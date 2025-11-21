В США хайп вокруг баскетболиста: выглядит как Халибёртон, играет как Дончич

В начале сезона NCAA к Ильясу Камардину присмотрелись необычным образом. По сетям разошлись короткие ролики, на которых бросались в глаза его внешняя и «механическая» схожесть с Тайризом Халибёртоном: те же пропорции, узнаваемая лёгкость шага, сходная манера перемещаться. Эти детали запустили первые параллели, но подлинный интерес к французскому защитнику вспыхнул уже после матча с «Мемфисом».

Встреча с «Тайгерз» в ноябре стала для Камардина точкой входа в американскую систему. Университет Миссисипи (они же «Ребелз») задействовал его на позиции атакующего защитника, сняв с него обязанности первичного розыгрыша благодаря выходу Кезза Гиффы. В более прямолинейных сценариях он мгновенно извлёк выгоду: 26 очков при 11 попаданиях из 14, включая несколько дальних. Игра шла без искусственных ускорений, и именно это подкупило «Мемфис». Под давлением Камардин не сбивался с ритма, оставался в рамках структуры — за что Пенни Хардуэй отметил сходство его по стилю с Лукой Дончичем.

Для NCAA это редкий портрет новичка. Формально первогодка, Камардин уже прошёл сезон в «Дижоне» и отыграл около 50 матчей на взрослом уровне. Этот багаж отчётливо проявился в выборе бросков и дозировке усилий в атаке: минимум импровизаций, никаких лишних дриблингов, опора на базовые принципы. «Мемфис» не сумел выбить его из комфортных ситуаций, и «Ребелз» благодаря этому удерживали нужный ритм. На большой перерыв университет Миссисипи ушли вперёд преимущественно за счёт эффективности Камардина.

Французская связка в бэккорте оказалась для команды ценной. Гиффа быстро подстроил владения под партнёра: их взаимодействие упорядочило стартовые фазы атак, ограничило команду семью потерями и уберегло от резких провалов темпа. Финальный фастбрейк Камардина, завершившийся данком, стал следствием ошибки «Мемфиса», а не попыткой выдать эффектный эпизод ради хайлайта.

Внешняя схожесть с Халибёртоном подкрепляется цифрами: одинаковый рост, близкая масса и почти зеркальная кинематика шага. Но в профессиональной среде акценты расставлены иначе. Главный фокус — на его принятии решений и ритме игры. Камардин опирается на заранее просчитанные варианты и не уходит в соло при первых признаках давления. Отсюда и параллель с Дончичем: речь не об уровне, а о самой модели — контроль, отсечение лишнего и приоритет рациональности.

Главный тренер команды Крис Бирд после матча подчеркнул, что использование Ильяса вне роли первичного плеймейкера было ситуативным, а старт будет меняться под оппонента. Для француза это означает вариативность функций: он способен играть шутинг-гарда, быть вторичным созидателем и при необходимости начинать владения. Такая универсальность органично вписывается в ротацию, особенно когда у «Ребелз» нет жёстко заданной структуры.

Похож, да?

Скауты НБА отмечают: именно встреча с «Тайгерз» дала материал для разбора, но не для скорых вердиктов. Интерес вызван прежде всего его готовностью к взрослому баскетболу. Для профессиональных лиг ценны качества, проявленные в этой игре. Речь про управление темпом, дисциплину в выборе броска, надёжность в простых действиях и низкий риск потерь.

Приход француза в NCAA — продолжение пути с уже имеющимся профи-опытом. Сравнения с Халибёртоном и Дончичем лишь помогают очертить профиль, не превращая сюжет в громкую кампанию. 22-летний Камардин остаётся новичком, чья адаптация идёт быстро и системно, что делает его одним из наиболее внимательно наблюдаемых дебютантов начала сезона. Возможно, и в НБА его увидим.