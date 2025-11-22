Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?

Прошёл месяц с начала сезона-2025/2026 в НБА. И хотя в рамках затяжного регулярного чемпионата это не так и много (примерно одна шестая его часть), прошедшие 30 дней выдались весьма богатыми на сюрпризы. В этом материале мы подведём промежуточные итоги стартового отрезка и сделаем 10 главных вывоов. Они будут представлены в порядке от самых предсказуемых до наиболее неожиданных — читайте до конца, чтобы узнать больше о главном открытии начала турнира.

«Тандер» — всё ещё лучшая команда НБА

Неожиданность: 1/5

Шей Гилджес-Александер Фото: Luke Hales/Getty Images

Действующие чемпионы из «Оклахомы» в первых 17 матчах потерпели всего одно поражение. 94% побед и действующая серия из восьми выигранных встреч — «Тандер» возглавляют сводную турнирную таблицу НБА. И это при том, что в неидеальных физических кондициях находятся Чет Холмгрен и Джейлен Уильямс — последний пока ни разу не появился на площадке. Зато 23-летний Аджай Митчелл внезапно стал третьим самым результативным игроком в команде, 22-летний Кейсон Уоллес лидирует в НБА по перехватам, а Шей Гилджес-Александер, похоже, будет бороться за свою вторую награду MVP.

Сейчас у команды лучший нет-рейтинг (+16,61) и средняя разница очков (+15,3) в истории, «Оклахома» опережает и «Буллз» образца 1997 года, и «Голден Стэйт» — 2016. Многие верят, что нынешние «Тандер» могли бы стать первой командой с 74 победами в регулярке. Конечно, это вряд ли станет самоцелью: лидерам будут давать передышки, чтобы подойти к плей-офф в полной боеготовности. Однако продвинутые метрики подтверждают, что сейчас «Оклахома» играет просто невероятно — и остаётся лучшей командой в НБА.

«Пэйсерс» будут танковать

Неожиданность: 1/5

Паскаль Сиакам Фото: David Berding/Getty Images

Второй финалист прошлого сезона «Индиана» в этом году, наоборот, переживает серьёзный спад. С балансом 2-14 команда занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, проиграв последние восемь матчей. Уже сейчас всё указывает на то, что «Пэйсерс» будут танковать — вынужденно, а не из каких-либо других соображений. Так уж получилось, что основные игроки «Пэйсерс» либо травмированы, либо только возвращаются в строй после повреждений. Эндрю Нембард и Ти Джей Макконнелл пропустили несколько матчей на старте сезона, Беннедикт Матурин должен восстановиться на днях. Аарон Несмит пропустит ещё целый месяц, Оби Топпин перенёс операцию и выбыл как минимум до января, Кэм Джонс останется вне заявки на неопределённый срок. Ну и Тайриз Халибёртон, конечно же, пропустит сезон целиком из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в седьмом матче финальной серии с «Оклахомой». Он был и остаётся единственным топовым разыгрывающим в составе «Индианы», а с уходом Майлза Тёрнера и ротация центровых оставляет желать лучшего. На одном Паскале Сиакаме далеко не уедешь, так что не стоит удивляться, если «Пэйсерс» даже не станут бороться за выход в плей-офф и положатся на удачу в лотерее богатого на таланты драфта-2026.

У Дончича всё хорошо (пока)

Неожиданность: 1/5

Лука Дончич Фото: David Jensen/Getty Images

Спонтанно оказавшись в «Лейкерс» посреди прошлого сезона, Лука Дончич не растерялся и на отрезке после дедлайна стал лидером команды по основным статистическим показателям. Летом он зажёг на Евробаскете, похудел, а уже на старте нынешнего регулярного чемпионата вырвался на первое место по средней результативности — 34,6 очка (а ещё 8,5 подбора и 9,0 передачи). Это при том, что его звёздный напарник Леброн Джеймс только-только дебютировал в своём 23-м сезоне в карьере.

Вот только что с Броном, что без у «озёрников» остаются две насущные проблемы: слабая оборона и нехватка габаритов. В плей-офф качественные защитные команды могут стать для подопечных Джей Джей Редика непреодолимым препятствием. Яркий пример — оплеуха от «Оклахомы», лучшей защитной команды турнира. Поражение с разницей «-29» спустило «Лейкерс» с небес на землю после восьми побед в 11 матчах. На данный момент они держатся в топ-4 Западной конференции, однако не выглядят как команда, которая вытянет продолжительный заход в плей-офф. Дончич демонстрирует элитную игру, но вспомогательный состав оставляет желать лучшего. Возможно, ситуация изменится в положительную сторону в февральский дедлайн.

Репутация Нико Харрисона испорчена навсегда

Неожиданность: 2/5

Нико Харрисон Фото: Justin Ford/Getty Images

11 ноября случилось то, чего так ждали болельщики «Даллас Маверикс»: с поста генерального менеджера был уволен Нико Харрисон, который девятью месяцами ранее стал инициатором обмена Луки Дончича. Видимо, с февраля у него оставался некоторый кредит доверия, однако восемь поражений в 11 матчах на старте сезона вынудили руководство пойти на радикальные меры. Дела у «Маверикс» предсказуемо обстоят не очень: Кайри Ирвинг восстанавливается после разрыва «крестов», Энтони Дэвис пропустил уже 10 игр из-за травмы, а Купер Флэгг слишком «зелёный», чтобы стать полноценной первой опцией. Отсюда баланс 5-12 и 12-е место в конференции, в которой Дончич затащил свою новую команду в четвёрку лучших.

Да, именно Харрисон посоветовал начальству обменять Луку в «Лейкерс». Но не стоит забывать, что владельцы без зазрения совести поддержали эту идею, ловко подставив Нико под удар. Увы, за прошедшие девять месяцев его репутации был нанесён такой ущерб, что реабилитироваться уже вряд ли удастся. Харрисон навсегда войдёт в историю как человек, который обменял Дончича. Вот только тому, кто займёт его кресло в офисе «Маверикс», придётся разгребать бардак, который внутри организации копился годами. Ждём больше громких обменов?

Рост результативности не остановить

Неожиданность: 2/5

Рефери НБА Фото: Elsa/Getty Images

Год назад в НБА решили: чтобы хоть как-то замедлить неконтролируемый рост результативности, рефери будут судить лояльнее и свистеть меньше, вынуждая команды справляться в защите собственными силами. Это сработало — тогда борьбы в обороне прибавилось, да и смотреть НБА стало интереснее. Вот только у нынешнего сезона выдалось громкое начало — с самой высокой командной результативностью с 1960 года (118 очков). Уже 30 раз мы могли наблюдать, как игроки набирают больше 40 очков за матч. 16 из подобных случаев пришлись на первую неделю, что также является рекордом лиги. В пяти из этих встреч была пробита отметка в 50 очков. И когда в одной из первых игр чемпионата Аарон Гордон со средней результативность по карьере в 13,7 очка вдруг «роняет» полсотни на «Голден Стэйт» — это о многом говорит. Видимо, в ближайшее время НБА придётся снова проконсультировать арбитров, чтобы повысить накал борьбы и подтолкнуть команды к более защитному баскетболу.

Вембаньяме мешают травмы

Неожиданность: 2/5

Виктор Вембаньяма Фото: Harry How/Getty Images

В прошлом сезоне Виктор Вембаньяма принял участие всего в 46 матчах — тромбоз глубоких вен плеча поставил крест на концовке чемпионата. Француз активно восстанавливался всё лето, но до конца не было понятно, в какой форме он вернётся на площадку. Впрочем, сомнений в готовности Виктора не осталось в первом же матче «Спёрс»: он сделал дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов. И ещё до того, как от повреждения оправился ДеАарон Фокс, «Сан-Антонио» Вембаньямы смотрелся весьма уверенно, стартовав с пяти побед подряд. Была пара встреч, в которых центровой сбавил под давлением соперника, однако его суммарная статистика в 12 играх говорит сама за себя: 26,2 очка, 50,2% точности с игры, а также первое место в лиге по подборам в обороне (10,9) и блок-шотам (3,6).

Казалось, вот он — сезон, в котором Вембаньяма станет DPOY, а может, сделает и серьёзную заявку на MVP. Но теперь с выводами придётся повременить. «Спёрс» сообщили, что в недавнем матче с «Голден Стэйт» француз получил растяжение икроножной мышцы. Сроки восстановления не называются, однако инсайдеры сообщают, что он пропустит как минимум две недели. Это серьёзный удар по позициям как «Сан-Антонио», который идёт пятым на Западе, так и самого Виктора, который должен отыграть как минимум 65 матчей в сезоне, чтобы наконец получить признание в виде индивидуальных наград и номинаций. Хочется верить, что травма не окажется серьёзной, и мы увидим насыщенный, полноценный сезон в исполнении француза.

Лучший новичок пока не Купер Флэгг

Неожиданность: 3/5

Купер Флэгг Фото: Stacy Revere/Getty Images

На драфте-2025 Купер Флэгг был безальтернативным номером один. Качественная двусторонняя игра, высокий баскетбольный IQ, габариты и атлетизм делали его желанным дополнением к любой команде из драфт-лотереи. Шансы «Маверикс» на победу в ней оценивались в скромнейшие 1,8%, но в итоге им повезло. А вот 18-летнему Флэггу — не очень. Ведь сейчас в «Далласе», как уже было упомянуто, творится полный бардак, в условиях которого он вынужденно осваивает позицию разыгрывающего, на которой никогда толком не играл. Почему в отсутствие Кайри Ирвинга роль первого номера не доверили Д’Анджело Расселлу или хотя бы Брэндону Уильямсу, не совсем понятно. Таков уж тренерский гений Джейсона Кидда — это решение мы оставим на его совести.

В присутствии Расселла и Уильямса Флэгг смотрится ощутимо увереннее, но пока не настолько хорошо, чтобы считаться лучшим новичком сезона. Его затмили как минимум Седрик Кауард со своей феноменальной бросковой эффективностью и Кон Нуппель, ставший первой опцией нападения «Хорнетс» в отсутствие Ламело Болла и Брэндона Миллера. Ви Джей Эджкомб ярко начал сезон, но, как и вся «Филадельфия», со временем немного сбавил обороты. Учитывая достойные выступления этих парней, на данный момент эксперты ставят Флэгга лишь на третье-четвёртое место в гонке за награду ROY.

Незаконные ставки — проблема для НБА

Неожиданность: 3/5

Чонси Биллапс Фото: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

В истории НБА уже случались скандалы, связанные с беттингом. Но у того, за развитием которого мы наблюдаем сейчас, на удивление крупный масштаб. Всё началось в октябре, когда ФБР были арестованы главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и экс-игрок НБА Дэймон Джонс. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в подпольных азартных схемах. Дело оказалось настолько громким, что руководителям лиги досталось даже от Конгресса США. После этого в НБА приняли решение привлечь к делу независимых юристов и провести собственную проверку. В её рамках сразу у нескольких команд, включая «Лейкерс», запросили предоставление телефоны и различных документов. Не исключено, что в результате появится новая информация, которая позволит сделать полноценные выводы о масштабах проблемы.

Остин Ривз — один из лучших скореров в лиге

Неожиданность: 3/5

Остин Ривз Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Кому пребывание Леброна Джеймса в лазарете «Лейкерс» пошло на руку, так это Остину Ривзу. На старте сезона он воспользовался предоставившимся шансом и без особых проблем превратился из третьей атакующей опции в элитную вторую: сейчас 27-летний защитник занимает восьмое место в лиге по средней результативности с 28,1 очка. В какой-то момент этот показатель составлял аж 32,0 очка, да ещё и при 9,0 передачи. Помимо этого, в одной из первых встреч сезона Ривз набрал рекордные для своей карьеры 51 очко — за всю историю НБА отметка в 50 очков покорялась лишь четырём незадрафтованным игрокам. Благодаря своей продуктивности, уверенности, а также плеймейкерским и лидерским качествам Остин сделал серьёзную заявку на участие в Матче звёзд — 2026.

При этом многие эксперты предполагали, что с выздоровлением Леброна всё вернётся на круги своя и защитнику придётся передать управление игрой более звёздному и опытному напарнику. Они были отчасти правы, ведь в матче с «Ютой» Джеймс сделал 12 результативных передач, а Ривз — всего одну. Но делать выводы пока рано, так как процент задействования Остина всё равно был почти в два раза выше (24,5% против 13%). Да и вообще, теперь в «Лейкерс» знают, на что он способен. Леброну скоро исполнится 41 год, и строить команду в обозримом будущем будут вокруг Луки Дончича, с которым у Ривза образуется шикарная связка на задней линии. Не стоит забывать, что уже этим летом защитник сможет подписать новый контракт — по слухам, общая сумма составит аж $ 241 млн.

«Пистонс» исторически хороши

Неожиданность: 4/5

Кейд Каннингем Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Главным сюрпризом сезона-2025/2026 был и остаётся внезапный прорыв «Детройт Пистонс». И произошёл он не только благодаря Кейду Каннингему — ведь ещё в прошлом году было понятно, что первый номер драфта-2021 выходит на новый уровень. Он съездил на Матч звёзд, попал в третью символическую пятёрку и даже получил несколько голосов при выборе MVP. Тем не менее на то, чтобы добыть свою 13-ю победу, «Пистонс» тогда потребовалось 29 матчей. А в сезоне-2023/2024 — аж 74 встречи. В нынешнем же чемпионате на это ушло меньше месяца: сейчас «Детройт» возглавляет Восточную конференцию с балансом 13-2 (87%) и действующей серией из 11 побед — рекордной за 18 лет.

Конечно, Каннингем приложил к этому руку. В новом сезоне он прибавил сразу по нескольким атакующим показателям, стал лучше завершать атаки и быстрее считывать действия защитников соперника. И чем больше на Кейде сдваиваются, тем больше возможностей в нападении получает 22-летний центровой Джейлен Дюрен — другая звёздочка «Пистонс». Он также проводит лучший сезон в своей молодой карьере и доминирует и на своей, и на чужой половинах, имея классную синергию не только с Каннингемом, но и, например, с другим «большим» Айзеей Стюартом. На обоих концах площадки прибавил и Осар Томпсон — в том числе благодаря его включениям в оборону у «Детройта» второй лучший защитный рейтинг в лиге (сразу после «Оклахомы»).

«Пистонс» располагают молодым и талантливым составом и при этом почти не зависят от настроения отдельно взятых игроков. Ведь все вышеперечисленные ребята уже пропускали пару матчей тут и там из-за повреждений, а победная серия продолжает жить. Однако именно травмы могут сказаться на выступлениях «Детройта» в обозримом будущем: Джейден Айви и Маркус Сассер выбыли на несколько недель, в неоптимальных кондициях находятся опытные Тобиас Харрис и Карис Леверт. Но самый продолжительный победный стрик в истории франшизы составляет 13 матчей, и до него рукой подать. Если «Пистонс» продержатся, можно будет с уверенностью сказать — они исторически хороши.