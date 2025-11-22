Очередное чудо от «Пармы»! Невероятный УНИКС не выстоял в Перми

В «Молоте» «Бетсити Парма» всегда представляет из себя грозную силу. В этом сезоне команда проиграла всего один матч на домашнем паркете — на последних секундах «Уралмашу». Теперь в Пермь пожаловал лидер Единой лиги ВТБ УНИКС. Всё самое интересное об игре — в материале «Чемпионата».

УНИКС было не узнать на старте первой четверти: команда плохо действовала в защите, особенно в своей «краске». «Парма» с ходу полетела вперёд, начав игру крайне уверенно — 11:4. Микаэль Хопкинс набрал четыре очка, а Глеб Фирсов — пять. После выхода на паркет Андрей Лопатин добавил огневой мощи казанцам, но хозяева моментально включили вторую передачу, совершив рывок 11:2. Стали выделяться лидеры «Пармы» — Брендан Адамс и Виктор Сандерс. УНИКС полностью потерял концентрацию: Лев Свинин вколотил мощный слэм-данк, а Велимир Перасович взял уже второй тайм-аут. Пермяки ошарашили казанцев — 27:7. Хоть гости и немного проснулись под конец отрезка усилиями Алексея Шведа и Джалена Рейнольдса, но «-14» в стартовой десятиминутке вряд ли кто-то ожидал от фаворита встречи — 33:19 «Парма» повела.

На этом удивления не закончились, так как хозяева продолжили действовать невероятно успешно в атаке и в защите. Джален Адамс отправил в цель две «трёшки», Сандерс добавил от себя пять очков, а «Парма» совершила рывок 15:4. У УНИКСа никак не получалось остановить монструозное нападение пермяков в этой игре. У хозяев буквально всё залетало в кольцо, команда при этом шикарно действовала в быстрых отрывах, наказывая казанцев за малейшую оплошность. За три минуты до конца отрезка «Парма» вышла на двукратное преимущество — 50:25. На наших глазах подопечные Евгения Пашутина громили лидера чемпионата. Только УНИКС немного воспрял духом после точных попаданий с линии Бингэма и «трёшки» Шведа, как Фирсов набрал восемь очков кряду, а Хопкинс помог дальним попаданием. 31:17 — отрезок за хозяевами.

С преимуществом в 28 очков «Парма» начинала вторую половину — 64:36 Правда, УНИКС не собирался сдаваться — команда начала третью четверть собранно. Казанцы сообразили рывок 13:4, в котором включился капитан Дмитрий Кулагин, реализовавший два дальних броска, Рейнольдс, записавший на свой счёт «трёшку» и Бингэм, оформивший четыре очка. На этом гости не остановились, доведя дело до 18:6 в этом отрезке. Пашутину потребовался уже второй тайм-аут в десятиминутке, чтобы вернуть своих игроков в игру. Наставления тренера привели в чувство пермяков, тем не менее Кулагин продолжил удачно атаковать издали. 23:10 и 74:59 по итогам трёх четвертей — УНИКС всё ещё в игре.

Разница с почти «-30» добралась хотя бы до вменяемых значений. УНИКС заметно прибавил, но и «Парма» на заключительный отрезок вышла с настроем удержать преимущество. Казанцы сделали ставку на дальние броски: своими «трёшками» отметились Кулагин, Рейнольдс, Захаров, Лопатин и Бингэм. Тем не менее лидеры хозяев отвечали на все действия соперника. Джален Адамс, Брендан Адамс и Сандерс держали пермяков на плаву. За полторы минуты до конца УНИКС сократил отставание до «-9». Бингэм и Кулагин набрали на двоих три очка, однако на этом все усилия гостей закончились. «Парма» победила со счётом 90:82.

Лучшим игроком матча, очевидно, был Фирсов, который оформил дабл-дабл: 19 очков и 10 подборов, при этом практически не промахивался с игры (72,7% реализации). Джален Адамс добавил от себя 17 очков, четыре подбора и семь передач, Брендан Адамс — 16 очков и пять передач, Сандерс — 14 очков и пять подборов, а Хопкинс — 12 очков и семь подборов. Сразу пять игроков в составе записали на свой счёт как минимум 12 очков — великолепный показатель. Лучшим по результативности в УНИКСе оказался Кулагин — 17 очков и семь передач. Дмитрий реализовал четыре «трёшки» и стал главным мотором команды, когда ей это больше всего было нужно. Рейнольдс набрал столько же очков, сколько и россиянин, добавив к этому семь подборов. Бингэм завершил встречу с16 очками, пятью подборами и шестью (!) блок-шотами, но даже этого не хватило для победы.

Зонная защита «Пармы» просто ошарашила УНИКС. Команда в первой половине вообще не понимала, что происходит, пропуская одну атаку за другой. Казанцы пропустили 64 очка к большому перерыву. Даже от ЦСКА казанцы пропускали в разы меньше — 43 и 41 в двух играх сезона. Пермяки действовали крайне уверенно на обеих сторонах паркета, а «большие» хозяев остановили Бингэма и Рейнольдса — к слову, это ещё не удавалось никому в этом сезоне. «Парма» совершила уже вторую крупную сенсацию в этом сезоне, обыграв до этого ЦСКА. Примечательно, что сегодняшняя победа произошла прямо после разгромного поражения в матче с армейцами в Basket Cup (66:104). Клуб во главе с Пашутиным сделал выводы, огорчив лидера Единой лиги. Наши аплодисменты за такое старание и яркую игру!