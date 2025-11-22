«Бруклин» с Дёминым оформил третью победу в сезоне НБА. Россиянин сыграл мощно!

Иногда уровень команды проявляется не в эффектных сериях, а в умении держать курс, когда матч идёт по учебнику: без сольных вспышек, без удачи. За счёт цепочки верных решений. В Бостоне «Бруклин» наконец сыграл именно так: структурно, с контролем темпа и без привычных провалов на ключевых отрезках. Этого хватило, чтобы обыграть «Селтикс» 113:105 и взять третью победу в сезоне.

Стартовая пятёрка из Егора Дёмина, Теренса Мэнн, Майкла Портера, Ноа Клауни и Николаса Клэкстон выглядела цельно. Розыгрыши Дёмина задали удобный ритм: он быстро находил передачами Клэкстона у кольца и открывал пространство для Мэнна. На фоне плавающей реализации «Бостона» «Нетс» выходили вперёд за счёт аккуратной защиты по дуге и своевременной страховки.

Когда на паркет вышла вторая пятёрка, «Селтикс» нарастили давление и перехватили концовку первой четверти. Но во второй Дрейк Пауэлл перекроил оборону «Нетс»: его силовая работа против Деррика Уайта прикрыла «Бостону» простые заходы в «краску». Это не превратилось в крупный разрыв, но вернуло «Бруклину» контроль ритма.

Главной фигурой этого отрезка стал Клауни. Решения без пауз, атаки после сближений, своевременные броски, грамотная работа на слабой стороне. Его 14 очков за четверть — закономерный итог правильного чтения эпизодов. На том же уровне действовал и Дёмин: уверенные проходы с контактом, работа в трафике, усилия на щите, а следом — мгновенный перехват, прочитав передачу соперника. Его пасы сохраняли скорость и точность, удерживая процент партнёров. Статистика девять очков, пять подборов и пять передач за первую половину включила его в короткий список новичков «Нетс» последних десятилетий с таким объёмом.

Егор Дёмин против Джейлена Брауна Фото: Al Bello/Getty Images

Клэкстон проводил отрезки как полноценный двусторонний лидер: доминировал на подборе и помогал строить нападение через передачи с заслоном, открывая партнёрам удобные входы. К перерыву он был лучшим по полезности среди всех участников встречи.

После большого перерыва «Бостон» форсировал темп через Джейлена Брауна: его серия продавила защиту «Нетс». Но пятый фол Брауна сломал ротацию «Селтикс», и Портер тут же вышел на свои броски, наказывая уязвимости соперника. «Бруклин» закрыл третью четверть с комфортным запасом — и довёл дело до 113:105.

В четвёртой четверти «Селтикс» закономерно подняли агрессию и провели мощный рывок. Пара позиционных сбоев «Нетс» обернулась потерями и недобранными подборами. В этот момент Дёмин попал ключевую трёхочковую: аккуратный степбэк без лишнего риска сбил волну «Бостона» и вернул «Бруклину» нужный ритм. Решение не из разряда эффектных, но точно по времени. Между прочим, уже второй его важный «закрывающий» дальний в сезоне!

Финиш встречи взял на себя Портер: 16 очков в четвёртой позволили удерживать дистанцию. Точные, адресные действия Клэкстона вновь вывели его в лидеры по влиянию на игру, а завершил он игру первым в карьере трипл-даблом, значимым не цифрой, а зрелостью решений, что за ней стоит.

Пауэлл продолжил надёжно сушить изоляции соперников. Клауни подтвердил форму и продлил продуктивную серию. Дёмин провёл самый содержательный матч в лиге: уверенно работал с мячом, агрессивно шёл в «краску», помогал на щите, стабильно раздавал, несколько раз грамотно страховал. Физики против мощных оппонентов пока не хватает, но скорость чтения и выбор решений заметно выросли. Прогресс идёт через упорядочивание игры.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба «Бруклина»

Это всё произошло на фоне негатива вокруг «Нетс» накануне — от критики молодых до разговоров о тупиковости курса. Бостонский матч показал, что приговоры преждевременны: тренерский штаб выстроил структуру, где молодёжи хотя бы постепенно доверяют существенную роль, а команда способна держать план против соперника высокого уровня.

«Бруклин» всё ещё в стадии сборки, и ожидать идеальной повторяемости рано. Но здесь видны качественные сдвиги: меньше импульсивности, стабильнее контроль темпа, молодые не проваливаются в ключевые минуты. Дёмин как раз один из тех, кто это подтверждает, и его выступление в Бостоне — лучший тому пример.