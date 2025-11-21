«Даллас» постоянно теряет звёзд. Нико Харрисон во всём винит Марка Кьюбана

Внутренние механизмы «Далласа» всегда давали простор для трактовок, но смена собственника лишь прояснила: прежняя модель работала фрагментами. Сообщение ESPN, что Нико Харрисон видел в Марке Кьюбане источник ключевых управленческих просчётов, стало логичным продолжением многолетних наблюдений за тем, как в клубе принимались решения. Речь шла не о разовых ошибках, а о конструкции, где личные приоритеты владельца подменяли стратегию без должной оценки последствий.

Лето 2022-го стало лакмусовой бумажкой. Джейлен Брансон ушёл, хотя существовала возможность продлить его на приемлемых условиях. Параллельно была сделана ставка на Кристиана Вуда, однако последующее обращение с игроком разошлось с исходными ожиданиями. Эти эпизоды оголили отсутствие единого курса: решения рождались в разных кабинетах, а ответственность расплывалась. И тренерский штаб, и фронт-офис связывали обе неудачи с вмешательством Кьюбана.

После покупки клуба Патриком Дюмоном Харрисон попытался выстроить прозрачную вертикаль управления. Он добивался прямого канала взаимодействия с новым владельцем, чтобы снять прежнюю многослойность, при которой любое действие должно пройти через Кьюбана. Внутри организации это воспринималось как попытка навести порядок в процессах. Смысл реформ был в том, чтобы минимизировать влияние факторов, не связанных со спортивной логикой.

Нико Харрисон и Марк Кьюбан, 2021 год Фото: Luka Dakskobler/Getty Images

Контекст при этом очевиден: годами Кьюбан определял траекторию франшизы. Титул-2011 и сделка, подарившая Луку Дончича — несомненные вехи. Однако рядом накапливались решения без достаточного расчёта. Отказ от продления Брансона стал самым наглядным примером: стабильно прибавлявшего игрока упустили. История с Вудом лишь подчеркнула разрыв в последовательности комплектования после выхода в финал Запада.

Для Харрисона это были аргументы в пользу перераспределения полномочий. Он стремился изменить сам принцип управления, однако дальнейшие события показали: системные сбои не лечатся точечными правками. Утрата Дончича стала итогом цепочки накопленных просчётов. В клубе понимали: дело не в одном человеке, а в модели, допускавшей быстрые и несогласованные решения.

Сегодня «Даллас» живёт с инерцией тех периодов. Большинство опытных игроков рассматриваются как потенциальные активы на рынке — клуб пытается заложить фундамент для следующего цикла. Новому этапу нужны устойчивые решения, возвращающие управляемость. Скорость стабилизации теперь целиком зависит от той последовательности, которой так долго не хватало.