитковских и Самойленко — 28 очков на двоих, Темирову немного не хватило до дабл-дабла — семь очков и 10 подборов. В последней игре с «Уралмашем» краснодарцы вновь добились успеха благодаря россиянам — Темиров, Самойленко и Квитковских на троих набрали 49 очков!

Ну и как вы уже знаете — во всех этих встречах «Локомотив» побеждал.

Далеко не факт, что такого прогресса молодые россияне смогли бы добиться без Антона Юдина. Одной из мотиваций руководства «Локомотива» по его приглашению как раз был запрос на прогресс российских игроков. И это произошло. У Юдина богатый опыт работы с молодыми: сначала – в основе ЦСКА, когда он был ассистентом Итудиса, а затем – в «Зените-2» и ЦСКА-2 на позиции главного.

После этого ему доверили топ-клуб Единой лиги, и для него это такое же испытание, как и для многих подопечных. Да, в начале сезона не всё получалось, и сейчас тоже не всё идеально, но прогресс и улучшение ситуации нельзя не отметить. А это ведь только треть чемпионата. В целом не многие удивятся, если к концу регулярного чемпионата, перед плей-офф, кубанцы выйдут на максимум своих возможностей.