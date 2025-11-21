Всё больше и больше подробностей.

НБА в Европе: что ещё известно на данный момент

Информация о европейском проекте НБА перестала быть набором разрозненных сигналов и обрела системный характер. В публичной риторике руководства лиги исчезла неопределённость: очертания будущей конструкции уже достаточно ясны, чтобы говорить о предсказуемом элементе общемировой стратегии. Марк Тейтум, заместитель комиссионера Адама Сильвера, назвал ориентиры: аукцион по франшизам запланирован на первый квартал 2026 года, старт лиги в штатном режиме — в 2027-м. График подкреплён планом межконтинентального предсезонного турнира в дебютном сезоне, который сразу встроит новые команды в общий спортивный цикл.

Формируется и базовый пул рынков, претендующих на постоянные слоты: Франция, Германия, Италия, Испания, Турция и Греция. Они рассматриваются как территории, способные обеспечить необходимую инфраструктуру и экономическую самодостаточность. Среди кандидатов есть клубы с международным именем: «Реал», «Барселона», «Бавария» и АСВЕЛ. На уровне предварительных обсуждений упоминаются и крупные мультиспортивные структуры вроде «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Их возможное участие связано с соответствием операционным стандартам, которые НБА предъявит будущим участникам.

Отбор не исчерпывается списком постоянных франшиз. Спустя год после запуска запланирован отборочный цикл для четырёх команд, которые смогут присоединиться ко второму сезону. Этот механизм усиливает спортивную конкуренцию в регионе с мощными клубными школами — от Литвы и Сербии до Хорватии. По словам Тейтума, ключевым остаётся принцип спортивного отбора, а не исключительно инвестиционный порог.

Экономические рамки подтверждают масштабность проекта. По оценкам Raine Group и JP Morgan, стоимость франшизы может составить от $ 500 млн до $ 1 млрд. Инвесторам предстоит модернизировать арены и соответствовать инфраструктурным регламентам. Параллельно обсуждается система контроля расходов: Тейтум подчеркнул, что механизм контроля зарплат будет обязательным условием устойчивости и конкурентного равновесия. Взаимодействие с ФИБА и владельцами НБА продолжается, а правовой блок остаётся одним из ключевых факторов, сдерживающих окончательное утверждение.

Параллельно развивается и женское направление. Интерес потенциальных инвесторов вывел на повестку WNBA Europe: лига изучает форматы взаимодействия с женской Евролигой, но пока трактует это как перспективу, требующую независимого анализа.

Отдельной линией идут споры о статусе Евролиги. По словам Тейтума, лицензии её постоянных участников могут истечь по завершении сезона-2025/2026, что теоретически открывает окно для перехода в новый турнир. Официальная позиция Евролиги — обязательства продлены до середины 2030-х, однако наличие опционов и разнотипных соглашений оставляет пространство для манёвров. В результате не исключены перестановки в составе клубной элиты европейского баскетбола.

Будущая европейская НБА будет состоять из 16 команд: 10-12 постоянных и четырёх, проходящих через квалификацию. Первый полноценный сезон намечен на 2028-2029 годы, а годом ранее запланирован переходный турнир. Для интеграции в общую экосистему НБА предусмотрены межлиговые элементы: уже в дебюте европейские команды могут сыграть предсезонный турнир против клубов НБА, а в среднесрочной перспективе победители европейского сезона даже получат доступ к внутрисезонному турниру — Кубку НБА.

Тейтум очертил и дальние горизонты. Полноценный европейский дивизион НБА рассматривается как долгосрочный проект, зависящий от уровня инфраструктуры и решений в сфере высокоскоростной логистики. Пока это лишь направление разработки, однако оно логично продолжает курс на расширение глобального присутствия лиги.

Параллельно НБА наращивает активность на других континентах. В Африке к первой половине 2026 года планируется реализовать около 10 франшиз. Среди ключевых городов интереса — Лагос, Йоханнесбург, Касабланка, Каир и Дакар. В Азии фиксируется максимальная вовлечённость аудитории: Китай и Филиппины остаются крупнейшими рынками, где баскетбол занимает ведущие позиции.

Совокупные параметры проекта показывают стремление НБА выстроить многоуровневую международную архитектуру, в которой европейская лига станет ключевым звеном. Большинство принципиальных решений уже оформлено, а нерешённые вопросы касаются главным образом юридических и финансовых деталей. Дальнейшая динамика будет определяться согласованием регуляторной модели, статусом клубов Евролиги и готовностью инвесторов участвовать в формировании нового уровня профессионального баскетбола в Европе.