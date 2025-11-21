Драфт НБА — 2026 обещает стать историческим. А правы ли эксперты?

Мы только начинаем привыкать к новичкам НБА, запоминать их имена и понимать их реальный уровень и перспективу, размышляем о претендентах на приз лучшему новичку и, конечно, болеем за Егора Дёмина. Но многие уже смотрят вперёд и обсуждают следующий драфт, который, по распространённому мнению, может стать историческим.

Есть эксперты, журналисты и просто увлечённые болельщики, которым особенно интересна тема драфта, появления новичков и перехода студентов в профессионалы. Поэтому уже сейчас можно увидеть мок-драфты даже на 2030 год. А класс 2026 года давно разобран и изучен, молодые игроки разложены по своим категориям. И там есть целый ряд ну очень интригующих баскетболистов.

На днях известный аналитик Кевин О’Коннор заявил, что грядущий драфт настолько силён, что Купер Флэгг, возможно, даже не вошёл бы на нём в тройку лучших. И это при том, что он один из главных проспектов десятилетия, о которых нам столько говорили. Да, старт сезона у Флэгга вышел непростым, однако стоит учитывать сложную ситуацию в «Далласе», который не понимает, куда движется и что собирается делать дальше. Вряд ли кто-то удивится, если Купер всё равно возьмёт награду «Новичок года», он уже доказал, что у него звёздный потенциал.

Но кто же те игроки, чей потенциал оценивают ещё выше, чем у Флэгга? Эксперты единогласно называют трёх баскетболистов, которые, скорее всего, будут выбраны под первыми тремя номерами. В них видят будущих звёзд лиги. Давайте немного о них узнаем.

Дэррин Питерсон — Канзас

Дэррин Питерсон Фото: Ryan Hunt/Getty Images

В мок-драфтах аналитики часто указывают игроков НБА прошлого или настоящего, чтобы показать, на кого по своему архетипу похож тот или иной проспект. На портале NBA Draft Room рядом с фамилией Питерсона стоит формулировка «почти что Коби Брайант». Такими сравнениями сегодня не разбрасываются, так что в Дэррине действительно видят большой талант. Сам молодой игрок, конечно, не принимает такие сравнения, однако именно с Коби связывают потенциальную суперзвезду.

Уроженец Огайо начал показывать себя на школьном уровне настолько ярко, что уже в ноябре 2023 года стал первым игроком в истории, подписавшим контракт с аdidas на основании NIL (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ»). Напомню, в 2021 году Верховный суд США разрешил студентам и школьникам зарабатывать на своём имени, и это стало важным источником дохода для молодых баскетболистов.

Но есть нюанс: в штате Огайо NIL не даёт учащимся права получать деньги. Поэтому Питерсон сначала переехал в Западную Вирджинию, а год спустя — в Калифорнию, и там уже Дэррин смог заработать большие деньги. Мы живём в новой реальности, где ещё школьники заключают контракты на миллионы долларов с крупными корпорациями.

В 2024 году Питерсон объявил, что проведёт студенческий этап в Канзасе. Главный тренер команды Билл Селф уже сказал, что Дэррин — самый талантливый игрок, которого они когда-либо рекрутировали. А ведь Билл ранее тренировал Джоэла Эмбиида. Очень серьёзный комплимент.

Дэррин — упорный и универсальный игрок, который одинаково полезен в атаке и в защите. Он умеет набирать очки с любой дистанции и обладает всеми нужными атлетическими качествами. В двух матчах за Канзас он набрал 21,5 очка, 3,5 подбора и 3,0 ассиста в среднем, однако затем получил травму. Несколько месяцев назад Питерсон был первым в мок-драфтах. Возможно, Дэррина обойдут за время его отсутствия, но интерес к нему остаётся огромным.

Эй Джей Дибанца — BYU

Эй Джей Дибанца Фото: Barry Chin/Getty Images

Именно Эй Джей лидировал в мок-драфтах раньше, однако затем его обошёл Питерсон. При этом говорить, что в уроженце штата Массачусетс разочаровались, никак нельзя. В прогнозах его называют более крупной и высокой версией (206 см) Ар Джей Барретта, а данные Эй Джея позволяют ему без труда бросать поверх защитников на периметре.

Как и Питерсон, форвард уже в школьные годы успел пожить в разных штатах. Он начинал в родном Массачусетсе, затем переехал в Калифорнию, а позже оказался в Юте. Причина проста: школы по всей стране буквально боролись за то, чтобы Дибанца играл именно за них, предлагая соглашения на сотни тысяч и даже миллионы долларов. Например, в Юте Эй Джей заработал $ 600 тыс. и стал миноритарным владельцем этой школы (!). Да, теперь мы живём в такой реальности.

После школы Дибанца выбрал университет Бригама Янга — тот самый, где в прошлом сезоне играл Егор Дёмин. Россиянин очень тепло отзывался о подходе в BYU, структуре, тренерах, и это в конечном счёте сработало: Дёмина выбрали под восьмым номером. К тому же жизнь в Юте редко позволяет молодым спортсменам отвлекаться на что-то деструктивное, помогая сохранить дисциплину и правильный режим.

В четырёх матчах за BYU у Эй Джея в среднем 20,3 очка и 6,8 подбора. Эксперты видят в нём форварда, полезного и в защите, и в нападении. Есть некоторые вопросы к стабильности и умению вписываться в командную игру, но старт на студенческом уровне получился успешным. Так что, возможно, Дибанца ещё вернёт себе первую строчку в мок-драфтах.

Кэмерон Бузер — Дьюк

Кэмерон Бузер Фото: Ishika Samant/Getty Images

Кэмерон — сын экс-игрока НБА Карлоса Бузера, который провёл в лиге 13 сезонов и дважды участвовал в Матче всех звёзд. У него есть брат Кэйден, которого должны выбрать ближе к концу первого раунда того же драфта. Видно, что Карлос серьёзно подходит к воспитанию детей: Кэмерон, будучи одним из главных проспектов страны, отлично учится, играет в оркестре, интересуется алгеброй и почти что является отличником.

Бузер-младший — мощный форвард, которого сравнивают с Майклом Бизли и Крисом Уэббером. Он учился во флоридской школе, а затем, как и отец, выбрал Дьюк – одно из самых престижных для развития молодых баскетболистов мест.

В пяти играх на уровне NCAA у Кэмерона в среднем 21,6 очка, 10,4 подбора и 4,4 ассиста. Он выделяется своей разносторонностью и приносит пользу команде не только с помощью очков. Единственный нюанс — у Бузера нет выдающейся прыгучести, что иногда ограничивает его под кольцом. Однако то, что он уже играет на таком уровне не благодаря атлетизму, а за счёт понимания баскетбола и навыков — скорее хороший знак. Такие качества со временем изнашиваются гораздо медленнее, чем физические данные, и это должно помочь ему построить долгую карьеру в лиге.

А что насчёт остальных и какова реальная сила драфта?

Нэйт Амент Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Силу драфта обычно оценивают по его главным звёздам, но важно смотреть и на глубину класса. В наборе 2026 года хватает интригующих имён, помимо «большой тройки». Например, Нэйт Амент — 208-сантиметровый форвард с отличным броском, которого по стилю сравнивают с Майклом Портером-младшим. Он играет за Теннесси и уже успел показать солидные цифры: 19,8 очка и 9,0 подбора.

Стоит упомянуть и Калеба Уилсона из университета Северной Каролины. Многие называют его лучшим оборонительным игроком класса среди тяжёлых форвардов. Иногда его даже сравнивают с Кевином Гарнеттом, хотя Калебу явно нужно будет набрать мышечной массы.

Есть и Микель Браун — высокий разыгрывающий (196 см), который умеет создавать себе пространство за счёт дриблинга, а затем бросать трёхочковые. Эксперты видят в нём черты Тайриза Халибёртона, так как Браун не только результативен, но и хорош в организации игры. Его стартовые показатели за Луисвилль — 19,3 очка и 6,8 ассиста.

Зайон Уильямсон на драфте-2019 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Интересных игроков действительно много, но остаётся ощущение, что этот класс могут слегка переоценивать. Тем более что ошибки «специалистов по драфту» давно стали притчей во языцех. Достаточно вспомнить, как эксперты дружно критиковали дальний бросок Егора Дёмина, при этом любой, кто видел хотя бы один его матч, понимал, что у него прекрасная техника, и рано или поздно она принесёт результат. В итоге Дёмин в НБА «неожиданно» для всех этих аналитиков стал одним из лучших шутёров среди новичков.

Ажиотаж вокруг драфта выгоден для самих молодых игроков: у многих уже давно не только многомиллионные контракты, но и команда агентов с менеджерами, которые умеют формировать нужное мнение в социальных сетях. Не стоит полностью поддаваться этому хайпу, однако интересных баскетболистов в классе 2026 года действительно хватает. Предлагаю присмотреться к ним в течение сезона.