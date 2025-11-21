Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко

Баскетбольный сезон в самом разгаре: команды ведут упорную борьбу и решают свои задачи. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в беседе с «Чемпионатом» обсудил новый турнир WINLINE Basket Cup, текущее положение клубов из «большой четвёрки», новое направление в карьере Алексея Шведа, начало пути Егора Дёмина в НБА и многое другое.

— Как оцените старт чемпионата? Какие мысли по итогам первых двух месяцев?

— Каждый сезон — это новая режиссура, новый сценарий, новые актёры. Этот сезон начался ярко, необычно, взять хотя бы матч открытия, где «Уралмаш» в гостях неожиданно обыграл на последних секундах одного из фаворитов турнира «Локомотив-Кубань». И дальше хватало матчей, которые украшали наш чемпионат. Огненный матч в Перми, где ЦСКА оступился. Нравится смотреть, как команды рангом чуть пониже подтягиваются к «большой четвёрке». Недавно совсем «Пари Нижний Новгород» с «Автодором» устроили триллер на два овертайма. Оценка не моя должна быть, в первую очередь важна оценка зрителей, которые заполняют трибуны. И в этом плане цифры радуют, они идут только вверх. Большое внимание статистике, много интервью. Работаем с аудиторией, она растёт и оценивает нашу работу положительно.

— И всё-таки в лидерах привычные команды — УНИКС и ЦСКА. Всё по делу — сейчас эти команды стабильнее конкурентов?

— Матч в Казани между ЦСКА и УНИКСом можно с уверенностью назвать одним из лучших и самых упорных на этом отрезке чемпионата. На данный момент это самые стабильные команды из «большой четвёрки», наши традиционные лидеры.

Казань в нынешнем сезоне сформирована необычно и очень мощно. Ей удалось досконально проскаутировать европейский рынок, тренер Перасович всегда накладывает кальку на тех игроков, которые у него уже есть, и добавляет к ним те опции, которые усиливают команду. Тот же Маркус Бингэм — открытие чемпионата, лучший игрок октября. Радует Денис Захаров, он добавил опыта команде.

Не забываем про уровень Дмитрия Кулагина. Есть проблемы со здоровьем у Пэриса Ли, но тут же находится прекрасная замена в лице Алексея Шведа. Чему я лично рад, вся лига рада, что один из самых опытных и талантливых наших баскетболистов продолжает играть.

— Швед, помимо удлинения скамейки, наверняка придаст атаке УНИКСа большую вариативность?

— Алексей настолько разносторонний игрок, что в атаке он легко может раскрыть тех, кто ранее не был задействован так активно. Он полезен в любой системе, у любого тренера. И доказывает это многолетними выступлениями во всех командах. И в «Зените», и в ЦСКА, и в «Химках». Слово «вариативность» лучше всего подходит, потому что Алексей открывает новые опции для тех игроков, которые могли быть тренером поставлены в угол ждать, а им мяч всё равно не отдадут. Алексей все эти опции на паркете видит.

— Новые легионеры УНИКСа повышают общий уровень чемпионата? Это плюс для всей Лиги ВТБ?

— Разумеется. В основном сегодня главная задача для клубов Единой лиги ВТБ — сохранение качественного баскетбола. Понятное дело, что есть перспективные, быстрорастущие российские игроки из молодёжных проектов, однако важную роль играют легионеры высокого уровня, и важно приглашать их в наши команды. Нужны баскетболисты, у которых есть опыт Евролиги, национальных команд, которые были там на первых ролях. Сразу шесть игроков Евролиги были подписаны в этом сезоне нашими клубами — достойная цифра.

У них были опции выступать за клубы Евролиги, но пока наша «большая четвёрка» удерживает такой уровень, чтобы игрокам подобного класса хотелось приезжать в Россию. Яркое возвращение будет у Нено Димитриевича, он набирает ход после травмы, Ливай Рэндольф в «Зените», здорово начал Дишон Пьерр в УНИКСе, ждём, когда он восстановится после повреждения. Эти баскетболисты выбрали наш чемпионат, оценивая нашу лигу как конкурентную, интересную. Это оценка нашей общей работы.

— Если говорить о ЦСКА, насколько команда готова к защите титула?

— На старте чемпионата все команды ведут борьбу за титул. Возможности у всех разные, разумеется, и тем не менее во всех видах спорта чемпион определяется по весне. Надо смотреть по итоговому результату. Оглядываясь назад, оцените какими яркими были финалы и полуфиналы плей-офф. Вспомните первое чемпионство «Зенита», они уступали ЦСКА 1-3, но взяли финальную серию. Ничего нельзя заранее утверждать, этим и прекрасен баскетбол. ЦСКА вернул себе чемпионство, а затем повторил этот успех, однако всё было в жёсткой и яркой борьбе. Но они не единственные претенденты.

Казань в этом сезоне выглядит очень перспективно. Это явный претендент, если не случится форс-мажора, например, эпидемии травм. «Локо» быстро меняет конструкцию, которая на старте у них забуксовала. Вернули Би Джей Джонсона, ищут ещё игрока для усиления. «Зенит» потерял Алекса Пойтресса, но моментально отреагировал и нашёл хорошего игрока на рынке на замену — Луку Шаманича с опытом игры в НБА. Все команды, включая «Уралмаш», который хорошо укомплектован, ищут варианты для возможного усиления. Посмотрите на другой аспект, который нужно принять как данность. Как много травм в баскетболе случается ежегодно, и наша лига в этом плане, к сожалению, не исключение.

Те же потери Пойтресса, Ли — это говорит о необходимости больше внимания привлечь к подготовке игроков, пересмотру регламента по восстановлению баскетболистов, учитывая возраст и те медицинские показания, которые у них есть. Нам в лиге хотелось бы, чтобы до последнего не было понятно, кто будет чемпионом. Наверное, им станет кто-то из «большой четвёрки», но надеемся и верим в прогресс «Уралмаша» и «Пармы». МБА-МАИ выглядит очень неплохо, быстро меняется конструкция команды, которая в прошлом сезоне выступила не так удачно. Клубы реагируют на свои неудачи, находят решения. И таблица выглядит достаточно интересно, плотно и напряжённо.

Игроки УНИКСа после матча с ЦСКА, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Плотность борьбы и конкуренция за пределами «большой четвёрки» вас также скорее радуют?

— Всё плотно. Неплохо стартовала «Парма» с обновлённым составом и молодыми игроками. У «Енисея» и Йовицы Арсича сейчас исторический отрезок из четырёх побед подряд! Наверное, можно сказать, что «Самаре» пока тяжело. И всё равно буду благодарить руководство региона за то, что оно спасло клуб. Большое им за это спасибо. Но сразу всё не выстроить. Мы набираемся терпения, принимаем клуб с испытательным сроком, помогаем, смотрим за ними внимательно. Клуб с историей, надеемся, что найдёт после Нового года возможности выйти на более высокий уровень, соответствующий Лиге ВТБ.

— Не было мысли немного изменить формат соревнований, учитывая, что в этом сезоне всего 11 участников? Сократить плей-офф, ввести уайлд-кард и ограничиться шестью участниками матчей на вылет, разыграть плей-офф в четвёрке…

— Мы очень креативны в этом плане, форматы меняем практически каждый сезон. На месте точно не стоим, что-то придумываем. В этом сезоне вместе с нашими партнёрами удалось сделать новый турнир — WINLINE Basket Cup. И результаты там тоже неожиданные, впервые за несколько лет мы получили опыт взаимодействия с европейскими командами.

Вспомните, когда мы меняли расписание и после первых двух кругов делали шестёрку сильнейших, и как будто бы интересных игр было больше, однако все клубы, которые выпадали из этой шестёрки, не понимали, за что им дальше бороться. Они теряли УНИКС, «Зенит», «Локо», ЦСКА — самые кассовые матчи у себя на аренах. Это было плохо для развития баскетбола в регионах. Так что мы учитываем интересы всех клубов, и четыре круга на сегодняшний день — это та возможность даже для маленьких, развивающихся рынков показать хороший баскетбол. «Енисей» выиграл у «Зенита» — когда это было в последний раз? Клубы собирают полные арены, есть интерес у болельщика. Поэтому формат такой. Также мы проводим маркетинговый чемпионат между клубами, оценивая команды по большому ряду критериев — не только по уровню или количеству продаж, но и с помощью различных инструментов, которые создают качественный зрительский опыт.

Лучшие клубы получают финансовую поддержку за стремление развиваться. И эти премиальные идут на организацию матчдэя, активностей на арене, новых вариантов привлечь зрителя. Попали в плей-офф, получили призовые — на эти деньги можно купить приличного игрока и сразу улучшить качество баскетбола.

Сергей Кущенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Поиск новых участников Единой лиги ВТБ ведётся активно? Были слухи о Владивостоке, возрождении команды в Беларуси, Казахстане.

— У нас пока всё в ручном режиме, каждый вопрос рассматриваем отдельно. Не забываем ни про какие рынки, важны и Казахстан, и Беларусь, они наши давние партнёры, играли в лиге много лет. Сейчас где-то законодательство изменилось, они не могут использовать некоторые опции при формировании состава, мы это учитываем. Пока играют в молодёжной лиге. С Беларусью то же самое, нужно разобраться со старыми историями, и ожидаем их вновь в высшем дивизионе. Мы каждый сезон что-то креативное придумываем, чтобы заинтересовать нового зрителя, зайти на новые рынки.

Наш новый турнир Basket Cup говорит о том, как наша лига относится к зарубежным проектам и как к нам самим относятся за рубежом. Нам важно изучить это мнение, возможно, по его итогам что-то будет ясно лучше. Либо этот турнир развивать, либо изменить регулярный чемпионат Единой лиги. Всё покажет время, ближе к Матчу всех звёзд мы поймём, как это будет реализовано. Посмотрим на цифры, показатели, прирост внимания. Всё это будет на столе для принятия следующего решения.

— Основная задача Basket Cup — дать нашим клубам международный опыт?

— Верно, но это был очень сложный конструктор. Команды играют в трёх чемпионатах, и самое сложное — это составить расписание и получить разрешение на игры. Мы получили добро, собрали турнир, в котором принимают участие шесть наших лучших клубов. Причём лучших не только по спортивным, но и в том числе по маркетинговым показателям. Чтобы продать трансляции, чтобы внутри зала всё было красиво. Медийности добавить, о которой много говорят. Мы отставать не собираемся.

— Не могу не спросить про Егора Дёмина. Как оцените старт его карьеры в НБА?

— Ещё и клуб «Бруклин Нетс», можно сказать, родной для меня. По Егору — он очень большой талант. НБА — лига очень циничная. Либо у тебя через какой-то момент всё получается и ты идёшь наверх, либо быстро спускаешься на уровень ниже. У Дёмина есть всё, чтобы пойти по высокой линейке. Сейчас не надо никого обсуждать, на статистику смотреть достаточно рано. Думаю, в декабре или начале января уже будет что-то понятно.

«Бруклин» декларирует, что идёт в перестройку — это значит, что будет постоянная ротация состава, много молодёжи, поиск базы состава, станут смотреть, какие у них игроки на будущее, кого будут добирать, чтобы спортивный результат наращивать. Не знаю, есть ли у них в планах поход за первым номером драфта-2026, но пока всё выглядит именно так. Ещё один сильный разыгрывающий команде явно нужен. Перемещаясь из NCAA, европейских молодёжных академий в реальный большой баскетбол уровня НБА, ты понимаешь, что единицы из первой десятки, кто сразу заходил ярко. Всем нужно время, можно вспомнить разве что Джордана, Леброна, из недавних примеров — Вембаньяму. А вспомните, сколько было первых номеров драфта, которые не справились с давлением, ожиданиями. Они просто растворились, прошлись по клубам и исчезли.

У Егора есть все данные, талант, трудолюбие, но сейчас нужна огранка. За этот сезон его нужно довести до уровня большого мастера. Работать над телом, смотреть, чтобы не пропадал бросок, иметь такое количество игр, которое он получает, времени ему дают именно столько, чтобы понять как его нужно использовать. Идёт притирка, Жорди Фернандес — сильный тренер. Опции в атаке у «Бруклина» есть, их достаточно много, включая и Егора. Единственное — надо подтянуть защиту, пока что она явно проседает.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Rich Storry/Getty Images

— В НБА ведь глобально куда меньшее внимание придаётся защите, разве нет?

— А здесь всё взаимосвязано. Как только наладят защиту, атака тоже полетит. Она уже есть. Пять-шесть побед нужно, чтобы найти свою игру, свой ритм, поверить в себя. Не заваливать сезон, а двигаться вперёд. Егору желания не занимать, трудолюбия и терпения — в избытке. Он в той организации, которая может его раскрыть, я её знаю изнутри, поэтому с уверенностью могу об этом говорить. Я встречался в Макао со многими специалистами, спрашивал их, как адаптируется Егор, они отмечают, что у парня большие перспективы. Работы предстоит ещё много, но потенциал — огромный. Талант — это одно, вопрос, как он будет расти дальше.

— Вы виделись с ним в Китае. Какое сейчас настроение у Егора?

— Он готов трудиться, а трудолюбие — это важнейшая черта для любого спортсмена. Сбалансированный, без всякий выкидонов — правильно настроенный молодой человек. Вопрос ещё, кто рядом, одного его таланта и трудолюбия может не хватить. Необходимо понимание тренерского штаба, как его развивать. И если «Бруклин» идёт в перестройку — это шанс. В целом, как мне кажется, команда сейчас не так активно использует молодёжь, не всю скамейку, как могла бы делать это, учитывая всю ситуацию с клубом. Дэнни Вульф — прекрасный парень, большой, чем-то на Йокича даже похож. С ведением мяча, навыками игры в защите.

— Помимо Егора, у нас есть ещё и другие баскетболисты в командах НБА. Есть шанс увидеть их в деле уже в этом сезоне?

— Они всё-таки не в той ротации пока. Им может повезти только в случае каких-то травм. Тебя экстренно вызывают из Лиги развития, дают небольшой шанс, цепляешься за него — и ты там. Вспомним Тимофея Мозгова, он так чемпионом стал вместе с Леброном.

— Кто из молодых игроков Единой лиги ВТБ вам нравится, кто здесь может стать новой звездой, даже задуматься об НБА? Кирилл Елатонцев, Михаил Беленицкий?

— Молодых ребят, талантливых, которые уже набрались опыта, прилично. Вспомните матч «Меги» с ЦСКА в Basket Cup. В «Меге» играли ребята до 20 лет, но они обыграли нашего чемпиона. Я обратил внимание на их тела, на мышечный каркас. У нас в лиге есть Миша Беленицкий — фактура, формат, мне очень нравится за ним наблюдать. Он находит у Перасовича условия, которые ему помогают расти. В «Локо» много молодых ребят, речь не только про Елатонцева. Посмотрите, как Кирилл Темиров вырос, уже серьёзные решения принимает, на Ищенко обратите внимание.

Самсон Руженцев, которому ЦСКА дал возможность через аренду почувствовать уверенность, реализует себя. В «Парме» выделяются молодые Свинин и Фирсов, они уже выходят в стартовом составе и получают по 15-20 минут в очень конкурентных матчах. У нас много ребят в молодёжных проектах, они получают сейчас игровое время и в основном составе. Шансы им даются. Поверьте, в длинном сезоне они ещё больше времени получат, тогда и посмотрим, на кого мы можем рассчитывать в плане смены поколений.